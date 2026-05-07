Cuando la tos en los perros puede ser el indicador de una enfermedad grave

La tos en los perros genera preocupación en los dueños, ya que funciona como un indicador de alerta sobre algo que altera el bienestar del animal. Ante episodios de esta naturaleza, la consulta con un veterinario resulta prudente para evaluar el origen exacto y definir un tratamiento adecuado. Una vez iniciado el protocolo médico, existen opciones naturales que calman la tos sin interferir con los fármacos recetados.

Desde una perspectiva biológica, la tos es una reacción defensiva del organismo. Su función principal consiste en expulsar aire de manera brusca para liberar las vías respiratorias de mucosidad o de elementos extraños.

Qué significa la tos en un perro

Las causas detrás de esta manifestación clínica son diversas e incluyen alergias, bacterias o incidentes como el atragantamiento con agua o comida. Existen diversos tipos, como la tos seca, húmeda, aguda, profunda o persistente. Los especialistas subrayan que observar estos detalles es clave, ya que una tos crónica provoca una inflamación mayor de las mucosas y deteriora la salud del perro.

Para distinguir si la tos es una manifestación de un resfriado común o el síntoma de un problema grave, el dueño debe observar el contexto. Según Garden State Veterinary Specialists, “la tos breve que desaparece rápidamente suele deberse a irritaciones menores, mientras que los episodios persistentes o acompañados de dificultad respiratoria requieren atención urgente”.

La tos en el perro puede ser síntoma de una enfermedad grave

Por otro lado, la red de clínicas AniCura señala que los cuadros leves en perros sanos se asocian a infecciones respiratorias altas. En estas situaciones, el animal muestra estornudos, flujo nasal transparente y un leve abatimiento, aunque mantiene su apetito y su actividad normal.

En cambio, si el perro presenta tos persistente, fiebre, apatía, pérdida de apetito, vómitos, encías azuladas o secreciones purulentas, la situación reviste gravedad. Estos signos clínicos advierten sobre posibles cuadros de neumonía, insuficiencia cardíaca o la presencia de cuerpos extraños en las vías aéreas. El diagnóstico preciso siempre depende del profesional, quien analiza cada síntoma para descartar complicaciones mayores que pongan en riesgo la vida de la mascota durante la evolución del cuadro clínico observado en el hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA