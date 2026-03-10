Demuelen una joya del siglo XIX en el barrio inglés: “la casita” del arquitecto que construyó una embajada y fundó un prestigioso colegio

Por estos días comenzaron los trabajos de demolición de la casona que Walter Bassett Smith construyó para vivir con su numerosa familia a fines del siglo XIX. La misma está situada en una tradicional zona de Temperley, en el llamado barrio inglés, delimitado por las calles Sixto Fernández, la avenida Meeks, la calle Avellaneda, Tomás Espora, Liniers, Dorrego e Hipólito Yrigoyen. La arquitectura de sus viviendas, como la de este chalet en particular, revela el paso de la comunidad británica que se asentó allí durante la segunda mitad del siglo XIX .

Según explica Adolfo Brodaric, investigador especializado en Patrimonio Arquitectónico, este inmueble situado en la calle Pringles 150, entre España y Guido, al que su dueño llamaba, en castellano, “La casita”, era un ejemplo de pintoresquismo. El chalet estaba alcanzada por la ordenanza municipal 16.084 que indica que las modificaciones o demoliciones parciales o totales de inmuebles anteriores a 1960 deben ser analizada por una Comisión Evaluadora de Proyectos, conformada por representantes del Honorable Concejo Deliberante, de la Jefatura de Gabinete, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Dirección General de Obras Particulares. Sin embargo, desde el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora sostienen que dicha propiedad no se encuentra en la Ordenanza 16.087 (dentro del compendio) en su artículo 23º del Registro Único de Bienes Patrimoniales y tampoco figura en las anteriores ni en las posteriores.

Para Gustavo Di Leo, ingeniero y vocero de la agrupación vecinal Fuenteovejuna, la propiedad debía conservarse dada la importancia del arquitecto y el valor histórico de una casa que tiene más de 100 años, situada dentro del barrio inglés donde se levantan otras construcciones del siglo XIX como esta. “Estaba catalogada dentro de las propiedades que tienen valor patrimonial. La ordenanza municipal 16.084 advierte sobre la protección hacia este tipo de inmuebles, la cuestión es que cuando se estableció, hace muchos años, se hizo un primer listado de propiedades sobre las que se sugería una protección. Sin embargo, la Comisión Evaluadora tenía que continuar con el análisis de otras propiedades que integraran esa lista, pero esto nunca se concretó. Por esa razón es que la casa de Walter Bassett Smith no figura allí, aunque por sus características debería ser parte”, explica. Asimismo, el ingeniero aclara que esta Comisión Evaluadora tiene la facultad de sugerir una protección sobre las propiedades, pero, en definitiva, no tiene decisión final.

Comenzaron los trabajos de demolición en el chalet Basset Smith Gustavo Di Leo, Fuenteovejuna

A partir de esta situación, a principios de febrero, profesionales que forman parte del área técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNM) enviaron una petición a Federico Otermín, intendente del Municipio de Lomas de Zamora para solicitar la conservación del inmueble. “Hemos recibido en los últimos días distintas consultas de profesionales del patrimonio, arquitectos y vecinos de la zona del barrio inglés de Temperley, preocupados ante una información que circula sobre la posible demolición de la residencia de la calle Pringles 150, (entre España y Guido) nomenclatura catastral Circunscripción VIII, Sección A, Manzana 15, Parcela 22 D. La misma integra el Área de Protección Urbana Barrio Inglés. Esta propiedad fue proyectada y construida entre 1895 y 1897 por el arquitecto Walter Bassett Smith para su residencia particular”, advierte el texto firmado por Eduardo de Bianchetti, Cristina González Bordón y Brodaric, asesores técnicos de la CNM.

En la misiva, que no tuvo respuesta por parte de las autoridades municipales hasta la publicación de esta nota, se destacaban los valores de la propiedad que solicitaban fueran preservados. Entre ellos, los especialistas enfatizaban que se trata de la casa de un arquitecto en la que se materializaron sus ideales y visión de la profesión; “es un ejemplo de arquitectura de una comunidad de gran presencia en la zona; y es una pieza importante del entramado urbano y una de las viviendas más antiguas que se conservan de este estilo”, destacaban. “Teniendo en cuenta todo lo antedicho le pedimos encarecidamente que esta propiedad se mantenga en su actual estado, dado que se ubica en una zona protegida por el municipio, lo cual demuestra su valor patrimonial. Los vecinos y la comunidad que ama el patrimonio apreciarán su gesto de seguir preservándola”, finalizaba la misiva.

A pesar de las peticiones y solicitudes, desde ayer ya se ve parte del techo de la propiedad derribado; los días de “la casita” están contados.

Respecto a la importancia de preservar el patrimonio arquitectónico de esta zona, de Bianchetti, destaca que: “El barrio inglés constituye un enclave muy singular que, aunque se la considere una zona que pertenece a un determinado grupo social de mejor nivel adquisitivo, también hace a la identidad de otros grupos sociales también. Son como hitos que caracterizan un lugar en una inmensa mancha urbana se convirtió el Gran Buenos Aires”. Advierte, además, que, si no se protege, el barrio inglés puede verse afectado en su identidad como sucedió con la avenida Meeks, una de las principales arterias de la zona, donde se sucedía una casona inglesa junto a la otra pero que terminaron desapareciendo en su mayoría para dejar lugar a diversos desarrollos inmobiliarios.

El techo de la centenaria casa Basset Smith ya fue removido

Sobre el tema, González Bordón, historiadora y gestora cultural, sostiene que, con el inicio de las obras en el chalet de Bassett Smith se está destruyendo una de las viviendas icónicas del autor que le dio un sentido y una característica específica a toda esta zona de barrio inglés. “Modifica el paisaje, es decir, la unidad de paisaje en esa zona de Temperley”, advierte.

El gran arquitecto

Cuenta Brodaric que Bassett-Smith había nacido en Londres en 1859 y era hijo de un arquitecto victoriano de nombre William. “Walter estudió en la Royal Academy of Arts de su ciudad natal y llegó a la Argentina en 1889. Casi desde el principio se estableció en el partido de Lomas de Zamora, aunque su estudio se encontraba en la ciudad de Buenos Aires”, señala. Hacia 1897 su lugar de trabajo estaba en la Avenida de Mayo al 651, en un gran edificio que pertenecía a una compañía muy vinculada a capitales británicos, The River Plate, Trust, Loan and Agency Ltd., cuya sigla se conserva en el portón de entrada del edificio.

Entre las obras más destacadas de Bassett-Smith se encuentra la Iglesia Anglicana de San Salvador, en el barrio de Belgrano; la Estancia Chapadmalal, luego llamada Malal Hue en Chapadmalal, en la Provincia de Buenos Aires, para Miguel Alfredo Martínez de Hoz. “Un tiempo después, en 1911 aproximadamente, Bassett-Smith se asoció al arquitecto Bertie Hawkins Collcutt, inglés como él, pero de Oxford. Juntos hicieron, entre otras obras, la residencia de Carlos M. Madero y Sara Unzué que actualmente alberga a la Embajada Británica, el actual anexo de la Legislatura porteña y las dos casas para Axel Aberg Cobo, una en Mar del Plata, en Alsina al 2300, y otra en la avenida Las Heras 1722, en la ciudad porteña”, explica Brodaric.

La obra de la Iglesia Presbiteriana San Andrés –cuyo salón principal se inauguró en 1917– estuvo a cargo de los arquitectos ingleses Walter Bassett Smith (vecino de la calle Pringles) y Bertie Collcutt, responsables también de numerosas edificaciones de la zona. Daniel Karp

En Zona Sur diseñó el Cementerio de Disidentes de Llavallol, el Salón de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad de Lomas y la Iglesia Presbiteriana de San Andrés de Temperley y fue uno de los fundadores del prestigioso Colegio San Jorge de Quilmes; también proyectó una serie de residencias que contribuyeron a consolidar el carácter de este barrio típico del municipio lomense.

El arquitecto vivió en la Argentina hasta fines de 1924 aproximadamente y luego partió hacia Australia donde falleció en 1932. En cuanto a los dueños posteriores de la casa, a partir de 1925 la propiedad fue comprada por la familia Iriarte, más tarde pasó a manos de los Bundock, de origen británico y luego fue comprada por un señor alemán, Otto Niederberger. Cuenta Brodaric, que la hija de Otto, de nombre Elisa, ya fallecida, la heredó y vivió allí hasta hace algunos años junto a su marido.

El Palacio Madero Unzué es la residencia de la Embajada Británica Gentileza British Embassy Argentina

“Los vecinos también hicimos una petición para que se proteja. Desde Fuenteovejuna venimos actuando desde el año 97, protegemos el valor histórico del barrio que incluye las calles empedradas, por las que tenemos que luchar para que no las asfalten, protegemos también el arbolado en línea de las calles, que todos los años sufre podas indiscriminadas y el valor patrimonial de las casas. Es todo un conjunto que hace una unidad de paisaje que es necesario preservar”, añade Di Leo.

Sobre el gran arquitecto, González Bordón sostiene que fue una figura clave en la arquitectura de varios puntos de Buenos Aires desde Lomas de Zamora, también Hurlingham y Mar del Plata. “La de él como muchas otras en la zona son casas que tienen un rasgo identitario, construidas a fines del siglo XIX o principios del XX y que se han mantenido así por más de un siglo. Tiene un gran valor para toda la comunidad británica de la zona y para todos los vecinos. El patrimonio arquitectónico de esa zona está basado en gran medida en la obra de Walter Bassett Smith”, finaliza.