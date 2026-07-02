La UBA anunció que nació el primer cerdo de América Latina con tres genes inactivados para futuros trasplantes en humanos

Un equipo integrado por investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) logró el nacimiento del primer cerdo clonado de América Latina con tres modificaciones genéticas destinadas a reducir el rechazo inmunológico en futuros trasplantes de órganos.

Según informaron los responsables del proyecto, se trata del primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China y del tercer desarrollo de este tipo en el mundo. El animal fue obtenido mediante técnicas de edición génica y clonación, en el marco de una investigación orientada al campo de los xenotrasplantes, es decir, el trasplante de células, tejidos u órganos de origen animal a seres humanos.

El nacimiento se produjo en abril en instalaciones de la Facultad de Veterinaria de la UBA en el barrio porteño de Agronomía. El objetivo de los investigadores es superar uno de los principales obstáculos que enfrenta esta línea de trabajo: evitar que el sistema inmunológico humano destruya el órgano trasplantado al reconocerlo como un elemento extraño.

Los investigadores buscan desarrollar animales con modificaciones genéticas que reduzcan el rechazo inmunológico en futuros trasplantes de órganos UBA

De acuerdo con datos citados por el proyecto, más de 7000 personas necesitan un trasplante urgente en la Argentina. En lo que va de 2026 se realizaron alrededor de 900 trasplantes en el país y existen nueve donantes por cada millón de habitantes.

En este contexto, el cerdo aparece como uno de los principales candidatos para este tipo de investigaciones debido a que posee características anatómicas y fisiológicas similares a las de los seres humanos, además de una elevada capacidad reproductiva.

La modificación genética fue desarrollada por un equipo de la Unsam liderado por Adrián Mutto. Los investigadores desactivaron tres genes (GGTA1, CMAH y B4GalNT2) involucrados en la respuesta inmunológica que provoca el rechazo inmediato de órganos de origen animal. En la jerga científica, este procedimiento se conoce como “triple knockout”.

La participación de la UBA estuvo centrada en la etapa reproductiva del proceso. El equipo se encargó de la preparación de la cerda receptora, la implantación embrionaria, el seguimiento de la gestación y el nacimiento del lechón.

El proyecto se desarrolló en forma conjunta entre equipos de la UBA y la UNSAM, con foco en la obtención de cerdos genéticamente modificados para investigaciones sobre xenotrasplantes UBA

Para ello utilizaron una técnica quirúrgica mínimamente invasiva mediante la cual implantaron 120 embriones editados genéticamente.

“Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones”, explicó Marcelo Acerbo, veterinario especializado en reproducción porcina y profesor de la Facultad de Veterinaria de la UBA.

Los investigadores indicaron que actualmente cuentan con dos cerdas preñadas con nuevos clones en desarrollo y que la próxima etapa consistirá en incorporar más modificaciones genéticas. Según explicaron, el plan contempla sumar siete genes adicionales para aumentar la compatibilidad de los órganos porcinos con potenciales receptores humanos.

“Esto incluirá el bloqueo de hormonas de crecimiento para moldear y adaptar el tamaño del hígado o el corazón porcino, que en animales adultos de más de 200 kilos excede la capacidad del cuerpo humano, asegurando que los órganos sean completamente funcionales”, sostuvo Acerbo.

Los responsables del proyecto destacaron que el nacimiento de este primer lechón constituye apenas el comienzo de un proceso que demandará varios años de investigación. Antes de cualquier prueba en seres humanos deberán realizarse estudios preclínicos destinados a verificar que los órganos de origen porcino no desencadenen rechazo inmunológico.

Según señalaron, la incorporación de órganos animales podría convertirse en una alternativa para enfrentar la escasez global de donantes. De acuerdo con datos mencionados por la iniciativa, actualmente solo se cubre el 10% de la demanda mundial de órganos para trasplantes.

El desarrollo fue realizado mediante una colaboración entre la startup biotecnológica CrofaBiotech y equipos de investigación de la UBA y la Unsam.