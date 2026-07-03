El hallazgo de una foca violeta genera desconcierto en California: la explicación de los expertos

Los visitantes del Parque Estatal Año Nuevo, en el condado de San Mateo, California, fueron sorprendidos al encontrar un espécimen de foca elefante de color violeta en la playa. El inusual avistamiento ocurrió en Bight Beach, cerca de Pescadero, durante la temporada en la que estos animales mudan la piel. Los científicos ya encontraron la razón de este fenómeno.

Foca violeta en California: por qué cambió el color del pelaje en Año Nuevo

El color de la foca rápidamente llamó la atención de los guardaparques y visitantes. Según detalló SFGATE, el animal presentaba un tono púrpura que cubría gran parte del cuerpo, desde las aletas hasta la cola.

La sorpresiva aparición de una foca color violeta en una playa de California

El Parque Estatal Año Nuevo, ubicado a 20 millas (32 kilómetros) de Santa Cruz y 55 millas (89 kilómetros) de San Francisco, es uno de los principales destinos para observar fauna marina en la costa californiana.

Foca violeta en California: las hipótesis sobre erizos, salud y algas rojas

Al ver al animal, los guardaparques y especialistas evaluaron distintas posibilidades para explicar su color. Según KTVU FOX 2, una de las primeras hipótesis fue que había consumido grandes cantidades de erizos de mar de color púrpura. Otra especulación apuntaba a un posible problema de salud, como una hemorragia interna.

El cambio de color generó preocupación entre los responsables del parque, por lo que consultaron a expertos para determinar qué había provocado el fenómeno. Según una publicación del Parque Estatal Año Nuevo en Instagram, los especialistas trabajaron para esclarecer el origen de este caso.

El mensaje de Año Nuevo State Park tras la aparición de la foca Captura Instagram

Tras analizar el caso, los especialistas determinaron que el color púrpura no representaba un problema de salud. SFGATE indicó que la foca había descansado sobre una acumulación de algas rojas, cuyos pigmentos tiñeron temporalmente su pelaje.

El doctor Patrick Robinson, director de la Reserva Año Nuevo de la Universidad de California en Santa Cruz (UCSC, por sus siglas en inglés), explicó: “Varias especies de algas rojas tiñen el pelaje de otros animales y el efecto es especialmente llamativo”.

Según remarcaron, este fenómeno no es inusual y también se observó en nutrias marinas de la zona de Monterey. El color desaparece casi de forma inmediata cuando los animales regresan al océano y nadan.

Elefantes marinos en Año Nuevo: cómo funciona la temporada de muda en California

El avistamiento ocurrió durante una etapa importante para esta especie en California. Según detalló el New York Post, cada año, hasta 10.000 elefantes marinos regresan al parque en distintas etapas del ciclo reproductivo y de muda. La temporada se extiende del 1° de abril al 31 de agosto.

KTVU FOX 2 explicó que hay una mayor presencia de algas rojas en la playa a fines de la primavera y comienzos del verano, lo que coincide con la temporada de muda. Por eso, es posible que algunas focas adquieran temporalmente ese llamativo tono púrpura.

Los visitantes pueden observar a estos animales desde los senderos habilitados dentro del Parque Estatal Año Nuevo.

El motivo de la coloración violeta en la piel de la foca fue por la presencia de algas rojas en California Unsplash

Gripe aviar en Año Nuevo: por qué el brote activó alertas sobre las focas

Uno de los principales motivos por los que muchas personas creyeron que la foca violeta podía tener algún problema de salud es que su aparición ocurrió poco después de un brote de gripe aviar que afectó a la fauna del Parque Estatal Año Nuevo.

SFGATE detalló que entre febrero y marzo de este año, el virus infectó a 57 focas y seis leones marinos. Los científicos confirmaron en mayo que el brote había concluido a fines de marzo, lo que permitió levantar las medidas sanitarias para la observación de elefantes marinos, aunque el acceso al área natural continúa sujeto a permisos.

Aun así, los especialistas mantienen la vigilancia ante el regreso de las aves durante el otoño. La salud de la fauna marina es una de las prioridades para los responsables del parque y los investigadores de la universidad, lo que llevó a prestar especial atención a esta foca violeta en primera instancia.