Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, lluvias, vientos y Zonda para este sábado 18 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 18 de julio una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, tormentas, frío, lluvias, vientos y Zonda, que alcanzan quince provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por nevadas rige en San Juan, La Rioja, Mendoza y Neuquén. En esa zona, el SMN indicó que se esperan nevadas fuertes, con valores de nieve acumulada de entre 40 y 60 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Además, en los sectores más elevados podrían registrarse condiciones de viento blanco con reducción de la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada.

Las regiones del país que se verán afectadas, según el SMN

La alerta amarilla por nevadas rige para el extremo sur de Santa Cruz, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros pudiendo ser superados en forma puntual. Además, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es imprescindible, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia con alimentos, agua, linternas, botiquín y otros elementos esenciales.

La alerta amarilla por tormenta regirá en tanto para Catamarca, Corrientes y Entre Ríos. Allí se prevén lluvias intensas con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los sectores de mayor elevación no se descarta la ocurrencia de nieve o de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

En Neuquén y Chubut, ese mismo nivel de alerta rige por la posibilidad de lluvias fuertes. A partir de este cuadro de situación, el ente recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables, y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

La alerta naranja por vientos rige en las provincias de Misiones, Chaco, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza. Dichas áreas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos de la cordillera. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

El frío se concentrará en la región patagónica

En este caso, recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles, conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y las vías respiratorias con anteojos y barbijo y evitar encender fuego.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para Tucumán y el sector norte de Jujuy. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Finalmente, una alerta amarilla por frío extremo afecta la zona sureste de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se espera un posible “efecto leve a moderado en la salud” y temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 13°C y los 17°C. Durante toda la jornada, el cielo se mantendrá nublado, con un porcentaje de lluvias y actividad eléctrica que asciende al 10% durante el mediodía y anticipa hasta un 40% para la tarde.

Las nubes serán las protagonistas del finde porteño

Además, se esperan vientos de hasta 29 kilómetros por hora durante toda la jornada. Para el domingo se prevé una leve merma de la temperatura y continuidad en los chaparrones solo por la mañana.

En la provincia de Buenos Aires habrá una jornada con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 21°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado y con esporádicos chaparrones en diferentes puntos del territorio bonaerense.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 18°C en Buenos Aires; 29°C y 9°C en Catamarca; 33°C y 23°C en Chaco; 12°C y 6°C en Chubut; 27°C y 15°C en Córdoba; 33°C y 24°C en Corrientes; 29°C y 20°C en Entre Ríos; 34°C y 25°C en Formosa; 32°C y 10°C en Jujuy; 18°C y 11°C en La Pampa; 28°C y 13°C en La Rioja; y 18°C y 9°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 32°C y 22°C en Misiones; 13°C y 5°C en Neuquén; 16°C y 8°C en Río Negro; 31°C y 22°C en Salta; 20°C y 14°C en San Juan; 21°C y 11°C en San Luis; 1°C y -7°C en Santa Cruz; 29°C y 20°C en Santa Fe; 32°C y 14°C en Santiago del Estero; -2°C y -5°C en Tierra del Fuego; y 31°C y 19°C en Tucumán.