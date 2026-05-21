Vuelven los colectivos a San Isidro: se aprobaron los recorridos nuevos tras la quiebra de una empresa

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó los nuevos recorridos de colectivos propuestos por la Municipalidad de San Isidro, encabezada por el intendente Ramón Lanús, tras la quiebra de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (M.O.G.S.M.); la firma operaba cuatro líneas (707, 333, 437 y 407) que conectaban distintos puntos del municipio y que dejaron de prestar servicio semanas atrás, afectando a una gran cantidad de vecinos.

En ese contexto, el pasado 5 de mayo, Lanús presentó ante el Ministerio de Transporte bonaerense una propuesta elaborada en conjunto con empresas de colectivos y sindicatos del sector para restablecer el servicio. El proyecto recibió recientemente el visto bueno de las autoridades provinciales.

La medida permitirá recuperar gran parte de los recorridos que realizaban las líneas 707, 333, 437 y 407, utilizadas diariamente por vecinos del distrito. Según explicó el intendente, el acuerdo alcanzado con la Provincia y las empresas del sector posibilitará restablecer de manera progresiva los distintos ramales y avanzar hacia la normalización total del servicio en los próximos días.

Los nuevos recorridos buscarán mantener la cobertura del transporte público en distintos puntos de San Isidro y asegurar alternativas de movilidad para los usuarios.

El intendente de San Isidro anunció el regreso progresivo de los colectivos

Además, Lanús adelantó que próximamente se dará a conocer toda la información vinculada al funcionamiento de las líneas y sus recorridos para facilitar la planificación de los viajes. Los detalles estarán disponibles a través de los canales oficiales del municipio.

“Empresas más serias, con mejores unidades y mejores frecuencias van a absorber los recorridos de la fallida empresa que operaba la 707 y que tuvo a maltraer a muchos vecinos durante estas últimas semanas”, expresó Ramón Lanús en sus redes sociales.

“Sabemos que el tiempo fue largo y que la pasaron mal. Trabajamos todos estos días para que la solución sea definitiva y nos permita estar mejor que antes”, cerró.

¿Por qué dejaron de funcionar los colectivos en San Isidro?

Tal como se mencionó previamente, la empresa Micro Ómnibus General San Martín (M.O.G.S.M.) atravesaba desde hacía tiempo una delicada situación financiera, según había informado el municipio de San Isidro a través de un comunicado oficial.

Como consecuencia de esa crisis, la compañía se vio obligada a dejar de prestar servicio, afectando a miles de usuarios que utilizaban diariamente las líneas de colectivos que operaba en el distrito.

La empresa dejó de funcionar por una crisis financiera Municipalidad de San Isidro

“Todos los vecinos de San Isidro saben perfectamente que los colectivos de esta empresa eran de los peores del municipio. Durante años sufrimos malas condiciones, un pésimo servicio y frecuencias insuficientes”, había expresado el intendente semanas atrás.