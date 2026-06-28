Conejos con “tentáculos” en la cabeza: qué les pasa y por qué aparecieron en Estados Unidos

Conejos silvestres con protuberancias negras similares a tentáculos generaron alarma en Fort Collins, Colorado, en agosto de 2025. Colorado Parks and Wildlife confirmó que las protuberancias son producto del virus del papiloma del conejo de cola de algodón, una infección que no afecta a otras especies. Casi un año después, imágenes similares volvieron a circular en redes sociales con supuestos casos en Wisconsin, Minnesota y Nueva York, aunque hasta el momento ninguna agencia estatal de fauna silvestre confirmó oficialmente un nuevo brote.

Qué es el virus que causa los “tentáculos”

Se llama virus del papiloma de Shope , identificado en la década de 1930 por el investigador Richard E. Shope.

, identificado en la década de 1930 por el investigador Richard E. Shope. Provoca nódulos negros en la piel , generalmente en la cabeza, que en ocasiones se alargan y adquieren forma de cuerno .

, generalmente en la cabeza, que en ocasiones se alargan y adquieren . Se transmite por la picadura de mosquitos, garrapatas y pulgas .

. No afecta a humanos, perros ni gatos .

. Es más frecuente en verano, cuando aumenta la actividad de esos insectos.

El virus del papiloma de los conejos de cola de algodón

Si tengo un conejo como mascota o vivo cerca de conejos silvestres, qué debo hacer

No tocar a los conejos silvestres afectados ni intentar ayudarlos.

a los conejos silvestres afectados ni intentar ayudarlos. Reportar el avistamiento a la agencia de fauna silvestre del estado correspondiente.

a la agencia de fauna silvestre del estado correspondiente. Mantener a los conejos domésticos alejados de ejemplares silvestres y de zonas con mosquitos o garrapatas , ya que sí pueden contagiarse.

, ya que sí pueden contagiarse. Saber que en conejos domésticos la enfermedad es más severa: la probabilidad de que los crecimientos se vuelvan malignos es mayor que en los silvestres.

El virus, que también afecta a ardillas, suele aparecer en verano en Colorado, Dakota del Sur, Minnesota, Kansas, Iowa y Texas X @michaelmjs

Qué tan real es la nueva ola de reportes en redes sociales

Las publicaciones sobre supuestos casos en Wisconsin, Minnesota y Nueva York se originaron en posts de Facebook y Reddit , retomados luego por medios locales.

, retomados luego por medios locales. Ninguna agencia estatal confirmó oficialmente un repunte de casos en 2026.

El virus suele aparecer en verano en Colorado, Dakota del Sur, Minnesota, Kansas, Iowa y Texas, por lo que su presencia en esas zonas no es una novedad geográfica.

Conejo afectado por el virus en una fotografía de 2013 tomada en Minesota por Gunnar Boettcher Gunnar Boettcher vía AP

Por qué este virus le importa también a la medicina humana

El estudio de este virus en conejos sirvió como modelo para comprender el virus del papiloma humano .

. Ese trabajo contribuyó, con el tiempo, al desarrollo de la vacuna contra el HPV .

. En conejos domésticos, la probabilidad de que los crecimientos se vuelvan malignos es mayor que en los silvestres.

Si los reportes en redes continúan, se espera que las agencias estatales de fauna silvestre se pronuncien durante el pico de actividad de insectos del verano boreal, como ocurrió en Colorado en 2025.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.