LA NACION ganó tres de los cuatro premios otorgados por el Grupo de Diarios América

El Grupo de Diarios América (GDA), el consorcio internacional que reúne a las redacciones más prestigiosas de la América Latina, dio a conocer a los ganadores de los trabajos publicados durante 2024 y LA NACION sobresalió con sus apuestas: obtuvo tres premios de los cuatro que se disputaban en el certamen.

Los jurados destacaron la excelencia periodística de las producciones postuladas y el nivel de los “productos para contar historias que atrapan a las audiencias”. En total, se presentaron 34 trabajos de los 12 países miembros de GDA.

En la categoría Propuesta Editorial Innovadora ganó FuturIA, el micrositio de LA NACION especializado en inteligencia artificial, robótica, blockchain y criptomonedas. Con un abordaje amplio, contempla el impacto real de la tecnología en la vida cotidiana.

Desde su lanzamiento, el vertical ofrece artículos de relevancia, videos explicativos y otros formatos. Con actualización permanente, anticipa la agenda, abre nuevas conversaciones y repiensa el periodismo desde la innovación. Además, la plataforma exhibe datos en tiempo real sobre bitcoin, ethereum y otras criptomonedas.

FuturIA está liderado por Ignacio Federico, Lucas Parera y Ricardo Sametband y cuenta con la participación de columnistas especializados y referentes como Martina Rua y Rebeca Hwang. A cargo de los videos y piezas audiovisuales del micrositio están María Sol Coliva y Hernán Jany Rodríguez.

Una de las categorías incorporadas este año por GDA para acompañar la transformación digital fue Periodismo de Tecnología, en la que LA NACION se impuso con la serie Atrapados en las redes. El proyecto visibilizó el malestar de chicos y adolescentes por el uso excesivo de pantallas a través de historias reveladoras, el aporte de profesionales y un espacio de interacción con las audiencias para generar conciencia en las familias, bajo el asesoramiento de los expertos más prestigiosos en nuevas tecnologías y salud mental.

La publicación en capítulos permitió ahondar en diversas dimensiones del fenómeno, desde el padecimiento psíquico causado por las redes sociales hasta los efectos nocivos de la utilización del celular en los colegios. Tras el lanzamiento de esta apuesta, en junio de 2024, el gobierno porteño reguló el uso de pantallas en las escuelas.

Desde el inicio del proyecto, liderado por Florencia Fernández Blanco, la periodista Evangelina Himitian se abocó a investigar las distintas aristas de una problemática compleja y urgente. Participaron de la serie las diseñadoras Florencia Abd, María Rodríguez Alcobendas, Andrea Platón, Mariana Trigo Viera y Giselle Ferro; los fotógrafos Alejandro Guyot y Aníbal Greco, y la periodista María Nölmann. Fueron fundamentales las guías Hablemos de Todo de la Fundación LA NACION y la sección Comunidad para brindar orientación y pautas a los padres.

En el rubro Nuevas Narrativas, el primer puesto fue para S.O.S. Animales Argentinos, un proyecto multiplataforma que apuntó a la conservación ambiental, con foco en cuatro especies argentinas amenazadas: el puma, el yaguareté, la nutria gigante y la ballena franca austral. Informes con infografías, visualizaciones y documentales formaron parte de la propuesta.

Las historias se difundieron por las diversas vías de publicación de LA NACION, desde la tapa de la edición impresa hasta el canal de YouTube, para llegar a todas nuestras audiencias y dimensionar los alcances de la problemática.

El proyecto incluyó un capítulo innovador para los chicos: a través de un juego interactivo con reconocimiento facial, podían simular ser los animales protagonistas con avatares en 3D y aprender de forma lúdica sobre sus costumbres y hábitats. Además, los videos educativos resultaron claves para profundizar en los contenidos y llegar de manera entretenida al público infantil.

Cuatro personas de la redacción se trasladaron a distintos escenarios del país para entrar en contacto con las especies y sus entornos: viajaron el periodista Nicolás Cassese, la productora Cecilia Milijiker y los fotógrafos y camarógrafos Tomás Cuesta y Matías Aimar. El material fue editado para cada plataforma por un equipo que incluyó a Florencia Abd, Florencia Fernández Blanco, Pablo Loscri, Francisco Ferrari, Aníbal Greco, Matías Boela, María Elena Polack, Alan Craig, Florencia Rodríguez Altube, Julia Rouaux, Carlos Araujo, Gastón de la Llana, Mario Carlini Ruocco y Marina Vagliente.

SOS Animales Argentinos. Trailer.

La mejor investigación o reportaje noticioso fue para O Globo, Brasil, por la producción de los periodistas Daniel Biasetto y John W. Reid, que consistió en una expedición al corazón de la Amazonía para revelar pueblos aislados e invisibilizados para el mundo.

Otros premios en 2025

Los reconocimientos de GDA se suman a los galardones recibidos por este medio en lo que va de 2025. En mayo, la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN IFRA) premió a LA NACION en la categoría Mejor Uso de Inteligencia Artificial en la Redacción en el certamen internacional que reunió trabajos de América, Europa, Asia del Sur, Asia Pacífico y África. La producción ganadora fue Así nos habló Milei: 9 trucos del relato libertario para construir un nuevo sentido común, un desarrollo con IA para indagar en la lógica presidencial con la ayuda de nuevas tecnologías.

En el capítulo de América de WAN IFRA, en abril, LA NACION se impuso en cuatro categorías: Mejor Proyecto de Periodismo Digital y Mejor Uso de Video por la producción S.O.S Animales Argentinos, Mejor Proyecto con Impacto Social por la serie Atrapados en las Redes y Mejor Uso de IA por el trabajo sobre los discursos de Milei, que luego se consagró a nivel global.

También este medio obtuvo el Premio Rey de España por un documental sobre Mama Antula, destacado por su excelencia cultural y narrativa.

Con una medalla de oro, una de bronce y 26 distinciones por sus producciones digitales e impresas, LA NACION además fue el medio de habla hispana más premiado por la Society for News Design (SND).