La Provincia cede a San Isidro 50 hectáreas de costa: este es el plan que desarrollará allí la municipalidad

La Municipalidad de San Isidro anunció un acuerdo histórico con la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual la gobernación le delega la tenencia y administración de los inmuebles en 15 parcelas costeras, de unos 500.000 metros cuadrados.

Así lo informaron el intendente Ramón Lanús y el gobernador Axel Kicillof, en un acto realizado en Roque Sáenz Peña y el río, en San Isidro. “Queremos una costa integrada y accesible, con espacios públicos para que todos los vecinos de San Isidro y quienes nos visitan puedan disfrutarla”, sostuvo el jefe comunal.

El nuevo convenio reglamenta el ordenamiento de ocupaciones precarias en 50 hectáreas que dan al río, desde Paraná hasta Del Barco Centenera y desde el límite con el puerto hacia el sur. Según detallaron, el acuerdo protege la costa y otorga a la municipalidad mayor claridad, capacidad de decisión y herramientas para una planificación a largo plazo. Además, lo posiciona como interlocutor único ante los ocupantes de los terrenos, regularizando su uso y ocupación.

Uno de los puntos centrales del convenio es la transferencia de la facultad exclusiva de cobrar el “canon de ocupación” en el área, que hasta ahora percibía la Provincia de Buenos Aires. Esos fondos deberán ser reinvertidos exclusivamente en espacios de uso público, libre y gratuito.

El gobernador Axel Kicillof (izq.) y el intendente Ramón Lanús (der.) presentaron el convenio

“El municipio trabajará de forma articulada con el Ministerio de Economía bonaerense para la transferencia de los cánones de ocupación, los cuales eran percibidos hasta ahora por la Provincia. A partir de la promulgación de este acuerdo, la municipalidad calculará los montos en función de los metros cuadrados ocupados y el valor fiscal de los inmuebles, conforme a la normativa vigente”, explicaron fuentes de la intendencia a LA NACION.

En ese sentido, añadieron que la administración municipal mantiene una política activa de inversión en la puesta en valor de los espacios públicos, como ocurrió con la mejora integral del Paseo Costero 33 Orientales, en Beccar. “Este proyecto sirve como referencia del estándar de calidad que la gestión busca aplicar en toda la costa, respetando las particularidades de cada sector y distinguiendo entre las áreas de perfil natural o agreste y aquellas con mayor intervención. Los fondos provenientes de los cánones de ocupación contribuirán al financiamiento de las tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura costera”, señalaron.

A la vez, detallaron que, dada la diversidad de ocupaciones actuales, que abarcan desde entidades sin fines de lucro, clubes y espacios deportivos hasta emprendimientos gastronómicos, comerciales, parques y viviendas particulares, la municipalidad analizará cada situación de manera individual.

“Se evaluará cada caso considerando su valor social para la comunidad, la demanda de servicios básicos, el tipo de actividad desarrollada y su incidencia dentro del Master Plan para la apertura del camino costero en cada sector. Esto permitirá determinar cómo estas ocupaciones contribuirán al esquema de financiamiento para el mantenimiento y la mejora integral de la costa”, indicaron.

Las ocupaciones actuales abarcan desde entidades sin fines de lucro, clubes, espacios deportivos hasta emprendimientos gastronómicos, comerciales, parques y viviendas particulares

En materia ambiental, el municipio cuenta con una Dirección de Ambiente que trabaja, entre otros temas, en la protección del espacio público, el frente costero y el río. “Estamos convencidos de la importancia del valor natural de la costa de San Isidro, que la hace diferente y característica. Las intervenciones que se realicen buscarán potenciarla, generando la infraestructura necesaria para una convivencia armónica con los usuarios”, explicaron.

Entre las zonas comprendidas por este acuerdo se encuentran la Reserva Natural de San Isidro y un área catalogada como Área Natural Protegida “Bosque Alegre”, ambas creadas por ordenanzas del Concejo Deliberante.

Además, podrán autorizarse usos complementarios como gastronómicos, sanitarios, náuticos, deportivos o culturales, siempre que no se “desnaturalice el carácter” natural de la costa y que estos usos “sean accesorios, necesarios y proporcionales al aprovechamiento del espacio público”.

“Los usos gastronómicos, náuticos o deportivos están previstos como servicios complementarios, pensados para acompañar el disfrute del espacio sin ocuparlo ni transformarlo; esto está expresamente contemplado en el convenio. Cualquier intervención debe respetar la libre circulación, el acceso abierto y el cuidado ambiental”, sostuvieron las fuentes en diálogo con LA NACION.

Y añadieron: “Además, los permisos son precarios y revisables, lo que permite asegurar que siempre estén alineados con el interés público. En definitiva, se trata de una herramienta para cuidar mejor la costa, ordenar lo que ya existe y garantizar que siga siendo un lugar natural y accesible para todos”.

En paralelo, la intendencia adelantó que existen planes para mejorar la infraestructura de acceso. “Planificar la costa como una unidad, que incluya los casi 6,5 kilómetros de frente costero que tiene el municipio, es esencial para abordar la movilidad. Hoy contamos con zonas fragmentadas, conexiones inexistentes, déficit de transporte público y áreas de estacionamiento poco planificadas”, indicaron.

Antecedentes

No es la primera vez que se intenta avanzar en un esquema de este tipo. “Si bien existía normativa vigente que sirvió de base para las primeras intervenciones, el nuevo convenio consolida y reglamenta un esquema preexistente que había quedado desactualizado por la evolución territorial y dominial. En ese sentido, ayuda a modernizar y fortalecer el marco institucional para que la municipalidad pueda seguir avanzando en la implementación del Plan Costero”, señalaron.

El plan contempla instancias de consulta con los vecinos. “Las acciones implementadas y proyectadas tienen como objetivo el beneficio de los vecinos de San Isidro, especialmente de los usuarios actuales y potenciales de la costa. La gestión prioriza la escucha activa, integrando propuestas de vecinos, deportistas, clubes y asambleas vecinales. La intendencia continuará trabajando bajo esta metodología de diálogo para orientar el desarrollo y la mejora del espacio público”, afirmaron.

Son 15 parcelas costeras, de unos 500.000 metros cuadrados

En ese marco, ya se vienen ejecutando acciones concretas, recuperando hectáreas de costa ocupadas o con acceso restringido para convertirlas en un paseo costero continuo.

Entre ellas, se puso en valor el Paseo Costero 33 Orientales, en el límite con San Fernando, donde se recuperaron más de 5000 metros cuadrados de espacio público con zonas recreativas, áreas de esparcimiento, espacios verdes y juegos. Además, se demolieron y parquizaron dos inmuebles en el bajo de Roque Sáenz Peña que funcionaban con permisos precarios desde 1996, incorporando 9775 metros cuadrados al dominio público. En septiembre también se recuperó otro terreno municipal de 1400 metros cuadrados en Alvear y el río, antes ocupado por un gimnasio privado.

Por último, se anunció la puesta en valor de la cancha de fútbol lindera a Bosque Alegre y de las instalaciones del Campo de Deportes Municipal número 6, mediante un acuerdo con el Club Atlético de San Isidro (CASI). Se avanza en un plan de mejoras integrales tras el acuerdo firmado en 2025. El convenio contempla una inversión por parte del club para la construcción de nuevas canchas de hockey, pádel y un playón deportivo. “El plan de trabajos incluye también la puesta en valor de la cancha de fútbol pública situada junto a Bosque Alegre, cuya intervención se realizará bajo estrictos criterios de protección para respetar su entorno como paisaje protegido”, explicaron fuentes de la municipalidad.

Y concluyeron: “Este sector se consolida como el principal acceso urbano que conecta la zona alta de San Isidro con la costa. Las intervenciones proyectadas buscan recuperar las visuales al río y eliminar interferencias, jerarquizando el espacio público a partir de un equilibrio entre el paisaje natural y la nueva infraestructura. Como nodo estructural, el área funciona como un eje articulador que integra el Bosque Alegre y el Muelle Parque con los tramos costeros adyacentes”.