El Banco Central no prevé remover el cepo para las empresas; Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro

El Banco Central afirmó que no prevé remover el cepo para las empresas. El presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, dijo que no tiene previsto avanzar en la remoción de las trabas cambiarias que se mantienen para el movimiento de caja de las empresas. Tampoco buscarán alentar planes de refinanciación generales para las familias o individuos que cayeron en mora en los últimos meses.

Los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación en marzo. Aumentaron 3% en el mes contra una suba de precios de 3,4%. Los salarios de los trabajadores registrados acumulan siete meses consecutivos con variaciones inferiores a las del IPC.

Trump dijo que avanzan las negociaciones con Irán. El presidente de Estados Unidos anunció que renunció a lanzar un ataque contra Teherán previsto para hoy, pero insiste en que está preparado para ejecutar un ataque total a gran escala de manera inmediata en caso de que no se logre un acuerdo aceptable, según posteó en su red social. Trump aseguró que se están llevando adelante negociaciones serias con Irán. Los intercambios se dan a través de Pakistán, que ofrece de mediador.

Se entregó el Martín Fierro a la televisión. Enrique Macaya Márquez recibió un premio por su trayectoria; Master Chef en la categoría Reality; Mirtha Legrand, como mejor labor periodística; y Wanda Nara, en conducción. Noticiero diurno: Telenueve al mediodía, y noticiero nocturno: Telefe Noticias. Guido Kaczka se llevó el premio en conducción masculina y el Martín Fierro de Oro.

Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona. Se desarrolla hoy una nueva jornada del proceso que busca determinar las responsabilidades sobre los siete acusados. Se espera la declaración de Jana Maradona, quien en el juicio que fue anulado había apuntado contra el equipo médico. También deberán terminar sus declaraciones los imputados Leopoldo Luque y Carlos Díaz.

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