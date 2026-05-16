Un gran incendio arrasa con un tradicional hotel de Bariloche frente al lago Nahuel Huapi
Se desató por una quema de hojas secas que se descontroló; huéspedes y personal del establecimiento fueron evacuados
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Un importante incendio se desató este sábado en un tradicional hotel de Bariloche, conocido por estar en los primeros kilómetros de la avenida Bustillo, frente al lago Nahuel Huapi. Medios locales reportaron que se habría originado por una quema de hojas secas que se descontroló.
Se trata del Hotel Huemul, ubicado en la avenida Ezequiel Bustillo al 1500. Videos viralizados en redes sociales mostraron la forma impactante en la que el fuego, que empezó cerca de las 15, consume la estructura del hotel y como, de a poco, fragmentos de las ventanas y paredes se van destrozando y cayendo hacia el suelo.
Los vecinos de la zona mostraron cómo las llamas y el humo se podían distinguir desde sus casas, en unas imágenes que permiten observar lo rápido que el fuego avanza cuando está fuera de control.
El establecimiento está alojado a solo dos minutos del centro de Bariloche y tiene acceso directo al lago. Cuenta con 98 habitaciones.
Además, está rodeado de montañas y árboles, con increíbles vistas enmarcadas por la cordillera de los Andes. Desde su sitio web, el hotel se promociona como “un lugar único” que permite “vivir la genuina experiencia de la Patagonia Argentina”.
“Sus amplios salones, las habitaciones, actividades y comodidades invitan al relax, a la contemplación y al deseo de conocer más de este lugar único de la Patagonia. Lo invitamos a vivir esta experiencia única!”, señalan.
Las llamas afectaron directamente al sector de ingreso del hotel, que se encuentra en refacción. Luego, habrían ascendido rápidamente a los pisos superiores.
Debido a la rápida evacuación que se llevó adelante, no se presentaron heridos. Solo una mujer debió ser asistida por inhalación de humo, reportó el medio local El Cordillerano.
Bomberos, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Bariloche, la policía de Río Negro y Protección Civil despliegan un amplio operativo en el lugar para evitar la propagación de las llamas e impiden el acceso de personas a la zona. También establecieron cortes de tránsito sobre la avenida Bustillo.
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