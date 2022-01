La mamá de Fernando Báez Sosa sufrió una lipotimia

VILLA GESELL (Enviado especial).- La mamá de Fernando Báez Sosa, el joven brutalmente asesinado por una patota, en la puerta de Le Brique, la discoteca de Villa Gesell, brindó hoy junto a su esposo, Silvino, un desgarrador homenaje y, tras recordar a su hijo, se desmayó. El abogado de la familia, Fernando Burlando, confirmó que la mujer sufrió una lipotimia y que ya se encuentra fuera de peligro.

“Fue una subida y una bajada de presión muy fuerte motivo de tanto tiempo estar parada y de las emociones que sufrió en el día de ayer y de hoy”, precisó Burlando. El letrado contó además que Graciela fue atendida por una cardióloga y una psiquiatra, junto con la directora del centro donde fue asistida.

El episodio tuvo lugar luego del emotivo homenaje en el que recordaron a su hijo. Para el acto central, a las 19, los familiares y amigos convocaron a referentes de distintos credos religiosos y oraron por la memoria del chico.

El relato más desgarrador fue el de la mamá. “Es como si fuera ayer, cuando recibimos la peor noticia de nuestras vidas, cuando nos llamaron para contarnos que Fernando había sufrido un accidente”, contó la madre sobre aquella fatídica noche.

Y agregó: “Preparamos las valijas y al poco tiempo sonó el teléfono y nos enteramos que Fernando estaba muerto, que no era un accidente y que lo habían matado en un riña. No podíamos creer porque Fernando nunca tuvo enemigos, ni peleó con nadie. Era cariñoso, solidario y de ayudar a la gente. Así era mi Fernando”.

Uno de los momentos más emotivos y dolorosos fue cuando Graciela reveló que ella y su marido no conocían el mar. “A Fernando le gustaba venir, decía que el mar le daba tranquilidad. Hoy fuimos [a la playa]”, precisó.

Cuando terminó de hablar, se quebró. Graciela empezó a gritar mirando al cielo: “¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué?”; “Te quiero abrazar y que me digas que me amás como yo te decía”, dijo, sin poder parar de llorar. Después de esas palabras, se desmayó.