Se entregaron los premios ADEPA 2025 a la excelencia periodística: LA NACION, el medio más galardonado

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) entregó esta mañana los Premios ADEPA al Periodismo 2025 en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. La ceremonia reunió a representantes de medios de todo el país y distinguió los trabajos más relevantes del año.

Las autoridades de la institución, entre ellas el doctor José Claudio Escribano, presidente de la comisión de premios de la asociación y exsubdirector de LA NACION, celebraron la calidad y el compromiso del periodismo argentino. “Es una mañana importante para todos los que estamos aquí, para los premiados por la consagración de su desempeño profesional –inició Escribano sus palabras de apertura del acto–. Para ADEPA, porque se demuestra una vez más la extraordinaria capacidad de convocatoria y el prestigio que tiene a lo largo de sus 63 años de existencia. En esta edición de los premios se presentaron 1458 trabajos y 792 autores. Estos son hechos que prácticamente no encuentran un parangón en medios académicos ni instituciones que tengan un capítulo reservado a distinguir a los mejores”, añadió.

Durante su discurso, Escribano remarcó algunos de los temas cruciales que atraviesan hoy el ejercicio de la profesión, “el mejor oficio del mundo” según García Márquez, a quien, como Carlos Fuentes, otro gran escritor del Boom Latinoamericano, citó en un par de anécdotas con las que prologó el acto. Se refirió a la libertad de expresión y a las amenazas que suponen medidas de Gobierno que pretenden penalizarla.

También planteó los dilemas que acompañan al desarrollo tecnológico y a la inteligencia artificial. “Los tiempos han cambiado mucho”, reconoció. “Entre los premiados hay notas que hace unas décadas ni siquiera se pensaban, dedicadas a las fake news. Hay incluso un trabajo que expone situaciones que escalan al punto de la perversión, de una adolescente que fue humillada por un compañero que usó la IA. Una situación absolutamente inadmisible que en el pasado no había posibilidad de que sucediera”, ejemplificó. Escribano subrayó la importancia del periodismo para revelar estos nuevos procesos que hoy envuelven la discusión pública.

José Claudio Escribano pronunció el discurso inaugural de la ceremonia de los premios ADEPA 2025 Ricardo Pristupluk

LA NACION, nuevamente el medio más galardonado

Por undécimo año consecutivo, LA NACION fue el medio más premiado, con reconocimientos en varias categorías del certamen. Obtuvo 11 primeros y ocho segundos premios, además de tres menciones especiales. Así, reafirmó su liderazgo y su compromiso con la excelencia profesional.

La Prosecretaria General de LA NACION, Gail Scriven, galardonada en la categoría de Libertad de Prensa por dos trabajos de análisis sobre la ofensiva contra la prensa de líderes mundiales como Donald Trump en Estados Unidos o Víctor Orbán en Hungría, habló de los riesgos que implica para la democracia que los periodistas sean considerados “enemigos”. “Trump viene perfeccionando su ‘manual´ desde antes incluso de asumir su primer mandato”, afirmó. “Hace poco nos enteramos de que en la página oficial de la Casa Blanca hay una lista negra de periodistas y medios”, planteó Scriven.

Gail Scriven agradeció su distinción en la categoría Libertad de Prensa Ricardo Pristupluk

Por su parte, Diego Cabot, prosecretario de Redacción, obtuvo el primer lugar en el rubro Economía por su producción especial sobre la inconclusa Autopista Perón, que recorre de norte a sur un tramo gigantesco de la zona oeste del Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires. “El año pasado fuimos con Matías Boela, compañero de muchas recorridas, y mostramos una cara de la desidia de una obra pública abandonada hace 30 años. Una autopista, aunque parezca mentira, hay gente viviendo en el carril rápido”, recordó el periodista, esta vez en su rol de cronista.

Diego Cabot obtuvo el primer premio de la categoría de Economía en los ADEPA 2025 Ricardo Pristupluk

Lorena Oliva, periodista de la sección Comunidad, fue reconocida con el primer lugar en la categoría Niñez y Adolescencia por su nota sobre el abuso escolar que se ha extendido en colegios secundarios mediante el uso de IA para alterar fotografías. Lo abordó a través de la historia de Lucía, una chica argentina que fue víctima de esta práctica. “Quiero dedicarle este premio a la protagonista de esta historia. Su caso fue un puntapié para que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires elaborara un protocolo ante estos casos”. Por su parte, Vanesa Valenti obtuvo el galardón en la categoría de Deportes por la entrevista a la medallista olímpica Eugenia Bosco, que denunció a su exentrenador por abuso cuando ella tenía 12 años.

Finalmente, la documentalista de LA NACION, Cecilia Miljiker, recibió el reconocimiento en representación de un equipo amplio integrado por Nicolás Cassese, Tomás Cuesta, Matías Aimar, Florencia Abd, Florencia Fernández Blanco, Pablo Loscri, Francisco Ferrari, Aníbal Greco, Matías Boela, Sol Testa Renzi, María Elena Polack, Alan Craig, Florencia Rodríguez Altube, Julia Rouaux, Carlos Araujo, Gastón de la Llana, Mario Carlini Ruocco y Marina Vagliente. “Detrás de S.O.S. Animales Argentinos hubo un equipo enorme liderado por Nicolás Cassese. Y siempre aprovecho para agradecer a LA NACION, porque fue un proyecto complejo y es difícil lograr el nivel que alcanzamos”, comentó Miljiker.

LA NACION también obtuvo el primer premio de Infografías por la producción especial de S.O.S. Animales Ricardo Pristupluk

Todos los premios ADEPA de LA NACION

Libertad de Prensa : Gail Scriven (1º Premio)

: Gail Scriven (1º Premio) Solidaridad Social : Alejandro Horvat (2º Premio)

: Alejandro Horvat (2º Premio) Periodismo Político : Delfina Celichini (2º Premio)

: Delfina Celichini (2º Premio) Ecología y Medio Ambiente : Florencia Coelho (1º Premio), Matías Avramow (2º Premio)

: Florencia Coelho (1º Premio), Matías Avramow (2º Premio) Fotografía : Sebastián Salguero (1º Premio), Hernán Zenteno (2º Premio)

: Sebastián Salguero (1º Premio), Hernán Zenteno (2º Premio) Artes y Espectáculos : Valeria Agis (1º Premio), Sebastián Espósito (2º Premio), Constanza Bertolini (Mención especial)

: Valeria Agis (1º Premio), Sebastián Espósito (2º Premio), Constanza Bertolini (Mención especial) Educación : Jesús Allende (Mención especial)

: Jesús Allende (Mención especial) Economía: Diego Cabot (1º Premio), Miguel Bevacqua (2º Premio)

Diego Cabot (1º Premio), Miguel Bevacqua (2º Premio) Deporte : Vanesa Valenti (1º Premio), Sebastián Torok (2º Premio)

: Vanesa Valenti (1º Premio), Sebastián Torok (2º Premio) Periodismo Científico : Matías Avramow (2º Premio)

: Matías Avramow (2º Premio) Infografías y Periodismo Visual / Cobertura Multimedia: Nicolás Cassese, Cecilia Miljiker, Florencia Fernández Blanco, Fernando Massa, Florencia Abd, Pablo Loscri, Julia Rouaux, María Sol Testa, Tomás Cuesta, Matías Aimar, Francisco Ferrari, Aníbal Greco, Matías Boela, María Elena Polack, Alan Craig, Florencia Rodríguez Altube, Carlos Araujo, Gastón de la Llana, Mario Carlini Ruocco y Marina Vagliente. (1º Premio)

Nicolás Cassese, Cecilia Miljiker, Florencia Fernández Blanco, Fernando Massa, Florencia Abd, Pablo Loscri, Julia Rouaux, María Sol Testa, Tomás Cuesta, Matías Aimar, Francisco Ferrari, Aníbal Greco, Matías Boela, María Elena Polack, Alan Craig, Florencia Rodríguez Altube, Carlos Araujo, Gastón de la Llana, Mario Carlini Ruocco y Marina Vagliente. (1º Premio) Periodismo Judicial: Pablo Fernández Blanco (2º Premio)

Pablo Fernández Blanco (2º Premio) Cultura e Historia: Germán Willie (Mención especial)

Germán Willie (Mención especial) Niñez y Adolescencia: Lorena Oliva (1º Premio), Jazmín Lell (Mención especial)

Lorena Oliva (1º Premio), Jazmín Lell (Mención especial) Política Internacional: Elisabetta Piqué (1º Premio)

Otros premios en 2025

Los reconocimientos de ADEPA se suman a los galardones recibidos por en lo que va de 2025. En agosto, el Grupo de Diarios América (GDA) le otorgó a LA NACION tres premios por la propuesta editorial de FuturIA, la serie Atrapados en las Redes y la producción multiplataforma de S.O.S. Animales Argentinos.

Además, en mayo, la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN IFRA) premió a LA NACION en la categoría Mejor Uso de Inteligencia Artificial en la Redacción en el certamen internacional que reunió trabajos de América, Europa, Asia del Sur, Asia Pacífico y África. La producción ganadora fue Así nos habló Milei: 9 trucos del relato libertario para construir un nuevo sentido común, un desarrollo con IA para indagar en la lógica presidencial con la ayuda de nuevas tecnologías.

En el capítulo de América de WAN IFRA, LA NACION se impuso en cuatro categorías: Mejor Proyecto de Periodismo Digital y Mejor Uso de Video por la producción S.O.S Animales Argentinos, Mejor Proyecto con Impacto Social por la serie Atrapados en las redes y Mejor Uso de IA por el trabajo sobre los discursos de Milei, que luego se consagró también a nivel global.

También este año LA NACION obtuvo el Premio Rey de España por un documental sobre Mama Antula, destacado por su excelencia cultural y narrativa.

Con una medalla de oro, una de bronce y 26 distinciones por sus producciones digitales e impresas, LA NACION fue el medio de habla hispana más premiado por la Society for News Design (SND) en 2025.