Se aproxima una nueva masa de aire frío con marcas muy invernales e inestabilidad: las zonas afectadas

El ingreso de un frente polar y ventoso impactará sobre el centro del territorio argentino; las temperaturas mínimas perforarán el umbral de los 5°C durante el fin de semana
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Tras días marcados por la estabilidad y la ausencia de lluvias debido al ingreso de una masa de aire polar, el país atraviesa otro descenso térmico marcado por bajas temperaturas y un cambio en la rotación del viento al sector sur.
Según informó el sitio especializado Meteored, el lunes estará marcado por vientos leves del sector oeste, con mínimas de 3°C y máximas de 17°C.
Luego de un comienzo de semana con un amanecer frío, para el martes se espera una jornada con mínimas de 5°C y máximas de 19°C.
Las zonas afectadas
Según los especialistas, la llegada de una nueva masa de aire frío se instalará en el centro del territorio argentino, donde las mínimas rondarán las mismas temperaturas que el lunes y el martes, pero las máximas estarán cercanos a los 13°C en el AMBA. Aunque será relativamente más húmedo, no se esperan precipitaciones.
El ingreso del frente frío continuará hasta el mediodía del jueves. Con el correr de las horas, la rotación del viento hacia el este, aumentará las temperaturas.
El clima para el fin de semana largo
En el AMBA, el frío persistirá con mínimas de 7°C y máximas de 13°C durante el sábado. La jornada comenzará con un cielo nublado y vientos del sur que se intensificarán a medida que avance el día.
Para el domingo, se esperan mínimas de 9°C y máximas de 17°C. No se prevén precipitaciones en ninguno de los dos casos.
Medidas de prevención del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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