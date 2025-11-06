La Noche de los Museos en Colón Fábrica: dónde queda y cuál es la agenda para el sábado 8 de noviembre

El sábado 8 de noviembre, la ciudad de Buenos Aires celebra la vigesimoprimera edición de La Noche de los Museos, un evento cultural masivo que invita a descubrir más de 300 espacios con entrada libre y gratuita. Entre las propuestas más destacadas se encuentra el Teatro Colón Fábrica, que abrirá sus puertas para una experiencia única en el barrio de La Boca.

Teatro Colón Fábrica: dónde queda y qué ofrece

Ubicado en Av. Don Pedro de Mendoza 2163, en el corazón de La Boca, Teatro Colón Fábrica se presenta como una de las paradas obligatorias para los entusiastas de la cultura. Ahí, los visitantes podrán sumergirse en el mundo que da vida a las grandes producciones del Teatro Colón. Este espacio es uno de los pocos Teatros Fábrica que existen, donde se crean, desde cero, escenografías, trajes, pelucas, zapatos y efectos especiales.

El sábado 8 de noviembre, de 18 a 24, Teatro Colón Fábrica abre sus puertas para una nueva edición de La Noche de los Museos. “El público podrá descubrir de cerca cómo se construye el universo visual de la ópera, el ballet y los grandes producciones del teatro”, dicen desde la Fabrica.

El espacio tendrá entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

Horario: Colón Fábrica en La Noche de los Museos

De 18 a 24

Dirección del Teatro Colón Fábrica

Av. Don Pedro de Mendoza 2163

Cuándo es la Noche de los Museos 2025

El evento se realizará el sábado 8 de noviembre de 2025, entre las 19 y las 2. Durante esas siete horas, más de 300 espacios culturales de la ciudad y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires permanecerán abiertos con ingreso libre. La propuesta incluye un esquema de transporte público gratuito para facilitar los traslados entre las sedes.

Cómo será la apertura oficial

El pulso inicial de la jornada tendrá lugar en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930. Allí se inaugurará La Torre de Pisa de Spaghetti, una instalación de la artista Marta Minujín concebida especialmente para esta edición.

La obra se emplazará en la terraza del edificio y el público podrá recorrerla. Como parte de una acción colectiva, la organización entregará los paquetes de tallarines que componen la estructura.

Cómo funcionará el transporte público gratuito

Para facilitar la movilidad, se implementará un sistema de transporte sin costo con las siguientes modalidades:

Colectivos : todas las líneas adheridas serán gratuitas entre las 18 y las 3. Los pasajeros deben presentar el pase especial en formato PDF disponible en la web oficial del evento.

: todas las líneas adheridas serán gratuitas entre las 18 y las 3. Los pasajeros deben presentar el pase especial en formato PDF disponible en la web oficial del evento. Ecobici : se habilitará el pase “La Noche de los Museos”, que permitirá realizar hasta cuatro viajes de 45 minutos cada uno entre las 19 y las 3.

: se habilitará el pase “La Noche de los Museos”, que permitirá realizar hasta cuatro viajes de 45 minutos cada uno entre las 19 y las 3. Subte y Premetro : no se requerirá pase especial. Las líneas A, E, C, H y el Premetro funcionarán gratis desde las 19 hasta su horario de cierre habitual. Las líneas B y D extenderán su servicio hasta las 2, con estaciones específicas habilitadas para el ingreso y egreso de pasajeros.

: no se requerirá pase especial. Las líneas A, E, C, H y el Premetro funcionarán gratis desde las 19 hasta su horario de cierre habitual. Las líneas B y D extenderán su servicio hasta las 2, con estaciones específicas habilitadas para el ingreso y egreso de pasajeros. Línea D (horario extendido) : Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.

: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.

Línea B (horario extendido): Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Medrano, Pueyrredón, Callao, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

La lista completa de espacios participantes en CABA

La oferta de sedes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluye museos nacionales, porteños y privados; centros culturales barriales; edificios históricos; galerías de arte y espacios educativos. La lista completa es la siguiente:

921 Casa Cultural (San José de Calasanz 921, Parque Chacabuco)

AGIP: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (Viamonte 900, San Nicolás)

Amapola Jardín y Escuela Primaria (Jorge Luis Borges 1791, Palermo)

Archivo General de la Nación (Rondeau 2277 / Pichincha 2080, Parque Patricios)

Asociación Argentina Amigos de la Astronomía (Av Patricias Argentinas 550, Caballito)

Asociación Círculo Italiano (Libertad 1264, Retiro)

Asociación de Fomento de Villa Devoto (Habana 3801, Villa Devoto)

Asociación Néstor Pio Meana y Grupo Scout Benito Meana (Junín 1445, Recoleta)

Asociación Sociedad Luz (Suárez 1301, Barracas)

Auditoría General de la Nación (Av. Rivadavia 1745, Montserrat)

Azulay Art Gallery (Av. Libertador 1028, Retiro)

Biblioteca Argentina para Ciegos (Lezica 3909, Almagro)

Biblioteca del Congreso de la Nación (Hipólito Yrigoyen 1750, Montserrat)

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (25 de Mayo 305, San Nicolás)

Noche De Los Museos Teatro Colón Fábrica