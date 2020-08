Lactancia, la importancia del cuidarla en tiempos de coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 00:25

El aislamiento social provoca cambios en los comportamientos. Un ejemplo podría ser el aumento de la ansiedad y preocupación generados por la incertidumbre de un parto en pandemia. De esta manera, a los cuidados habituales durante el nacimiento y en el posparto, se deben sumar los específicos para prevenir el contagio de los padres y el bebé. En este contexto, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna toma especial relevancia la importancia de amamantar.

La lactancia materna en tiempos de COVID-19 es uno de los ejes trabajados en el marco del programa Creciendo Juntos impulsado por Pan American Energy (PAE) , empresa global líder de energía en Argentina.

Realizado junto a la Fundación para la Salud Materno Infantil (FUNDASAMIN), este programa colabora hace 16 años en la reducción de la mortalidad infantil, mediante la mejora de la calidad de la atención perinatal en las provincias de Chubut, Neuquén, Buenos Aires y Santa Cruz.

El COVID-19 resaltó la importancia del sistema de salud, sus profesionales y la atención diaria a los pacientes con el virus. Agustina Zenarruza, gerente de Sustentabilidad de PAE.

Además, Zenarruza afirma que la pandemia nos dejó en claro que es clave trabajar en equipo y sostener una escucha activa y permanente para proponer y adaptar iniciativas, tanto desde su formato como el contenido.

En ese marco, la petrolera reconvirtió el programa Creciendo Juntos para concentrar sus acciones en la formación virtual de profesionales de la salud en los cuidados de transmisión perinatal y el desarrollo de protocolos vinculados al manejo y descarte de ropa de pacientes y equipos de protección de médicos, la actuación frente a casos de embarazadas con diagnostico positivo y la importancia de lactancia materna, aún en madres con coronavirus.

La importancia de la lactancia materna

"Tener un hijo en tiempos de pandemia es complicado. Por empezar, aunque la mamá no sea COVID positivo, no puede recibir visitas y está sola con su pareja. Si tiene otros hijos, los hermanos no pueden ir a conocer al bebé. Ni tampoco los abuelos. La repercusión emocional de todo esto recién se va a medir en el futuro", señaló la doctora Ana Pedraza (MP 42867) integrante de FUNDASAMIN y una de las máximas referentes del país en materia de neonatología.

La especialista recordó que "cuando todo esto empezó en China, a fines de diciembre, no solamente no se podía amamantar al hijo, sino que hasta estaba prohibido el contacto, las madres con COVID positivo no podían ver a su bebé ni darle de comer. Fue tal el pánico inicial, que se tomaron máximas precauciones, hasta que se analizó que el virus no estaba en la leche y que en la ecuación riesgo-beneficio, amamantar era muchísimo más beneficioso desde el punto de vista de la protección contra infecciones, el valor nutricional, como para las propias madres".

En los casos de mamás con coronavirus, cada vez son más los médicos que advierten que prohibirle a la madre ver al bebé y no tener contacto con su hijo, aumenta significativamente las posibilidades de tener depresión posparto.

"La recomendación actual, aún en madres con COVID positivo, es no suspender la alimentación a pecho si la mamá y el bebé están en condiciones. Es importante seguir una serie de cuidados como ponerse el barbijo, lavarse las manos, amamantar preferentemente fuera de la cama, al ser una superficie que pueda estar contaminada, y evitar que el bebé tenga contacto con la ropa de la madre", añadió la doctora Pedraza.

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna el programa Creciendo Juntos de PAE refuerza la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida del bebé, continuando hasta los 2 años o más, junto con alimentos complementarios adecuados, tal como lo propone la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación.