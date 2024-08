La sanadora Leda Bergonzi ya no se presentará en la ex Rural de Rosario tras el fin de un convenio con la municipalidad

Escuchar

La Municipalidad de Rosario declaró el fin a los encuentros multitudinarios de la sanadora local Leda Bergonzi en la ex Rural de la ciudad. Así lo declaró el secretario Sebastián Chale tras la terminación de un convenio que habían iniciado a principio de año con la fundación Soplo de Dios Viviente, que ella lidera. La razón sería la falta de disponibilidad del espacio en la temporada alta, que va de fines de agosto hasta diciembre. Hace dos días su productor de espectáculos, Alberto Castillejo, la acusó de estafarlo.

Inicialmente el convenio se había creado por los problemas que generaba la sanadora en los barrios donde se presentaba. La rosarina, que asegura tener poderes de sanación y participaba en misas de la Catedral local, se masificó en la ciudad luego de que las periodistas Sabrina Ferrarese y Araceli Colombo contaran su historia en Cadena3. Desde entonces, se viralizaron videos de sus “sanaciones” en redes sociales y multitudes comenzaron a acercarse a Bergonzi de todas partes del país.

“ Generaba dificultades muy frecuentes en los barrios, molestias a los vecinos y también los que asistían a los encuentros religiosos, que en muchos casos es gente con problemas para movilizarse o caminar. Es una obligación [del municipio], más allá de lo que cada uno cree o piense de estos fenómenos carismáticos que existen y que respetamos en las creencias de cada uno”, declaró Chale en LT8.

Eso motivó a que se llegara a un acuerdo entre la fundación y la municipalidad por cinco fechas, donde Soplo de Dios Viviente se hacía cargo de los costos logísticos y organizativos. El convenio finalizó esta semana. “El predio ferial tiene ahora fechas para muestras, exhibiciones, recitales y festivales. Empieza una temporada alta de eventos. Hay exposiciones con seña, reservas, con pagos de contrato de algunas productoras y eventos propios municipales como el Día del Niño. Eso es lo que ocurre ni más ni menos”, explicó el secretario.

Aunque el convenio finalizó, desde la municipalidad buscan aconsejar sobre los lugares a elegir por parte de Bergonzi para que no vuelva a generar conflictos. Según Bergonzi, hace ocho años recibió “la revelación del Espíritu Santo” y allí comenzó a dar bendiciones.

Los problemas, aún así, no radican solamente en su costado “sanador”. El lunes su productor de espectáculo, Alberto Castillejo, anunció la cancelación de sus presentaciones musicales, donde iba a cantar, porque no vendió las entradas suficientes. También, la acusó de estafarlo en diversos shows que organizó en provincias del país, donde vendió entre 62 y 700 entradas máximo. “Todo fue un fracaso. Ella me estafó, me traicionó, es una mala persona. A mí no me entra todavía todo”, comentó en Cadena OH!.

La polémica detrás de la “sanación”

La rosarina tiene en su haber una serie de polémicas, entre ellas, la más destacada ocurrió a principio de año, cuando en un encuentro en Chile aseguró que el cáncer se origina en “la falta de perdón”. “El cáncer es todo emocional”, dijo en ese entonces, y concluyó: “Hay que ir viendo como fue mi vida, dónde yo siento que estoy enojado e ir haciendo un trabajo de perdón. Es ir descubriendo dónde yo estoy enojado y lo más importante es saber que me puedo sanar y nosotros sabemos que la muerte no es una limitación, es una esperanza”.

Sus declaraciones desataron las críticas en redes y la sociedad. En junio, el referente de la ONG Libre Mente conocido por combatir sectas, Pablo Salum, realizó un pedido formal a la Justicia federal para que se le realicen pericias a Bergonzi para “verificar si tiene poderes de sanación, tal como ella y los medios de prensa han afirmado”. Salum invitó a la sanadora a ir al pabellón de Oncología del Hospital de niños Garrahan junto a la Justicia y un gabinete interdisciplinario de científicos para probar sus capacidades.

