La revolucionaria técnica que permite hacer un entrenamiento de alto rendimiento como el que practica Mick Jagger, a sus 83 años

A sus 83 años, Mick Jagger mantiene una exigente rutina física que le permite correr, bailar y saltar durante los conciertos de los Rolling Stones. Según explicó el cardiólogo Jorge Tartaglione en LN+, el artista puede sostener ese nivel de actividad después de haberse sometido, en 2019, a una innovadora intervención cardíaca conocida como TAVI.

El procedimiento permite reemplazar una válvula aórtica dañada sin necesidad de realizar una cirugía convencional a corazón abierto. La prótesis se introduce mediante un catéter, generalmente a través de una arteria de la ingle, y se desplaza hasta llegar al corazón.

“Esto es maravilloso. Se llama TAVI”, destacó Tartaglione al mostrar una recreación en 3D de la intervención. El especialista sostuvo que los avances tecnológicos cambiaron de manera significativa el tratamiento de determinadas enfermedades cardíacas y contribuyen a que los pacientes puedan recuperar su calidad de vida.

El entrenamiento de Mick Jagger a sus 83 anos

Qué problema cardíaco tenía Mick Jagger

Para explicar la afección que atravesó el cantante, Tartaglione comparó la estructura del corazón con una casa. El órgano posee cuatro cavidades -dos superiores y dos inferiores- que se comunican mediante válvulas, las cuales funcionan como puertas que se abren y se cierran con cada latido.

Cuando una de esas “puertas” no logra abrirse completamente, la sangre encuentra dificultades para circular. En el caso de Jagger, el problema estaba en la válvula aórtica.

“Tenía un soplo muy grande porque una de las puertas no se abría correctamente. Tenía lo que se llama una estenosis aórtica”, explicó el médico. Esta afección consiste en un estrechamiento de la válvula que regula la salida de sangre desde el corazón hacia la arteria aorta y, desde allí, al resto del organismo.

Como consecuencia, el corazón debe esforzarse más para impulsar la sangre. Tartaglione señaló que el músico presentaba fatiga y no podía desplegar sobre el escenario la actividad física que lo caracteriza.

“Es como una gomita elástica: si la estirás demasiado, después no vuelve. Lo mismo pasa con el corazón”, graficó el cardiólogo.

El corazón funciona como el motor central del organismo humano, debido a que bombea sangre oxigenada a todos los tejidos y órganos vitales Freepik

Cómo funciona la técnica TAVI

TAVI es la denominación de un procedimiento que permite implantar una nueva válvula aórtica mediante un catéter. A diferencia de la operación tradicional, no requiere abrir el tórax para acceder directamente al corazón.

“Entran por la ingle, llegan al corazón y colocan la válvula”, resumió Tartaglione. El dispositivo avanza por una arteria hasta alcanzar la válvula enferma. Una vez ubicado en el lugar correcto, se despliega la prótesis, que comienza a regular el paso de la sangre.

El médico mostró en LN+ una animación del procedimiento y describió cada instancia del recorrido. “Entró el hemodinamista, abrió y deja puesta la válvula. Después se va. Es una cosa que me da piel de gallina cuando la cuento”, expresó.

De acuerdo con su explicación, la intervención puede durar entre una y dos horas.

Mick Jagger tiene 83 años y continúa haciendo giras con sus shows Mark Seliger

El entrenamiento de alto rendimiento de Mick Jagger

Jagger se sometió al procedimiento en abril de 2019. Según relató Tartaglione, el cantante llega a correr hasta 12 kilómetros por día antes de un concierto.

“Lo ves muy vital y en muy buen estado físico”, observó el especialista. Y cerró: “El punto que quiero destacar es que se puede llegar a los 83, 84 u 86 años sano y muy bien. Hoy la tecnología lo permite”.