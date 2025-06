“La peor crisis”: médicos denuncian que se ven obligados a rechazar pacientes en un hospital de referencia en la ciudad

A Pedro, residente de Cirugía, lo motivaron a venir los faltantes de insumos. A la médica clínica Guillermina Ludueña, la crisis general que enfrenta el hospital: “La peor desde que entré, hace 25 años”, dice. A Lara Adrogué, residente de Dermatología, el hecho de que cada vez atienden a menos pacientes sin cobertura y “somos nosotras las que le tenemos que decir al paciente ‘Disculpá, vas a tener que atenderte en otro lado’”.

Todos ellos son parte del grupo de profesionales de la salud y docentes que, con sus batas blancas y abrigados con camperas y bufandas, participaron esta mañana del abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, el coloso situado sobre la avenida Córdoba donde funciona el principal centro de derivación médica de la ciudad y donde trabajan más de 3000 personas.

Voceros de este hospital escuela, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierten que el establecimiento atraviesa una situación crítica y que la causa detrás es un congelamiento del presupuesto para los hospitales universitarios, que no fue actualizado en los últimos 13 meses, provocando “un grave deterioro en la capacidad de atención”.

En el abrazo hubo estudiantes de Medicina, Enfermería y otras especialidades de la salud de la UBA; médicos de planta, residentes, docentes y personal no docente, entre otros. Por este congelamiento presupuestario hospitalario y la desactualización presupuestaria en educación, sostienen los equipos del Clínicas, los salarios de los docentes y no docentes perdieron en un año el 40% del poder adquisitivo de su sueldo.

Pero este es solo un lado de la problemática. Dentro del hospital, los médicos hablan no solo de la desactualización de sus sueldos, sino también de –y la nombran con mayor fuerza– una situación crítica a nivel sanitario, que algunos remarcan como “nunca antes vista”.

“Hay días que trabajamos sin algodón o sin gasas para curar heridas. Les tenemos que decir a los pacientes que traigan ellos. Hemos curado heridas con vaselina. Básicamente, lo que estamos ofreciendo es medicina basada en la carencia, hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, cuenta la médica Antonella Domenichelli, de 27 años, que está en su segundo año de residencia de Dermatología en el hospital escuela.

“Si el presupuesto está cortado, podemos atender menos pacientes sin cobertura porque no hay plata. A veces tenemos que internar pacientes graves dermatológicos y no nos los aceptan. Y nos parte el alma, porque nosotros decidimos ser médicos para ayudar a la gente y muchas veces no lo podemos hacer. Llegan acá muy deteriorados. Están dando vueltas hace años por el sistema de salud”, agrega Lara Adrogué, de 29 años, también residente de Dermatología.

A las condiciones de trabajo se suma un salario que Sol Real, médica recién recibida en la UBA, que está a días de rendir su examen de residencia, define como “paupérrimo”. “Lo que te pagan no alcanza ni para alquilar. Tenemos que vivir además de trabajar”, afirma la médica, que dice haber venido “solo un rato”, porque tiene que volver a su casa a estudiar para el examen que considera “el más importante de su vida”.

Ludueña, que trabaja en el centro médico hace 25 años, se lamenta por la situación de los pacientes. “La situación, desde que yo estoy acá, siempre fue de escasez, pero hoy está peor que nunca. Es triste ver como los pacientes peregrinan de hospital en hospital pidiendo ayuda y terminan internándose en situaciones de urgencia. ¿Quién lo interna? El último que lo ve cuando ya no se puede ir, cuando ya está grave”, revela la médica clínica, pocos minutos antes de entrar a atender en su consultorio.

“Las demoras de los turnos son de meses. El problema es que hay mucha más demanda del hospital público de lo que había antes y, a la vez, el personal de estos establecimientos se va por lo mal que ganan y por las condiciones de trabajo. Muchos colegas se han ido en el último tiempo”, detalla Ludueña.

“No hay presupuesto para nada –destaca un residente de Cirugía que prefirió resguardar su identidad–. No se puede programar una cirugía, se operan cada vez menos pacientes porque no hay disponibilidad del quirófano. Nos dicen ‘no hay quirófano porque no hay plata’”.

El financiamiento

Al ser un hospital universitario, el Hospital de Clínicas se mantiene a través de las partidas presupuestarias para las funciones educativas y las funciones sanitarias que recibe la Universidad de Buenos Aires por parte de la Secretaría de Educación de la Nación, destaca el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz. “El presupuesto para la función educativa se actualizó en abril de 2025, luego de haber permanecido congelado durante un año, mientras que la partida para la función salud se mantuvo congelada, con aumento cero”, afirmó.

La actualización otorgada para la función educación fue del orden del 20%, subrayan voceros de la UBA, “un tercio de la inflación del mismo período. Resulta imprescindible actualizar el presupuesto en virtud de la inflación registrada”. En un informe, el rectorado de la UBA resumió: “Desde abril 2024 la inflación medida alcanza en la ciudad de Buenos Aires un 70%, mientras numerosos insumos y servicios sanitarios superan holgadamente ese porcentaje”.