El temporal no da tregua en el norte patagónico: el fin de semana habrá alerta roja por frío extremo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El norte de la Patagonia atraviesa una jornada crítica debido a un intenso temporal de nieve, lluvia y viento que ha forzado la suspensión de las actividades escolares y ha provocado graves inconvenientes en la circulación terrestre. Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut se encuentran bajo distintos niveles de alerta meteorológica, enfrentando desde derrumbes en rutas clave hasta el aislamiento de zonas rurales.

En Neuquén, las intensas lluvias causaron estragos. La Ruta Nacional 40 sufrió un corte total en el tramo de Siete Lagos, entre San Martín de los Andes y Catritre, debido a un derrumbe de rocas de gran tamaño provocado por la inestabilidad climática. Vialidad Nacional trabaja en el lugar, pero el paso permanece cerrado hasta nuevo aviso.

Por un derrumbe, se encuentra cerrada la ruta 40 a la altura del Camino de los Siete Lagos Vialidad Nacional

En Chubut, el estado de las rutas también es crítico, con presencia de hielo, escarcha y neblina, lo que hace obligatorio el uso de cadenas en gran parte de los corredores, como la Ruta 259 hacia Esquel y la Ruta 260 hacia el Paso Huemules. Además, se ha desplegado un operativo especial para asistir a pobladores rurales del sur provincial que han quedado afectados por el temporal de nieve.

Los pasos internacionales también se vieron afectados por la situación climática. El paso Cardenal Samoré estuvo cerrado durante gran parte de la mañana debido a la acumulación de nieve. Si bien posteriormente se habilitó la circulación “con extrema precaución” de vehículos livianos, el tránsito de camiones permanece restringido. Y el paso Pino Hachado, en tanto, presenta importantes demoras y largas filas de camiones que esperan condiciones seguras para cruzar a Chile.

La previsión para los próximos días

Las condiciones meteorológicas no darán tregua en el corto plazo. Para mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio abrupto del tiempo con el avance de un sistema de inestabilidad que provocará lluvias, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. En la zona cordillerana persistirán las nevadas hasta el domingo.

Las nevadas complican la circulación en las rutas de buena parte de Río Negro y Neuquén

Para este fin de semana se esperan en las localidades de Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura y Esquel precipitaciones y temperaturas mínimas de entre -1 y 2 grados, y máximas de 6 grados. Esas ciudades también experimentarán ráfagas de hasta 70 km/h.

En todo el sur, rigen alertas rojas por frío extremo para este fin de semana, con temperaturas que pueden resultar muy peligrosas para la salud de la población. En ese sentido, las autoridades recomiendan evitar circular por las rutas cordilleranas a menos que sea estrictamente necesario y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Vialidad y el Servicio Meteorológico.

Suspensiones de clases

Debido a las intensas nevadas y el hielo en las rutas, en Bariloche y Dina Huapi, el Consejo Escolar suspendió las clases en los turnos tarde y vespertino para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes. En otras localidades de la zona andina de Río Negro, como Villa Llanquín, Pilcaniyeu y Villa Mascardi, la medida alcanzó a todos los turnos.

En Centenario y Vista Alegre (Neuquén), debido al deterioro extremo de las calles, muchas de las cuales quedaron intransitables, se cancelaron los tres turnos escolares, mientras que en Plottier, la suspensión afectó al turno de la mañana de algunos establecimientos. Por su parte, el turno tarde de las escuelas de La Angostura también fue suspendido, ante la alerta naranja por lluvias.

En Chubut, la falta de reservas de agua obligó a suspender las actividades en distintas instituciones educativas de Comodoro Rivadavia. Esa ciudad también permanece sin servicio de transporte público por una medida de fuerza impulsada por la UTA.