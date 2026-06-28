Los gatos pueden contagiar este hongo letal con un solo estornudo: la alerta del CDC

El Sporothrix brasiliensis es un tipo de hongo potencialmente mortal que ocasiona que los gatos presenten úlceras y nódulos en la piel. Se trata de una infección que puede transmitirse a los humanos al estornudar. A pesar de que aún no hay casos confirmados en Estados Unidos, un especialista de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advirtió sobre su expansión.

El CDC alerta por el hongo Sporothrix brasiliensis que puede transmitirse por los gatos

Según los CDC, el hongo Sporothrix brasiliensis provoca una enfermedad conocida como esporotricosis, una infección cutánea que afecta tanto a personas como animales. Aunque existen diferentes cepas de este hongo, la que más preocupa es la que puede transmitirse por el contacto con gatos infectados debido a su fácil propagación.

Por lo general, las mascotas contraen el hongo por contacto con la tierra o las plantas y tienen un alto riesgo de morir por ello. La infección se propaga a los humanos a través de mordeduras, arañazos o estornudos, porque usualmente tanto los dueños de los gatos como los veterinarios desconocen la presencia del hongo y no toman las precauciones para protegerse.

De acuerdo con un artículo de Science News, uno de los mayores riesgos es que las partículas infecciosas pueden sobrevivir durante mucho tiempo en las superficies, con plazos de hasta 10 semanas.

Síntomas de una infección con el hongo Sporothrix brasiliensis

Los síntomas del hongo Sporothrix brasiliensis aparecen entre una y 12 semanas después de la exposición. Aunque la reacción puede variar según cómo y por dónde ingresaron las partículas infecciosas al cuerpo de las personas, estas son las señales más comunes:

Una pequeña protuberancia indolora de color rojo o morado en la piel que con el tiempo aumenta de tamaño hasta que finalmente comienza a supurar y se convierte en llagas abiertas.

o morado en la piel que con el tiempo aumenta de tamaño hasta que finalmente comienza a supurar y se convierte en llagas abiertas. Enrojecimiento del ojo e hinchazón en el párpado con dolor ocular y posibles cambios de visión.

e hinchazón en el párpado con dolor ocular y posibles cambios de visión. Tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho y fiebre.

El hongo Sporothrix brasiliensis causa lesiones en la piel de los gatos OMS

La Organización Mundial de la Salud explica que si bien la recuperación en humanos tarda de tres a cuatro meses, el hongo puede propagarse y, principalmente en personas con sistema inmunológico debilitado, causar meningitis, artritis y problemas respiratorios graves.

El hongo que transmiten los gatos pronto podría llegar a Estados Unidos

Según Science News, durante su participación en la reunión de la Sociedad Americana de Microbiología, Shawn Lockhart, asesor principal de los CDC, advirtió que, a pesar de que la enfermedad causada por el hongo Sporothrix brasiliensis no se ha detectado en EE.UU., su presencia continúa en expansión.

Las personas contagiadas por el hongo Sporothrix brasiliensis pueden presentar problemas respiratorios Freepik

Según el especialista, el hongo es responsable de la enfermedad y muerte de miles de gatos y la infección de más de 11.000 personas en Sudamérica desde su aparición en Brasil en la década de los 90. Ahora, se tiene registro de su presencia en Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay.

“Es solo cuestión de tiempo hasta que llegue a EE.UU.”, advirtió Lockhart. En su opinión, existe un grave riesgo de que el hongo se propague en zonas rurales del país norteamericano, donde grandes poblaciones de gatos deambulan libremente.