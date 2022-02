La oposición analiza ir a la Justicia para frenar el pase sanitario en las escuelas de Santa Cruz y Formosa

La educación presencial en las aulas suma un nuevo capítulo en la Argentina. Luego de que las provincias de Santa Cruz y Formosa resolvieran exigir un pase sanitario para alumnos y docentes en este nuevo año lectivo, la oposición rechazó su implementación e instó a autoridades locales y nacionales a poner un freno a su implementación. Tampoco se descarta ir a la Justicia.

“¿Cómo puede exigirse un pase obligatorio de vacunación para ir a la escuela de gestión estatal cuando no hay una decisión federal que incluya a la vacuna contra el Covid-19 en el calendario obligatorio?” , se preguntó la organización opositora ECO Educativo.

En diálogo con LA NACION, Leandro Goroyesky, exfuncionario del Ministerio de Educación de Cambiemos, confirmó que no se descarta acudir a vías legales para frenar la exigencia de un pase sanitario en el ámbito educativo. “Deben completarse las instancias formales que permitan alcanzar las autorizaciones definitivas de las vacunas disponibles en nuestro país y con ellas su integración al calendario de vacunación obligatorio”, indicó el dirigente.

Mientras aguardan la presentación de la estrategia Aulas Seguras, una iniciativa que presentará el presiente Alberto Fernández junto a su ministro de Educación, Jaime Perczyk, Goroyesky enfatizó actualmente no hay una ley a nivel federal que respalde la implementación de un pase sanitario en las aulas. “En Santa Cruz y Formosa hay una clara afectación a los derechos de los alumnos y docentes”, aseveró el exfuncionario, y remarcó: “Hay una violación del artículo 19 de la Constitución Nacional”.

“Si no hay una decisión política en este sentido que se exprese a través de la ley, otorgándole sustento a la decisión de promover la obligatoriedad a la vacuna contra el Covid-19 y a la exigencia de un pase sanitario, no se pueden avasallar derechos constitucionales como los consagrados en el artículo 19 de la Constitución Nacional: ‘Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”, reflexionó Eco Educativo.

En este sentido se destacó que la exigencia de un pase sanitario para ingresar a las escuelas públicas “carece de sustento jurídico y pedagógico”. “Especialmente en provincias que hacen de la ausencia de los chicos a clases una práctica habitual” , fogoneó el movimiento opositor.

Goroyesky hizo especial hincapié en que el reclamo se aleja de propiciar conductas antivacunas. “Reconocemos los logros sanitarios que ellas han generado y el valor que para enfrentar la enfermedad encierra el mayor porcentaje de población inoculada”, advirtió, y remarcó: “Es por eso que instamos a las autoridades a articular todos los resortes necesarios tanto para concientizar a la población como para proveer las dosis de vacunas adecuadas para proteger a los segmentos etarios que componen el alumnado”.

No obstante, mientras las vacunas contra el Covid-19 no se hayan integrado al calendario de vacunación obligatorio, Goroyesky sostuvo: “El Estado tiene que hacer las gestiones para que sean reconocidas, pero mientras estas etapas estén pendientes, resulta a todas luces inconsistente volver a vulnerar un derecho estratégico y esencial como el de enseñar y aprender”.

La Ciudad y la Provincia

El regreso a la normalidad es la premisa del inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los anuncios que hizo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Desprotocolizar”, lo llamaron. Se trata de el regreso a una dinámica lo más parecida posible a antes del comienzo de la pandemia. Sin burbujas, sin recreos pasivos, sin flechas que marquen por dónde caminar. Y sin barbijo obligatorio hasta tercer grado inclusive.

Por su parte, a diferencia del Gobierno porteño, en la provincia de Buenos Aires mantienen todavía cautela acerca de cómo se implementará el manejo escolar de la pandemia en el nuevo ciclo lectivo. Al menos hasta el jueves, día en que se reunirá el Consejo Federal de Educación (CFE), órgano que podría aportar definiciones nacionales al respecto. Desde el Ministerio de Educación nacional confirmaron que la reunión está pautada, aunque aún sin horario ni temario público.

“Nos ceñimos a las decisiones del CFE, que es parte del órgano político del gobierno nacional donde se sientan las 24 jurisdicciones”, explicaron desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que conduce Alberto Sileoni. También informaron que se comenzó con el envío de fondos por 3000 millones de pesos a los consejos escolares de los 135 distritos para llevar adelante las acciones preparatorias de las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo 2022, que tiene fecha prevista para el 2 de marzo.