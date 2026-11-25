LA NACION fue distinguida en la 21ª edición de los Effie Awards Argentina, uno de los certámenes más prestigiosos de la industria publicitaria, por su campaña institucional “Quien lo dice importa. Donde te informás también”. El reconocimiento de Plata, en la categoría “Respuesta a la crisis”, premia la estrategia de comunicación desarrollada junto con Zurda Agency, Carat Argentina y la agencia de medios Dentsu para poner en valor la credibilidad de las fuentes de información en un escenario de profundas transformaciones tecnológicas y culturales.

La ceremonia de entrega de los premios, que reunió a referentes de la publicidad, el marketing y la comunicación, tuvo lugar en el Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero.

Lanzada en abril de este año, la iniciativa parte de una premisa: un mismo mensaje puede adquirir un significado completamente diferente según quién lo enuncie

En un contexto signado por la sobreabundancia informativa, la proliferación de noticias falsas y la creciente capacidad de la inteligencia artificial para generar contenidos que imitan la realidad, la campaña de LA NACION propone una reflexión sobre la importancia de identificar quién está detrás de cada información que recibimos, consumimos y compartimos.

Lanzada en abril de este año, la iniciativa parte de una premisa: un mismo mensaje puede adquirir un significado completamente diferente según quién lo enuncie. La trayectoria, el conocimiento, la credibilidad y la responsabilidad de quien informa son atributos que cobran especial relevancia en un ecosistema digital en el que conviven hechos, opiniones y contenidos manipulados.

LA NACION ganó el Effie de Plata por la campaña "Quien lo dice importa, Donde te informás también"

Con piezas audiovisuales, intervenciones en la vía pública, contenidos en redes sociales y en las propias plataformas de LA NACION, la campaña busca reinstalar en la conversación pública el valor del periodismo profesional, sustentado en la rigurosidad, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial.

El equipo interno que trabajó en la campaña estuvo integrado por Gervasio Marques Peña -Director Comercial de LA NACION-, José Del Rio -Director de Contenidos-, Guido Nazzaro -Gerente de Suscripciones y Club LN-, Damián Bertagni -Jefe de Diseño-, Martina Fielder -Gerenta de Marketing B2B y Agencias-, Eugenia Navarro, Javier Cortes, Agustina Toscani y Santiago Montagna, entre otros.

Gervasio Marques Peña, Gastón Roitberg, Martina Fielder y Damián Bertagni recibieron el Effie de Plata en nombre de LA NACION

Un reconocimiento a la efectividad

Creados en 1968 por la American Marketing Association de Nueva York, los premios Effie se consolidaron como una de las principales distinciones internacionales de la industria publicitaria. A diferencia de otros certámenes, reconocen la capacidad de combinar estrategia y creatividad para alcanzar objetivos concretos y obtener resultados demostrables. Actualmente, se realizan en más de 50 países y cuentan con programas regionales en distintos continentes.

Menem y Musk en la campaña "Quien lo dice importa", de LA NACION

En la Argentina, un jurado integrado por más de 80 profesionales de reconocida trayectoria empresarial, publicitaria y del marketing evalúa los casos a partir de cuatro dimensiones: el desafío y los objetivos planteados, la concepción estratégica, la ejecución creativa y los resultados obtenidos. Este último aspecto es el de mayor incidencia en la calificación final.

La distinción representa un reconocimiento al trabajo de LA NACION en la construcción de un vínculo de confianza con sus audiencias y reafirma la vigencia de un compromiso que atraviesa sus más de 156 años de historia: ofrecer información de calidad para que las personas puedan comprender la realidad y tomar sus propias decisiones.