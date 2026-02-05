La madre del niño al que le diagnosticaron cáncer durante un viaje a Brasil contó cómo fue su vuelta a la Argentina: “Se habla de 12 meses”

María de los Ángeles Solís, madre de Felipe Adamczuk, el niño argentino de dos años al que le diagnosticaron cáncer durante un viaje a Brasil, habló por primera vez desde la llegada de su hijo al país y su posterior internación en el hospital Garrahan para realizar su primera quimioterapia. A través de un video que compartió en redes sociales valoró el apoyo que recibió su familia y agradeció a las autoridades por permitir el viaje mediante un avión sanitario.

“Estoy afuera del Garrahan mientras a Felipe le están haciendo un estudio de alta complejidad. Realmente no tengo tiempo para contestar mensajes, apenas le puedo responder a la familia. Estoy muy agradecida por todas las oraciones y la preocupación de todos. Por la cantidad de mensajes que tengo por mi bebé”, comenzó Solís en el video, en el que se la vio conmovida.

Acto seguido, agradeció poder estar finalmente en el país -y más precisamente en el hospital- para iniciar con el tratamiento y afirmó que ya están cubiertos por la obra social. “Estamos muy agradecidos por la movida, así Felipe pudo tener ese avión sanitario y poder estar acá. Les pido que sigan rezando y orando. La solidaridad de la gente fue demasiada y quiero que ayuden a todos los niños que están en la misma situación. Yo voy a hacer exactamente lo mismo”, relató.

🔹Trasladaron al niño diagnosticado con cáncer en Brasil



Felipe Adamczuk, de 2 años, ya es atendido en el Hospital Garrahan.



📌 Lo contó @pablitocorso en #MásMañana en LN+ pic.twitter.com/pC6nUw6WZs — La Nación Más (@lanacionmas) February 4, 2026

Además continuó: “Lo que están haciendo con la colecta me va a dar la posibilidad de poder estar con Felipe en este largo tratamiento: hoy se habla de 12 meses”. También aseguró que los padres y parte de su familia, que viven en Chaco, se mudarán a la Ciudad para estar cerca del niño: “Nosotros vamos a vivir en Buenos Aires y vamos a acompañar a nuestro bebé. Así que lo único que les vamos a pedir es oraciones”.

Felipe había viajado con su padre y sus hermanos a Florianópolis, Brasil, de vacaciones y empezó a registrar síntomas que preocuparon a su familia, aunque en principio pensaron que se trató de un simple dolor. Tuvo decaimientos y fue trasladado a un hospital local, donde no encontraron un diagnostico certero. Luego le detectaron neuroblastoma, un cáncer que afecta al sistema nervioso, principalmente a menores de cinco años.

Su madre, que se encontraba en Chaco, viajó inmediatamente a Brasil a través de una gestión de la gobernación de la provincia y, mediante un avión sanitario, la familia fue trasladada a la ciudad de Buenos Aires para que Felipe ingrese en el hospital Garrahan. Los médicos creen que está avanzando con una metástasis.