El exitoso despegue del Saturno 5, que transportaba al Apolo 11 rumbo a la Luna fue la principal noticia de los diarios el 17 de julio de 1969. Tanto como la decepción de los argentinos por no poder ver el lanzamiento en directo por televisión, tal como lo había prometido la empresa de telecomunicación argentina. Mientras tanto, LA NACION publicaba ese día la primera de las notas de Joan Aldrin, la esposa de Buzz, uno de los tres astronautas que iban camino a la Luna.

La tapa de LA NACION del 17 de julio de 1969

"Voy a lavar todas las alfombras, pintar las paredes, limpiar los vidrios, cualquier cosa para mantenerme ocupada. Los tres chicos y yo pasaremos los días que dure el vuelo en casa, en Nassau Bay, en Texas", escribió Joan en la primera de las notas publicadas con exclusividad en la Argentina por LA NACION.

Pero en la Argentina, el gran tema fue la enorme frustración porque el lanzamiento no pudo ser televisado en directo. Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) intentó adelantar la instalación de su estación terrena de comunicaciones por satélite, en carácter experimental, con la intención de poder llevar la transmisión a todos los argentinos. Pero no llegó a tiempo. La empresa aclaró: "(El problema) no es imputable a nuestros técnicos, que todo lo habían preparado adecuadamente. El satélite Intelsat III, lamentablemente, sufrió una avería hace un par de semanas y es difícil que pueda volver a ser útil".

La inauguración de las antenas satelitales de comunicaciones en la estación terrena de Balcarce se realizó el 20 de septiembre, dos meses después de la llegada del hombre a la Luna Fuente: LA NACION

La inauguración de la estación en Balcarce estaba prevista para el 24 de agosto, pero se demoró hasta el 20 de septiembre.

Una alternativa de urgencia fue pedir ayuda a la NASA, pero tampoco se pudo. En las crónicas del diario se publicó: "Para obviar este inconveniente se hicieron las gestiones del caso y COMSAT -grupo empresario estatal norteamericano- prometió que se librarían canales del Intelsat II, también ubicado sobre el Atlántico y habitualmente utilizado por la NASA para apoyo de las misiones Apolo, con el fin de que por este medio nos llegaran las escenas de la gran hazaña. No pudo ser, en razón de que la NASA, a último momento, entendió que necesitaba en el instante del despegue todos los canales de Intelsat II".