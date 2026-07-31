La Sole está a cargo de “Late el Sur”, la canción oficial de los Suramericanos Santa Fe 2026

La cantante santafesina Soledad Pastorutti cantará “Late el Sur”, la canción oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que del 12 al 26 de septiembre reunirán a más de cuatro mil atletas de 15 países en tres sedes: Rosario, Santa Fe Ciudad y Rafaela.

Con un ritmo bien festivo y una letra que le canta al esfuerzo y al orgullo de representar a un país, esta obra busca reflejar el espíritu del certamen.

La obra

La canción rinde homenaje a la identidad santafesina, la “tierra que te vuelve invencible”, y acompañará la cuenta regresiva y los 15 días de competencia en las tres ciudades.

Soledad fue seleccionada para interpretar el tema y participó de la composición junto a Marcela Morelo y Claudia Brant. “Nunca pensamos que nuestra canción iba a ser la elegida”, rememoró la artista, y expresó: “Es una canción que transmite pasión. Tiene ritmo, pero también una letra muy profunda. Habla de lo que somos los santafesinos y también los argentinos: espontáneos, positivos y alegres”.

“Siento que encaja perfecto con el motivo para el que la compusimos y me llena de orgullo que aquello que empezó casi como un juego hoy sea una realidad para nosotras”, ponderó la cantante.

La producción musical corrió a cargo de Rodolfo Lugo, quien trabajó junto a artistas como Mercedes Sosa, Juanes, David Bisbal, María Becerra y Lali.

Para Soledad, oriunda de Arequito, la canción tiene un significado afectivo por tratarse de un certamen deportivo que tendrá lugar en tres ciudades de Santa Fe.

La cuenta regresiva

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió el jueves último al seleccionado argentino masculino de hockey en el Salón Blanco de Rosario, donde distinguió al equipo como embajadores de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

“Es muy importante para nosotros ser sede de esta competencia, con actividades en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La Provincia realizó una enorme inversión para concretar este proyecto y hoy podemos afirmar que recibiremos el acontecimiento deportivo más importante de Sudamérica”, sostuvo el secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini.