Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 17 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este domingo 17 de mayo. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan fenómenos meteorológicos que pueden tener “capacidad de daño” y generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta amarilla por vientos regirá en el oeste de Salta, el oeste de Jujuy, el oeste de Catamarca, un sector del noroeste de Tucumán, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (en particular en las Islas Malvinas). En toda esa zona, el SMN indicó que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 17 de mayo SMN

Frente a esto, el SMN recomienda evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 15°C. Durante la mañana habrá lloviznas y, con el correr de la jornada, irá disminuyendo la nubosidad: el cielo estará mayormente nublado al mediodía, parcialmente nublado por la tarde y algo nublado hacia la noche. Para el lunes, en tanto, se pronostica una jornada despejada durante todo el día.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, se espera una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. Según el pronóstico, el cielo estará nublado durante la mañana, mayormente nublado al mediodía, parcialmente nublado por la tarde y algo nublado por la noche. Para el lunes, al igual que en la Ciudad, se prevé cielo despejado durante toda la jornada.

En tanto, el SMN indicó que se esperan temperaturas máximas y mínimas de 12°C y 6°C en Córdoba; 12°C y 9°C en Tucumán; 14°C y 10°C en Santa Fe; 14°C y 10°C en Entre Ríos; 13°C y 7°C en Jujuy; 12°C y 6°C en Salta; y 18°C y 14°C en Misiones.

Además, se prevén máximas de 15°C y mínimas de 7°C en La Rioja; 14°C y 10°C en Santiago del Estero; 12°C y 3°C en San Luis; 11°C y 4°C en San Juan; 12°C y 4°C en Mendoza; 14°C y 2°C en Río Negro; 13°C y 1°C en Chubut; y 11°C y 5°C en Santa Cruz.