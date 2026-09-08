“La situación es preocupante”: el Gobierno atribuyó los resultados en las pruebas PISA a una trayectoria escolar iniciada en 2013

Horas después de que se conocieran los resultados de las pruebas PISA 2025, que mostraron un nuevo retroceso de la Argentina en matemática, lectura y ciencias, el Gobierno calificó el panorama educativo como “preocupante” y sostuvo que los datos reflejan los aprendizajes acumulados durante una trayectoria escolar que, para los alumnos evaluados, comenzó en 2013.

El Ministerio de Capital Humano se pronunció a través de su cuenta oficial en X y difundió un video en el que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la subsecretaria de Información y Evaluación Educativa analizaron los resultados publicados este martes.

El video de la Secretaría de Educación tras el resultado de las pruebas PISA

“El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) evalúa los logros de aprendizaje en Matemática, Lectura y Ciencias de estudiantes de 15 años de edad, que ingresaron al sistema educativo hace 12 años”, señaló la cartera que conduce Sandra Pettovello. Y agregó: “Ya están disponibles los resultados de la edición 2025 y muestran una situación preocupante, que refleja los aprendizajes acumulados a lo largo de una trayectoria escolar iniciada en 2013”.

El mensaje concluye con una definición sobre el escenario que enfrenta el sistema educativo: “Esto evidencia el gran desafío que tenemos por delante: mejorar la calidad educativa para que cada chico pueda desarrollar todo su potencial”. La publicación también menciona la cuenta del presidente Javier Milei.

El pronunciamiento oficial llegó luego de conocerse los resultados de la novena edición de PISA, la evaluación internacional impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Argentina retrocedió respecto de 2022 y 2018 en las tres áreas troncales y obtuvo su peor desempeño desde 2006.

En el video difundido por Capital Humano, Torrendell explicó el alcance de la evaluación. “Hoy se dieron a conocer los resultados de las pruebas PISA 2025. PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes impulsado por la OCDE. Se implementa cada tres años desde el año 2000 y evalúa los logros de aprendizaje de estudiantes de 15 años en matemática, lectura y ciencias en 91 países”, señaló.

La subsecretaria de Información y Evaluación Educativa fue más allá al describir el escenario que dejaron los resultados. “PISA 2025 muestra una situación preocupante. Los resultados a nivel global para las tres áreas evaluadas son los más bajos desde la primera edición del estudio. Los resultados cayeron y el punto de partida ya era bajo”, afirmó.

Los números permiten dimensionar ese diagnóstico. En matemática, apenas el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel básico de competencia, frente al 65% promedio de la OCDE. Dicho de otro modo, el 76% quedó por debajo de ese umbral. La proporción había sido del 73% en 2022 y del 69% en 2018. Con 367 puntos, la Argentina quedó en el puesto 75 entre los 91 países participantes y octava entre las 13 naciones latinoamericanas evaluadas.

La caída también alcanzó a las otras dos áreas. En ciencias, el 41% de los alumnos argentinos llegó al nivel 2 o superior, considerado el umbral básico de competencia, mientras que en lectura lo consiguió el 40%. En esta última área, seis de cada 10 estudiantes quedaron por debajo del nivel mínimo requerido para identificar, entre otras capacidades, la idea principal de un texto de extensión moderada.

El dato transversal es todavía más severo: solo el 7,8% de los jóvenes argentinos de 15 años alcanzó simultáneamente el umbral mínimo en las tres materias evaluadas y se mostró comprometido con la prueba. Además, el desempeño de excelencia es marginal: casi ningún estudiante argentino llegó a los niveles 5 y 6 en matemática y apenas el 1% lo hizo en lectura y ciencias.

Frente a esos resultados, el Gobierno buscó poner el foco en el carácter acumulativo de los aprendizajes evaluados. En un comunicado oficial publicado este martes, Capital Humano sostuvo que la edición 2025 refleja el recorrido educativo de estudiantes cuya trayectoria comenzó en 2013 y atribuyó el deterioro a las políticas aplicadas durante las gestiones anteriores. Al mismo tiempo, reconoció que la caída argentina se inscribe en una tendencia internacional de estancamiento y descenso, aunque remarcó que el país partía de niveles que ya eran bajos.

La posición oficial se apoyó también en un fenómeno internacional detectado por la OCDE. Los resultados globales de 2025 fueron los más bajos desde que comenzó PISA, en 2000, y lectura fue el área con el descenso más pronunciado. Entre los fenómenos observados aparece el crecimiento de los denominados “lectores apresurados”: alumnos que recorren los textos de manera superficial, responden rápidamente y se equivocan con frecuencia. Esa conducta casi se duplicó entre 2018 y 2025.

Torrendell, por su parte, planteó que revertir los indicadores requerirá un proceso de largo plazo. “Sabemos que un problema estructural no se resuelve en tres años”, sostuvo. A partir de ese diagnóstico, mencionó las dos políticas que la administración nacional presenta como ejes para mejorar los aprendizajes: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática.

“Desde el primer día el Ministerio de Capital Humano se enfocó en la mejora de los aprendizajes fundamentales, con dos políticas centrales”, señaló el secretario. Sobre el primero de esos programas, explicó que apunta a que los alumnos terminen la primaria con las competencias de lectura y escritura necesarias, mediante metas definidas, capacitación docente y un trabajo articulado con las provincias.

El segundo eje, agregó, es el Plan Nacional de Matemática, destinado a fortalecer las capacidades numéricas y realizar un seguimiento jurisdicción por jurisdicción. El Gobierno sostiene que ambas políticas tienen alcance federal y están orientadas a intervenir desde los primeros años de escolaridad sobre dos de las áreas en las que los resultados muestran mayores dificultades.