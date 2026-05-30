Solo contra todos: el secreto del loro sin pico que tiene una discapacidad y es el alfa de su grupo sin favores

Un loro kea llamado Bruce logró convertirse en el macho dominante de su grupo pese a no tener la parte superior del pico. El caso fue observado en la Reserva de Vida Silvestre Willowbank, en Christchurch, Nueva Zelanda, y fue documentado en abril de 2026 por investigadores de la Universidad de Canterbury y la Universitat Autònoma de Barcelona. Los científicos señalaron que se trata del primer caso registrado de un animal con discapacidad física que mantiene una posición jerárquica de liderazgo sin apoyo de otros individuos ni intervención externa.

Qué le pasó a Bruce, el kea que perdió la parte superior del pico

El estudio publicado en la revista Current Biology señaló que Bruce perdió toda la parte superior del pico probablemente después de quedar atrapado en una trampa para ratas durante sus primeros años de vida. Esa lesión modificó por completo la manera en que podía alimentarse, acicalarse y enfrentarse a otros machos.

La lesión modificó su forma de alimentarse y competir

Los keas utilizan el pico como principal herramienta durante los conflictos de dominancia. En esos enfrentamientos suelen atacar el cuello de sus rivales mediante mordidas directas. Bruce no podía repetir ese comportamiento porque carecía de la estructura superior del pico.

Esa limitación física obligó al ave a desarrollar conductas distintas para competir dentro del grupo y conservar su posición frente a otros machos adultos.

La técnica de jousting que convirtió a Bruce en macho dominante

Los autores describieron que Bruce inventó una técnica de combate diferente a la observada en otros keas y denominaron ese comportamiento jousting. En lugar de morder, el loro utilizaba la mandíbula inferior expuesta para golpear o embestir a sus rivales. A veces extendía el cuello a corta distancia y, en otras ocasiones, corría o saltaba directamente contra otro macho.

El equipo registró que esa maniobra desplazó al rival de inmediato en el 73% de los casos observados. Bruce participó en 36 enfrentamientos entre machos y ganó todos. Además, dominó 162 interacciones macho a macho registradas durante el estudio.

Bruce ya había sorprendido a los científicos por utilizar piedras como herramienta para el autocuidado Captura Nature

Cómo los científicos confirmaron que Bruce era el macho alfa del grupo

La investigación señaló que los enfrentamientos no fueron el único criterio utilizado para determinar la posición de Bruce dentro de la jerarquía social. Los especialistas comprobaron que el kea accedía antes que el resto a las estaciones de comida y que además registraba los niveles más bajos de corticosterona, la hormona vinculada a situaciones de tensión, entre los machos analizados.

Los autores interpretaron ese indicador como una muestra de estabilidad dentro del grupo. Según explicaron, la baja actividad hormonal asociada a presión biológica reflejaba que tenía una posición estable dentro de la jerarquía.

El uso de piedras que volvió famoso a Bruce antes del nuevo estudio

Bruce ya había sido estudiado anteriormente por otro comportamiento inusual. En 2021, los científicos documentaron que utilizaba pequeñas piedras para acicalarse. El loro recogía guijarros con la mandíbula inferior y la lengua para frotarlos sobre sus plumas. Los académicos interpretaron esa conducta como una forma de reemplazar la función que normalmente cumple la parte superior del pico.

Los investigadores concluyeron que una prótesis posiblemente no habría sido necesaria Captura Nature

Las observaciones mostraron que Bruce usaba piedras para el cuidado corporal en más del 90% de las ocasiones en que las recogía. Ningún otro kea del mismo entorno fue visto con ese comportamiento.

Bruce es un loro kea de 13 años que reside en la Reserva de Vida Silvestre Willowbank, en Nueva Zelanda, y es el líder de su grupo Universidad de Canterbury

Cuando Bruce se hizo conocido por el uso de piedras como herramienta de autocuidado, varios expertos discutieron la posibilidad de fabricar una prótesis para reemplazar el pico perdido. Sin embargo, el nuevo trabajo planteó que esa intervención posiblemente no habría sido necesaria.