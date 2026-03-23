La Legislatura porteña destacó al podcast del ICBA por su aporte a la educación médica en cardiología

En un escenario en el que la información científica se multiplica a una velocidad difícil de seguir, la actualización médica enfrenta un desafío cada vez más complejo: no solo acceder a nuevos datos, sino lograr que ese conocimiento llegue de manera clara, confiable y útil a la práctica diaria. En ese contexto, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de interés para la Comunicación Social al podcast del Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA), una iniciativa orientada a la educación médica continua que busca acercar los avances más relevantes de la cardiología a los profesionales de la salud a través de un formato ágil y accesible.

Lanzado en 2025, el ICBA Podcast fue concebido como un espacio especialmente diseñado para la comunidad médica. A lo largo de más de 70 episodios y con más de 60.000 reproducciones, el ciclo reúne a especialistas de referencia para abordar temas vinculados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. El reconocimiento de la Legislatura porteña puso en valor justamente ese aporte: el de generar una herramienta innovadora para difundir conocimiento científico y fortalecer la formación continua de los equipos de salud.

Con más de 70 episodios publicados, el ciclo ya superó las 60 mil reproducciones Hernán Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

La propuesta parte de una necesidad cada vez más evidente. La medicina cardiovascular evoluciona de manera constante, impulsada por la investigación clínica, el desarrollo tecnológico y la aparición de nuevas estrategias terapéuticas. En ese marco, disponer de canales eficientes para sintetizar, ordenar y transmitir la evidencia se vuelve clave. Desde el ICBA señalaron que este reconocimiento destaca la importancia de generar nuevos formatos para la educación médica continua y para la comunicación en salud, con el objetivo de acercar el conocimiento científico a la práctica cotidiana de una manera innovadora, accesible y con impacto real.

Para Alberto Alves de Lima, director médico del ICBA, el problema de fondo no es solamente la abundancia de información, sino la dificultad para convertirla en decisiones concretas. “El principal desafío hoy es lograr que la información sea rápida, ágil y confiable al mismo tiempo”, sostuvo. Según explicó, la producción científica crece de manera exponencial, pero no todo lo que se publica resulta útil ni confiable y muchas veces, incluso aquello que tiene valor es difícil de interpretar y todavía más de aplicar en pacientes.

Especialistas de referencia analizan avances en prevención, diagnóstico y tratamiento cardiovascular Hernán Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

En ese sentido, Alves de Lima planteó que una de las grandes tareas actuales consiste en desarrollar mecanismos que permitan procesar, filtrar y jerarquizar los datos disponibles. No se trata solamente de leer más, sino de traducir la evidencia en mensajes claros, relevantes y accionables para la práctica médica cotidiana. “En definitiva, el reto no es solo acceder al conocimiento, sino lograr que llegue de manera efectiva y se integre en la toma de decisiones clínicas”, resumió.

Esa búsqueda explica, en parte, la elección del formato podcast. Frente a instancias más tradicionales de actualización, como los congresos, los journals o los ateneos, el audio ofrece una dinámica distinta, más flexible y adaptable a la rutina diaria de los profesionales. Para Alves de Lima, allí radica uno de sus principales diferenciales. “Creo que lo más valioso del formato podcast y en especial el del ICBA es la posibilidad de actualizarse escuchando directamente a quienes están investigando, innovando y tomando decisiones todos los días”, afirmó. A su juicio, esa cercanía con la experiencia concreta permite aprender desde “la vida real”, más allá del paper o de la presentación formal.

Desde el ICBA destacan el valor de generar formatos ágiles, accesibles y confiables para la comunidad médica Hernán Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

El director médico del ICBA destacó además que se trata de un formato que reduce barreras de acceso y favorece una actualización más ágil. “Es un formato flexible y accesible, que se integra fácilmente en la rutina del médico. En apenas 20 minutos, permite tener un panorama claro y actualizado, un pantallazo rápido, sobre temas súper relevantes”, señaló. En un contexto de agendas cargadas y de sobreoferta de contenidos, esa capacidad de condensar información valiosa en un tiempo breve aparece como una ventaja concreta.

El podcast, además, no busca reemplazar a los canales tradicionales de formación, sino complementarlos. Su valor está en ofrecer una puerta de entrada dinámica a los temas que hoy marcan la agenda de la cardiología, al tiempo que promueve el intercambio entre colegas y la reflexión sobre la práctica clínica. En ese punto, el formato también funciona como un puente entre la producción científica y el consultorio, entre la investigación de alta complejidad y la realidad concreta de la atención.

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad a nivel global, lo que refuerza la necesidad de fortalecer todas las estrategias de actualización orientadas a mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Desde esa perspectiva, herramientas como el podcast adquieren relevancia no solo por su valor comunicacional, sino también por su potencial para impactar en la calidad de atención. La posibilidad de que más profesionales accedan a información confiable, contextualizada y aplicable puede traducirse, a largo plazo, en mejores decisiones clínicas y en mejores resultados para los pacientes.

El director médico Alberto Alves de Lima subrayó que el desafío no es solo acceder a la evidencia, sino lograr que impacte en la práctica clínica Hernán Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Alves de Lima también aprovechó para trazar cuáles son, a su entender, los tres grandes ejes de innovación que marcarán la cardiología de los próximos años y que, por lo tanto, considera prioritario difundir entre los profesionales. El primero, dijo, es la capacidad de contar con datos ágiles y altamente confiables, en un escenario en el que la inteligencia artificial y el análisis avanzado permitirán a cada institución tomar decisiones estratégicas más individualizadas y contextualizadas, anticipando riesgos y optimizando tratamientos.

El segundo gran eje, explicó, es la transformación de los modelos de atención. Allí incluyó la mayor integración de la telemedicina, el monitoreo remoto y la atención continua, herramientas que redefinen el vínculo con el paciente y permiten intervenir antes, no solo cuando aparece un evento. Y el tercero es la evolución de las terapias intervencionistas, con procedimientos cada vez menos invasivos, más seguros y aplicables a poblaciones más amplias. “En conjunto, estos avances apuntan a una cardiología más segura e individualizada, que mejorará la experiencia del paciente y los resultados”, sostuvo.

Ese horizonte ayuda a entender por qué el ICBA decidió apostar por un canal de comunicación pensado específicamente para la comunidad médica. En un campo atravesado por la innovación permanente, la circulación del conocimiento ya no depende únicamente de los soportes clásicos. También requiere formatos capaces de acompañar la velocidad del cambio, sin resignar profundidad ni confiabilidad.