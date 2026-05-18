Se aproxima una nueva masa de aire frío con marcas muy invernales e inestabilidad: las zonas afectadas

Tras días marcados por la estabilidad y la ausencia de lluvias debido al ingreso de una masa de aire polar, el país atraviesa otro descenso térmico marcado por bajas temperaturas y un cambio en la rotación del viento al sector sur.

Según informó el sitio especializado Meteored, el lunes estará marcado por vientos leves del sector oeste, con mínimas de 3°C y máximas de 17°C.

Luego de un comienzo de semana con un amanecer frío, para el martes se espera una jornada con mínimas de 5°C y máximas de 19°C.

Pronostico del tiempo

Las zonas afectadas

Según los especialistas, la llegada de una nueva masa de aire frío se instalará en el centro del territorio argentino, donde las mínimas rondarán las mismas temperaturas que el lunes y el martes, pero las máximas estarán cercanos a los 13°C en el AMBA. Aunque será relativamente más húmedo, no se esperan precipitaciones.

El ingreso del frente frío continuará hasta el mediodía del jueves. Con el correr de las horas, la rotación del viento hacia el este, aumentará las temperaturas.

Se espera el ingreso de un aire frío durante el domingo Fabián Marelli

El clima para el fin de semana largo

En el AMBA, el frío persistirá con mínimas de 7°C y máximas de 13°C durante el sábado. La jornada comenzará con un cielo nublado y vientos del sur que se intensificarán a medida que avance el día.

Para el domingo, se esperan mínimas de 9°C y máximas de 17°C. No se prevén precipitaciones en ninguno de los dos casos.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

Medidas de prevención del SMN