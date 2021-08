La violenta pelea entre un hombre y un adolescente por una patineta en las calles de Tucumán

Cuando Otto Fank, un adolescente de 16 años, salió a andar en skate junto a sus amigos por San Miguel de Tucumán, nunca imaginó que se convertiría en el protagonista de uno de los videos virales del momento. Tampoco pensó que se vería envuelto en una insólita pelea callejera.

En las imágenes que se difundieron en los últimos días, tras tomar un poco de impulso, Fank intentó realizar un pequeño truco que implica saltar y despegarse de la patineta en el aire. Cámara en mano, otro joven aguardaba a unos metros de distancia para captar en video la destreza de su amigo. Sin embargo, una intervención inesperada cambió radicalmente el curso de los eventos.

Cuando el adolescente estaba en pleno salto, un hombre mayor que estaba tomando mate en la vereda se interpuso entre el skate y su dueño. Con su pierna frenó la patineta y, con su mano libre, la levantó del suelo y la arrojó a la calle, en medio del tránsito. Irritado, Otto lanzó un golpe a la cara del adulto y corrió para recuperar su tabla.

Un adolescente y un adulto protagonizaron una pelea callejera en San Miguel de Tucumán que se volvió viral

“¿Qué te pasa, manga de gil? ¿Qué te pasa, otario?”, gritó el joven tucumano. “¿Por qué me estás rompiendo la vereda?”, contestó el hombre mientras lo seguía. “¿Qué te pasa? Te voy a hacer pingo, viejo cho...”, arremetió el adolescente mientras lo amenazaba con pegarle con el skate. “Te meto un tablazo en la jeta”, exclamó.

Más gritos y amenazas completaron el video que rápidamente escaló en redes sociales y se transformó en uno de los más vistos de la semana. En diálogo con el medio local El Tucumano, Fank habló sobre el episodio: “No le he pegado fuerte, medio que lo he empujado para que se rescate. Era más que nada para defenderme, si el señor venía a atacarme, le hubiese pegado. Si le pegaba un tablazo lo podría haber matado de un golpe, pero yo me rescaté. No era mi intención pegarle, he reaccionado porque me tiró la tabla y me hizo enojar”, expresó. “No es algo nuevo, siempre me pasa esto. Yo no hago nada más que andar en skate, que es un deporte, aunque no se lo reconozca como tal. Me enoja que no lo respeten y que, solo por ser skaters, nos tengan ese odio”, concluyó.

LA NACION