Alerta sanitaria por la expansión de un hongo transmitido por gatos

La confirmación de la presencia del hongo Sporothrix brasiliensis en los departamentos uruguayos de Maldonado y Rocha generó una profunda preocupación en las autoridades sanitarias y los especialistas en veterinaria. Este hallazgo marca un cambio significativo en el mapa epidemiológico del Cono Sur, ya que el patógeno, originario de Brasil, posee una alta capacidad de propagación a través del contacto directo con gatos infectados, con consecuencias graves para la salud humana.

El Instituto de Higiene de Uruguay emitió una alerta a finales de febrero para advertir sobre esta situación. Según explican los expertos, este hongo posee dimorfismo térmico: a temperaturas ambientales cercanas a los 25°C adopta una forma filamentosa, mientras que al ingresar al calor corporal de un mamífero, a unos 37°C, se transforma en levadura. Esta capacidad le permite subsistir y multiplicarse con eficiencia tanto en el exterior como dentro del organismo de sus huéspedes.

Hay preocupación por la propagación de este hongo (Foto: X)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que esta especie causa infecciones zoonóticas y registra más de 11.000 casos humanos en la última década dentro de las zonas afectadas en América del Sur. Si bien existen otros tipos de hongos en el género Sporothrix, como aquel que causa la conocida ‘enfermedad del jardinero’, el S. brasiliensis se diferencia porque su principal vía de transmisión son los gatos, en particular aquellos que viven en la calle o con acceso al exterior.

La profesora de Parasitología y Micología de la Universidad de la República, Elisa Cabeza, explicó el grado de gravedad del asunto: “Es la primera vez que lo hallamos en Uruguay y eso encendió la vigilancia epidemiológica porque es una especie que causa brotes, que se suele transmitir del gato a los humanos, que puede causar infecciones graves en menores de dos años y en adultos mayores”. Así, la profesional subrayó la urgencia de identificar casos de forma precoz y fomentar la colaboración estrecha entre médicos y veterinarios.

Cómo se contagia

El contagio ocurre mediante arañazos, mordeduras o el simple contacto con las secreciones y heridas de los animales infectados. En el caso uruguayo, el primer registro surgió en una familia que adoptó un cachorro proveniente del sur de Brasil, el cual manifestó lesiones cutáneas poco después de su llegada al país. Los felinos afectados suelen presentar llagas abiertas que no cicatrizan, costras, caída de pelo y conjuntivitis. Sin el tratamiento veterinario adecuado, el animal persiste como un vector silencioso que disemina la enfermedad.

La detección precoz es fundamental para combatir las infecciones Imagen ilustrativa generada con IA

En los seres humanos, la afección comienza con protuberancias rojas que evolucionan hacia heridas abiertas, extendiéndose en ocasiones a lo largo de los vasos linfáticos. Si la infección progresa sin control médico, el hongo puede comprometer órganos internos, pulmones, huesos y el sistema nervioso, provocando complicaciones severas como meningitis o artritis. La OMS alerta que los pacientes con defensas bajas corren un peligro mayor ante la exposición.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan el uso de guantes y elementos de protección al manipular animales enfermos. A pesar de los esfuerzos, el control de las poblaciones de gatos callejeros representa un desafío complejo y persistente. Los tratamientos habituales con itraconazol o terbinafina requieren tiempos prolongados, que llegan a superar varios meses de medicación continua.

La comunidad científica regional está coordinando ahora estrategias de vigilancia para contener la dispersión de este hongo hacia otras zonas, mientras los centros de salud intensifican la capacitación profesional para un diagnóstico preciso mediante análisis de muestras bajo microscopio o cultivos.