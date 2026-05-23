Desbarataron un punto de venta de cocaína, marihuana y tusi en Martínez

Una investigación que comenzó después de denuncias anónimas que llegaron a la Municipalidad de San Isidro derivó en el desbaratamiento de una banda dedicada al narcomenudeo de cocaína, marihuana y tusi en un barrio de Martínez.

Así lo informaron a LA NACION fuentes municipales y voceros judiciales al tanto de la investigación. Detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro detuvieron a seis sospechosos y secuestraron envoltorios de marihuana, cocaína y tusi (droga también conocida como cocaína rosa) listos para ser comercializados.

Si bien no se incautaron de armas de fuego los detectives policiales decomisaron un cargador y municiones. La investigación está a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Drogas de San Isidro.

Las municiones y cargador secuestrados

“Las denuncias que llegaron al municipio y después fueron remitidas a la fiscalía hacían referencia a que en el barrio El Conguito había gente que vendía distintos estupefacientes”, dijeron fuentes del caso,

Las tareas investigativas no solo confirmaron lo que se sostenía en las denuncias, sino que lograron identificar al proveedor de los estupefacientes.

“El proveedor de la droga es un vecino de Martínez, pero no vivía en el barrio El Conguito”, agregaron los voceros consultados.

Este operativo antidrogas concretado en la localidad de Martínez se suma a otros procedimientos llevados adelante por personal de la Patrulla Municipal, en apoyo de grupos tácticos de la policía bonaerense y de la Gendarmería. Uno de los focos principales de la prevención del delito en San Isidro está colocado en el control de la villa La Cava y sus alrededores, donde en los últimos días se realizaron varios despliegues especiales de unidades policiales.

Más allá quebrar las actividades de bandas narco aparece en el foco de la tarea de prevención desplegada en La Cava, también la presencia policial en la zona permite a los funcionarios definir otras misiones para las unidades, como reforzar la vigilancia en corredores escolares y paradas de colectivos. Esos recorridos preventivos se concentran en las calles Neyer, Tomkinson, Isabel La Católica y la avenida Andrés Rolón. Según la información municipal, el robo automotor tuvo una brusca caída de 92 por ciento en abril pasado con relación al mismo mes del año pasado.

“En cada operativo, la Brigada de Operaciones Inmediatas de San Isidro cumple un rol central. Se trata de una unidad especializada de respuesta rápida que articula el trabajo con el resto de las fuerzas”, aseguraron en el municipio, que resaltaron la coordinación de las acciones con el Ministerio Público Fiscal, especialmente con la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro.