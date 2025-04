La muerte de Francisco: cómo es el protocolo que se dispuso en las escuelas porteñas y bonaerenses

Tras el fallecimiento del papa Francisco, el gobierno porteño compartió el protocolo con el que las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires le rendirán homenaje en esta jornada.

Por disposición del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas católicas dependientes de la Vicaría permanecerán cerradas hoy en la jornada de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco. Y del mismo modo lo harán algunas escuelas confesionales católicas.

Los establecimientos que hoy recibieron a sus alumnos para no afectar la organización de las familias podrían estar cerrados mañana en señal de duelo.

Profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco. Un porteño que trascendió fronteras y llevó su mensaje de paz, justicia y humildad al mundo entero. Su legado nos seguirá iluminando a muchos. Es un momento de infinita tristeza para la camunidad católica en particular, pero… — Jorge Macri (@jorgemacri) April 21, 2025

Por otro lado, el Ministerio de Educación porteño dispuso que todas las instituciones educativas de CABA mantengan las banderas nacional y de la Ciudad a media asta. Además, se estipuló realizar un minuto de silencio este mediodía en todas las escuelas, “para invitar a la comunidad educativa a reflexionar sobre su legado de fraternidad y justicia social”.

Francisco: "Tengo ganas de ir a la Argentina, pero lo veo un poco difícil para 2020" Archivo

En este sentido, aquellas que fueron llamadas a suspender sus actividades “conforme su decisión institucional” son las que dependen de la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires y las demás instituciones confesionales católicas.

También sostuvieron que, dado que la noticia llegó a la madrugada, en muchos casos los estudiantes permanecen en los establecimientos con la bandera a media asta, por lo que se estima que realicen el homenaje mañana.

Además, en la provincia de Buenos Aires, la suspensión de clases es una decisión de la propia escuela, ya que todavía no hay una orden oficial por parte del ministerio.

Esto se debe a que no existe un protocolo particular para estos casos. Los calendarios escolares de cada jurisdicción establecen, de antemano, los días en que las clases serán suspendidas, y dado que el fallecimiento del Papa es una situación excepcional, se espera alguna notificación del ministerio. La suspensión de clases no determina a nivel nacional, sino que es potestad de cada provincia y de la Ciudad.

Además, el Consejo de Educación Católica de PBA comunicó: “Cada Obispado y/o entidad propietaria podrá tomar la decisión que considere más oportuna para rezar por la partida del Papa Francisco, por su entrega y su legado. En cada diócesis los Obispos ya están confirmando los horarios de la Misa de exequias. Las comunidades educativas seguramente se irán organizando para celebrar Misa por el eterno descanso del Papa Francisco durante la semana y también para convertir este momento de tristeza y esperanza en un hecho educativo”.

A través de sus redes sociales, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo sobre la figura de Jorge Bergoglio: “Un porteño que trascendió fronteras y llevó su mensaje de paz, justicia y humildad al mundo entero”.

A su vez, agregó: “Su legado nos seguirá iluminando a muchos. Es un momento de infinita tristeza para la comunidad católica en particular, pero para toda la humanidad en general”.

El papa Francisco, con una bandera argentina, cuando visitó Rio de Janeiro el año pasado Archivo

Por su parte, el Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva solicitó, esta mañana, suspender las actividades de la Universidad Católica Argentina (UCA) para realizar una jornada de oración.

La Universidad Autral también se expresó en este día: “Como universidad de identidad cristiana e inspirada por san Josemaría Escrivá, elevamos nuestras oraciones por el alma del Santo Padre y por toda la Iglesia en este momento de duelo [...]. Con gratitud por su vida y su pontificado, invitamos a toda nuestra comunidad universitaria a unirse en oración por su eterno descanso y por la Iglesia en esta etapa de transición”.

El gobierno porteño anunció que esta noche habrá un homenaje en el Obelisco, con un mapping sobre el Papa Francisco.

