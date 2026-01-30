La madre de Bastián habló por primera vez desde el accidente: “No estoy enojada con el papá”

La mamá de Bastián, Macarena Collantes, habló este viernes por primera vez acerca del estado de salud del niño de ocho años quien sufrió un grave accidente en la zona de la Frontera, en Pinamar, tras el choque de un UTV y una camioneta Amarok. “Decir que está respirando por sí solo y que lo conectan por la noche para que no se canse para mí es una alegría enorme”, destacó la mujer acerca del último parte médico difundido.

En diálogo exclusivo con LN+, la mujer aseguró que mantiene una excelente relación con el padre su hijo, Maximiliano Jeréz, imputado en la causa que investiga el accidente entre la UTV y la camioneta. “No estoy enojada con el papá de Bastián”, aclaró Collantes.

Así, la madre de Bastián contó que ya mantuvo una conversación a “puertas cerradas” con Jeréz, en la que aludieron a la responsabilidad de este en el accidente, quien viajaba con su hijo sobre sus piernas en el asiento trasero del UTV al momento de la colisión. Los peritos, luego determinaron que el niño no utilizaba el cinturón de seguridad y que el rodado transportaba a cinco personas en total.

Por Primera Vez, Habla La Mamá De Bastian No Estoy Enojada Con El Papá

“Yo con él tengo una excelente relación. Es un muy buen padre y no tengo nada que decir. Siempre se hizo cargo de Bastián desde lo económico y lo presencial. Siempre nos dividimos las vacaciones, tenemos tenencia compartida que la pactamos nosotros”, explicitó la mujer sobre el vínculo que mantiene con Jeréz, quien se encuentra imputado en la causa junto a la conductora de la UTV, Naomi Azul Quiróz y el hombre que manejaba la 4x4, Manuel Molinari.

En relación a Quiróz, actual pareja de su exmarido que conducía el UTV, Collantes se limitó a decir que “no la conozco”, también se mostró cautelosa a la hora de referirse al curso de la investigación. “Sobra la causa judicial aún no tengo idea: nunca tuve un abogado. Solo quiero que mi hijo se estabilice. Recién ayer pude caer y hoy me animo a hablar”, explicó.

Las declaraciones de Collantes, se dan después que publicara más temprano por redes sociales novedades sobre el estado de salud de Bastián.

“Parte de ayer: están quitan de a poco el respirados. Ayer estuvo desde la ma{an hasta la tarde sin él. Luego por la noche lo volvieron a conectar para que descansara un poco”, informó la mujer por medio de una historia de Instagram.

Macarena Collantes difundió detalles sobre el último parte médico de su hijo Bastián

“Sos increible Basti, todos los dísas nos demostrás lo increible que sos”, destacó Collantes. En el mismo mensaje, pidió a seguir orando por “la cabecita” y “cada parte” del cuerpo de su hijo, quien permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

“Este parte parte positivo fue como volver a respirar”, expresó Collantes a LN+. “Decir que está respirando por sí solo y que lo conectan por la noche para que no se canse para mí es un alegría enorme”, manifestó luego.

Collantes reveló que los médicos le dijero que el menor se encuentra “bien”, en cuanto a lo respiratorio y las lesiones producidas en el abdomen, por las que previamente debió atravesar dos cirugías urgentes por daños severos en sus órganos internos, antes der trasladado de Pinamar a la ciudad de Mar del Plata.

“Queda algo por resolver de la cabeza, pero todavía no tenemos nada concreto”, señaló su madre. “Una vez que podamos resolver eso volvería a Buenos Aires”, sumó la mujer si bien advirtió que desconoce cuáles podrían ser estos plazos.

Por otro lado, la mujer se refirió al momento en que se enteró del accidente de Bastián y admitió que a los minutos de haber recibido la llamada de un amigo de su exposo, empezó a sospecha que se trababa de una situación grave, pese a que este no le brindó muchos detalles de lo sucedido por teléfono.

“Me dijo que Bastián y Maxi habían tenido un accidente y que me iban a pasar a buscar para llevarme a Pinamar. Por un momento pense que podía habers fracturado, pero mientras pasaban los minutos pensé: ‘Acá no pasó algo asi nomás, porque no me estarían diciendo de ir”, relató la mujer.

“Durante el viaje me logré comunicar con el papá de Basti, porque yo quería saber qué se había golpeado [por el menor], en mi cabeza quería imaginar qué estaba pasando y cuando me dijo lo que se había lesionado ya sabía que era grave. Cuando llegué a Pinamar todo era caos”, recordó Collantes.

“A Bastián no lo vi, porque ya estaba en terapia. Lo vi a Maxi parado en un estado tremendo, me abrazó y me contó lo ocurrido. Las peores horas fueron esas", admitió.

“Es horrible. Nunca imaginé que nos iba a tocar pasar por algo así y que Bastián tuviera que atravesar todo lo que pasó. No sé cuantos dias llevamos, pero fue horrible desde el día uno. No se lo deseo a nadie”, concluyó la mujer.