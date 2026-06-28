Conejos con “tentáculos” en la cabeza: qué les pasa y por qué aparecieron en Estados Unidos
El virus que les provoca esas protuberancias es conocido desde la década de 1930 y no afecta a personas, aunque sí puede contagiar a conejos domésticos
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Conejos silvestres con protuberancias negras similares a tentáculos generaron alarma en Fort Collins, Colorado, en agosto de 2025. Colorado Parks and Wildlife confirmó que las protuberancias son producto del virus del papiloma del conejo de cola de algodón, una infección que no afecta a otras especies. Casi un año después, imágenes similares volvieron a circular en redes sociales con supuestos casos en Wisconsin, Minnesota y Nueva York, aunque hasta el momento ninguna agencia estatal de fauna silvestre confirmó oficialmente un nuevo brote.
Qué es el virus que causa los “tentáculos”
- Se llama virus del papiloma de Shope, identificado en la década de 1930 por el investigador Richard E. Shope.
- Provoca nódulos negros en la piel, generalmente en la cabeza, que en ocasiones se alargan y adquieren forma de cuerno.
- Se transmite por la picadura de mosquitos, garrapatas y pulgas.
- No afecta a humanos, perros ni gatos.
- Es más frecuente en verano, cuando aumenta la actividad de esos insectos.
Si tengo un conejo como mascota o vivo cerca de conejos silvestres, qué debo hacer
- No tocar a los conejos silvestres afectados ni intentar ayudarlos.
- Reportar el avistamiento a la agencia de fauna silvestre del estado correspondiente.
- Mantener a los conejos domésticos alejados de ejemplares silvestres y de zonas con mosquitos o garrapatas, ya que sí pueden contagiarse.
- Saber que en conejos domésticos la enfermedad es más severa: la probabilidad de que los crecimientos se vuelvan malignos es mayor que en los silvestres.
Qué tan real es la nueva ola de reportes en redes sociales
- Las publicaciones sobre supuestos casos en Wisconsin, Minnesota y Nueva York se originaron en posts de Facebook y Reddit, retomados luego por medios locales.
- Ninguna agencia estatal confirmó oficialmente un repunte de casos en 2026.
- El virus suele aparecer en verano en Colorado, Dakota del Sur, Minnesota, Kansas, Iowa y Texas, por lo que su presencia en esas zonas no es una novedad geográfica.
Por qué este virus le importa también a la medicina humana
- El estudio de este virus en conejos sirvió como modelo para comprender el virus del papiloma humano.
- Ese trabajo contribuyó, con el tiempo, al desarrollo de la vacuna contra el HPV.
- En conejos domésticos, la probabilidad de que los crecimientos se vuelvan malignos es mayor que en los silvestres.
Si los reportes en redes continúan, se espera que las agencias estatales de fauna silvestre se pronuncien durante el pico de actividad de insectos del verano boreal, como ocurrió en Colorado en 2025.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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