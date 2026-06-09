La Universidad Nacional de Rosario producirá un medicamento para el tratamiento del VIH en embarazadas y chicos

La Planta Piloto de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) obtuvo la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para fabricar zidovudina en jarabe, un medicamento para el tratamiento del VIH en mujeres embarazadas y pacientes pediátricos. La producción comenzaría en el segundo semestre del año y el medicamento estaría disponible en 2026.

Se trata del primer medicamento que logra registrar un establecimiento elaborador de especialidades medicinales del ámbito universitario en la Argentina, según informaron mediante un comunicado. Fue posible, dijeron, “luego de un largo proceso de investigación, desarrollo e innovación, así como de búsqueda de financiamiento”.

Además, el fármaco es de producción discontinua en el país, por lo que muchas veces debía ser importado. Actualmente, señalaron, su fabricación depende de un único laboratorio privado y su costo –alrededor de $110.000 pesos– limita el acceso y la continuidad de los tratamientos.

“En materia de desarrollo científico y asistencial es uno de los hechos más relevantes de toda la historia de la UNR”, consideró el rector de la casa de estudios superiores, Franco Bartolacci. En esa misma línea, la doctora Paula García, responsable de Calidad de la Planta Piloto de Producción de Medicamentos, agregó que constituye un hito fundamental porque muestra “un cambio de paradigma”. “Hemos trascendido la investigación de laboratorio para desempeñarnos en entornos altamente regulados”, afirmó.

La obtención del certificado de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la Anmat es un requisito indispensable previo a su producción. Resta ahora solicitar a esa oficina regulatoria el registro de comercialización del producto. La producción inicial estimada será de 15.000 envases de 240 mililitros, destinados principalmente a hospitales públicos de todo el país.

“Este avance sintetiza el rol que debe asumir la Universidad Pública. No solo generar conocimiento, sino también transformarlo en soluciones concretas para los problemas de nuestra comunidad. Tenemos el desafío de producir medicamentos que no resultan atractivos para el mercado, en un proyecto que ya lleva dos décadas, atravesando diferentes gestiones de la facultad y la universidad. Ahora nos queda una tercera etapa, que es producir y lograr que el jarabe llegue a quienes lo necesitan”, dijo el decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, Andrés Sciara.

Iniciativa

La Planta Piloto de Producción de Medicamentos, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, es la primera del ámbito universitario nacional en integrar el Sistema de Laboratorios Públicos de la Argentina (Anlap), cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad. Abrió sus puertas en 2006 con el objetivo de proveer especialidades farmacéuticas tanto al sistema de salud pública como al sector privado en todo el país.

El laboratorio está instalado en un espacio de alrededor de 200 metros cuadrados también dentro de la facultad. Actualmente, tiene capacidad para producir medicamentos considerados esenciales en distintas presentaciones: comprimidos, comprimidos recubiertos y líquidos no estériles de uso oral o tópico

Desde allí, además de la zidovudina, se desarrollan otros fármacos como tratamientos para la hepatitis B, la gripe, las cardiopatías pediátricas y la enfermedad de Chagas, que se encuentran en distintas etapas de certificación por la Anmat.