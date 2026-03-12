Cuándo vuelve el tren Mitre a Retiro

Los servicios de los ramales del tren Mitre vuelven a llegar a Retiro hoy, jueves 12 de marzo. Así lo confirmó Trenes Argentinos con un comunicado ayer y la empresa explicó que se debe a que es luego de que “finalizaran las pruebas operativas del renovado sistema de señalización”.

Esto quiere decir que, a partir de este jueves, se podrá viajar a la estación cabecera con los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre.

El tren Mitre vuelve a Retiro

Cabe recordar que desde el 10 de enero, es decir, por unos 50 días, el recorrido del ramal Tigre estuvo cerrado por obras de renovación de vías, mientras que el Mitre y el Suárez no ingresaban a Retiro por obras de señalización en el ingreso de trenes a la estación. Estas acciones se realizaban en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Además, se aprovechó la temporada de verano para hacer estos trabajos, puesto que la afluencia de gente que viaja en este medio de transporte es menor que en el resto del año.

Una vez cumplido este plazo, la empresa operadora informó en dos ocasiones que se postergaba la fecha para que el tren Mitre haga todo su recorrido. Esto se debía a “pruebas operativas del renovado sistema de señalización del ingreso a Retiro con el objetivo de que el retorno del servicio cumpla con las condiciones óptimas de seguridad operacional”. Primero se pospuso una semana y después se informó que se extendía por 15 días más. Esto generó mucho malestar en los pasajeros que habitualmente viajan en tren, puesto que es la opción más rápida para llegar de la Zona Norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al centro porteño.

Se renovó el sistema de señalización para el ingreso de los trenes a la terminal de Retiro Gentileza Trenes Argentinos

Sin embargo, este jueves 12 de marzo se anunció que “la renovación del señalamiento en el ingreso a Retiro fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura” y que a partir de hoy mismo ya se podía viajar hasta la estación cabecera de todos los ramales del tren Mitre. “La actualización del sistema de señalamiento permitirá mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales”, puntualizó Trenes Argentinos.

En cuanto a la obra que se llevó a cabo, se detalló que se trató del “reemplazo de 120 kilómetros de cables”, y que “se instalaron nuevas señales y semáforos y se concretó el traspaso del antiguo sistema -que contaba con más de 100 años de antigüedad- al nuevo equipamiento”. Es por ese motivo que no podían ingresar los trenes a Retiro: “Para llevar adelante esta actualización fue necesario desconectar la estructura existente y vincularla con el nuevo señalamiento, período en el que no fue posible que circulen trenes”.

Se seguirán con la renovación de vías en el ramal Tigre

En tanto, los trabajos para la renovación de vías en el ramal Tigre se continuarán ejecutando por la noche para afectar lo menos posible el servicio. “Se prevé que, con su avance el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se reducirá en aproximadamente 10 minutos para mitad de año; mientras que, para fines de 2026, el recorrido podría restar otros 7 minutos”, puntualizó Trenes Argentinos.