Vuelo del Cóndor: la experiencia inmersiva del Ecoparque que invita a recorrer la Argentina desde el aire

Quienes busquen actividades para hacer durante las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires pueden encontrar una propuesta que combina tecnología, historia y naturaleza. Se trata de Mundo GEA, un espacio ubicado dentro del Ecoparque porteño que transformó tres edificios históricos del antiguo zoológico en experiencias inmersivas dedicadas a mostrar la biodiversidad argentina y promover el cuidado del ambiente.

Uno de los principales atractivos es Vuelo del Cóndor, una experiencia desarrollada en la restaurada Osera del antiguo zoológico. Allí funciona el primer simulador de vuelo de estas características en la Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica. La instalación cuenta con una pantalla semicircular de 20 metros de diámetro y un sistema de cuatro proyectores de alta potencia que envuelve por completo el campo visual del visitante.

La experiencia combina proyecciones de gran formato con efectos sensoriales para recrear distintos paisajes argentinos

Las butacas fueron diseñadas para dejar los pies suspendidos en el aire y, junto con efectos especiales como viento, aromas, vibraciones, agua y movimientos sincronizados, recrean la sensación de sobrevolar algunos de los paisajes más emblemáticos del país, entre ellos la cordillera de los Andes y las Cataratas del Iguazú.

El recorrido incluye efectos de movimiento, viento, agua, aromas, vibraciones y luces sincronizadas

Un recorrido por la biodiversidad argentina con tecnología inmersiva

Desde Mundo GEA explican que el objetivo de la experiencia no es únicamente recreativo, sino también educativo. Para el desarrollo de este proyecto, trabajaron junto con la Fundación Bioandina, organización dedicada a la conservación del cóndor andino, con la intención de acercar al público a la importancia de proteger esta especie emblemática de la región.

GEA Marina invita a explorar el Mar Argentino y la Península Valdés mediante un simulador submarino

La propuesta se completa con otros dos espacios interactivos. GEA Marina, instalado en la antigua Caballeriza, ofrece un recorrido por las profundidades del Mar Argentino y la Península Valdés mediante un simulador submarino desarrollado junto con el Instituto de Conservación de Ballenas y con el asesoramiento de especialistas vinculados al CONICET.

En tanto, GEA Terrestre, ubicado en la histórica Felinera, combina un cine 4D sobre la evolución del universo con Exploración Jurásica, una actividad participativa en la que los chicos pueden experimentar cómo trabajan los paleontólogos al descubrir fósiles ocultos bajo la arena.

Durante las vacaciones de invierno, el espacio amplía su propuesta con actividades para grandes y chicos

El proyecto llevó seis años de desarrollo y también implicó la restauración patrimonial de tres edificios históricos del antiguo zoológico, que fueron adaptados para incorporar tecnología inmersiva sin perder su valor arquitectónico. Durante el último año recibió a más de 15.000 estudiantes en visitas educativas y, según sus responsables, entre 5000 y 7000 personas recorren sus instalaciones cada fin de semana.

La iniciativa busca combinar entretenimiento, innovación tecnológica y educación ambiental

Cómo ingresar al Ecoparque

Durante las vacaciones de invierno, el Ecoparque abre todos los días de 11 a 18. Además de las experiencias de Mundo GEA, los visitantes pueden participar de visitas guiadas, recorrer senderos temáticos y disfrutar de otras actividades vinculadas con la educación ambiental. A continuación, información a tener en cuenta:

Residentes de la Ciudad de Buenos Aires : ingreso gratuito con DNI, por el acceso de Av. Sarmiento.

: ingreso gratuito con DNI, por el acceso de Av. Sarmiento. Residentes de otras provincias : entrada general con compra anticipada a través de la web del Ecoparque.

: entrada general con compra anticipada a través de la web del Ecoparque. Menores de 12 años, mayores de 65 y personas con discapacidad residentes en el país : ingreso sin costo, con entrada gestionada previamente.

: ingreso sin costo, con entrada gestionada previamente. Visitantes extranjeros: abonan una entrada general, con tarifa diferencial para menores de 12 años.

Además de las experiencias con entrada, quienes visiten el predio también podrán participar de visitas guiadas, charlas sobre conservación, senderos inmersivos, recorridos por el vivero, espacios de juegos y otras actividades gratuitas vinculadas con la biodiversidad y la educación ambiental.