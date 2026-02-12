La muerte de James Van Der Beek: cuáles son los síntomas de alarma y cómo prevenir el cáncer que padeció el actor

Tras la muerte del actor James Van Der Beek, a los 48 años, vuelve a instalarse con fuerza una conversación que siempre, por su enorme relevancia, vale la pena retomar: la prevención del cáncer de colon. El actor falleció por esta enfermedad, que en la actualidad es tratable con altas tasas de éxito cuando se detecta de manera precoz.

El intérprete que se hizo mundialmente conocido como Dawson Leery en Dawson’s Creek había sido diagnosticado en 2023 y un año después decidió hacerlo público. Su partida reaviva una preocupación sanitaria tanto a nivel local como internacional. A su vez, hay un dato adicional que inquieta: el crecimiento de casos en personas jóvenes alrededor del mundo.

Sangrado rectal, cambios persistentes en el ritmo evacuatorio, dolor abdominal y anemia sin causa aparente son señales que no deben ignorarse

El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por tumores malignos en el país, después del cáncer de pulmón. Cada año se diagnostican cerca de 16.000 nuevos casos, unos 43 por día, y provoca aproximadamente 7500 muertes anuales, es decir, 20 cada 24 horas. Se trata, sin embargo, de una enfermedad prevenible y con altas tasas de curación cuando se detecta en etapas tempranas. El problema es que en sus fases iniciales puede no dar síntomas o manifestarse de manera inespecífica.

Cuáles son los síntomas de alarma

Fabio Nachman, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Fundación Favaloro y ex presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, explicó a LA NACION que el cáncer de colon es “un tumor maligno que se origina en el intestino grueso (colon y recto) a partir de una lesión precursora que es el pólipo”. Y subrayó que los controles son fundamentales porque, en la etapa previa al cáncer, habitualmente no genera síntomas que alarmen a la persona.

Cuando los síntomas aparecen, no deben minimizarse. Entre los principales signos de alerta figuran los cambios en el ritmo evacuatorio (constipación, diarrea o alternancia de ambas de manera acentuada o prolongada), la presencia de sangre en la materia fecal, el dolor o la distensión abdominal persistente, la anemia sin causa clara y la pérdida de peso involuntaria.

La colonoscopía permite identificar y extirpar pólipos antes de que evolucionen a tumor, y los estudios de detección temprana reducen significativamente la mortalidad Getty Images

Los especialistas insisten en que, aun sin síntomas, la edad es un criterio suficiente para consultar. “El pronóstico estará directamente relacionado con la etapa en la cual se realice el diagnóstico. Cuando se diagnostica un cáncer en un estadio temprano la tasa de curación está por encima del 90% y esto desciende a valores inferiores al 10% a los cinco años cuando alcanza estadios avanzados”, advirtió Nachman. Y lamentó que en la Argentina siete de cada diez personas con indicación de realizar controles no los hagan.

Cuándo y cómo hacerse los estudios

En personas sin antecedentes familiares, hombres y mujeres deben comenzar con estudios preventivos a partir de los 50 años, aunque la Asociación Americana contra el Cáncer recomienda iniciarlos a los 45. En quienes tienen antecedentes de primer grado antes de los 60 años, la indicación es empezar a los 40.

La colonoscopía es el estudio de referencia porque permite detectar y extirpar pólipos antes de que se transformen en tumores. En población de riesgo promedio se realiza cada 10 años; en personas con antecedentes familiares, cada cinco. Además, a partir de los 50 se indica anualmente el test de sangre oculta en materia fecal, una prueba sencilla que puede hacerse en el hogar.

En el mundo aumentan los diagnósticos en menores de 50 años, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica Shutterstock

Leandro Steinberg, gastroenterólogo y endoscopista, explicó a este medio que “los estudios preventivos disminuyen un 53% la mortalidad”. Y destacó que, si bien es más difícil medir el impacto de los hábitos saludables en el tiempo, también tienen un gran impacto en la prevención del cáncer.

El peso del cáncer en la Argentina

El cáncer, en su conjunto, representa uno de los principales desafíos sanitarios del país. Según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN), cada año se diagnostican en la Argentina alrededor de 130.878 nuevos casos, excluyendo tumores de piel. Es decir, cada cuatro minutos una persona recibe un diagnóstico.

El análisis por tipo tumoral muestra que el cáncer de mama encabeza la incidencia, seguido por el colorrectal, con casi 16.000 diagnósticos anuales y una afectación similar en hombres y mujeres. El cáncer de pulmón y el de próstata completan el grupo de mayor frecuencia.

Solo el 29% de los mayores de 50 en la Argentina se realizó alguna vez un estudio de pesquisa, pese a ser el grupo de mayor riesgo PonyWang - E+

Carlos Bas, jefe del Instituto de Oncología del Hospital Alemán, advirtió a LA NACION que el escenario obliga a reforzar la prevención. “Si no se profundizan los esfuerzos en prevención, las proyecciones para los próximos años no son alentadoras: la incidencia de cáncer en las Américas podría crecer fuertemente en las próximas décadas”, sostuvo.

Un fenómeno que preocupa: más casos en jóvenes

A nivel internacional, el cáncer colorrectal muestra una tendencia inquietante: el aumento de diagnósticos en menores de 50 años. Una investigación publicada en la revista Nature analizó 981 genomas de pacientes de 11 países y detectó que la incidencia en menores de 50 se duplicó en las últimas dos décadas. El estudio identificó firmas genéticas asociadas a la colibactina, una toxina producida por bacterias intestinales, que son 3,3 veces más frecuentes en pacientes menores de 40 años que en mayores de 70.

En la Argentina, el Ministerio de Salud señaló que no se observa un aumento estadísticamente significativo en menores de 50 entre 2012 y 2023, aunque sí un leve incremento en la franja de 40 a 49 años. Sin embargo, especialistas consultados por LA NACION describen otra realidad en la práctica clínica.

Mario Bruno, director de Publicaciones de la Sociedad Argentina de Cancerología, afirmó que en la Argentina han observado un incremento del cáncer colorrectal. Según detalló, la incidencia en personas de entre 20 y 49 años aumenta entre un 1% y un 2% anual, y en algunos centros especializados el salto puede llegar hasta el 10% en menores de 50.

Lisandro Pereyra, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Alemán, sostuvo que “ahora sabemos que la Argentina también figura entre los 27 países donde aumentan los casos en jóvenes”. Y alertó sobre un problema adicional: “Solo el 29% de los mayores de 50, que son el grupo de mayor riesgo, se ha hecho alguna vez un estudio de pesquisa”..

La muerte de Van Der Beek vuelve visible una realidad: el cáncer de colon no siempre avisa y ya no es exclusivo de los mayores. Reconocer los síntomas, consultar ante cualquier señal de alarma y realizar los estudios en tiempo y forma puede marcar la diferencia. En un país donde cada cuatro minutos alguien recibe un diagnóstico de cáncer, la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa.