Lanzan una campaña para que los chicos que asisten a comedores o viven en hogares completen su álbum del Mundial

La idea surgió después de juntar unas 4000 figuritas de la selección argentina en el Mundial 2026 para los chicos internados en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Una comunidad de personas que interactúan en las redes, que se autodenominan “Ecosistema Ristretter”, decidió ampliar el alcance de la iniciativa para hacer posible que muchos chicos en todo el país puedan completar su álbum. Así nació la campaña “La Argentina completa”, que se puso como meta que al menos un hogar o comedor de cada provincia reciba un álbum completo para armar. La propuesta es crear, mediante la instalación de 180 buzones, un puente mágico que conecte a quien tiene una figurita “repe” con el que necesita para completar su álbum.

Ristretto es una comunidad de “networking con propósito”, como definen sus organizadores, que conecta personas a través de grupos temáticos, impulsando conversaciones, vínculos y acciones con impacto real en el ámbito profesional y personal. Así, hace unas semanas surgió la idea de juntar figuritas para mandarles a los chicos internados en el Hospital Garrahan. La propuesta siguió creciendo, después de reunir más de 4000 figuritas, varias de ellas con la figura de Lionel Messi. Ahora se proponen acercar esta experiencia, esa sensación de completar el álbum a chicos de todo el país, muchos de ellos que participan en hogares o comedores y para quienes el peso del gasto de comprar figuritas muchas veces compite con las chances reales de completarlo.

La campaña "La Argentina completa"

Los impulsores explican que la iniciativa toma como inspiración una expresión muy conocida entre quienes coleccionan figuritas: cuando un chico logra pegar todas las de una selección, dice que la tiene “completa”. De ahí nace el nombre “La Argentina completa”, una propuesta que busca que chicos de todo el país puedan vivir esa misma alegría. Adoptaron el lema “Dos cracks. Una figu. Un país” que, según explican, refleja el espíritu de la campaña: dos protagonistas (quien dona y quien recibe) unidos por una figurita que se convierte en símbolo de encuentro y solidaridad, con el objetivo de que la experiencia llegue a toda la Argentina y el país esté, simbólicamente, completo.

“Queremos que chicos de todo el país tengan la posibilidad de vivir la experiencia de completar un álbum del Mundial, sin importar dónde vivan. La Argentina se completa cuando compartimos”, afirma Claudio Destéfano, director de Ristretto e impulsor de la iniciativa.

Para hacerlo posible, la campaña cuenta con una red de más de 180 urnas distribuidas en el país, además del trabajo de voluntarios que estarán a cargo de clasificar las figuritas, completar los álbumes y coordinar la logística para que lleguen a destino. Al mismo tiempo, cualquier persona puede nominar un hogar o comedor a través de un formulario online para ayudar a identificar las instituciones que participarán de la acción.

“Dos cracks. Una figu. Un país”, el lema de la campaña

Quienes quieran sumarse a “La Argentina completa” pueden postular un hogar o comedor a través del siguiente formulario. También está disponible el listado completo de las urnas habilitadas para recibir figuritas.

La convocatoria, explican los organizadores, también está abierta a empresas, escuelas, clubes y organizaciones que quieran sumarse como puntos de recepción o colaborar con la difusión de la iniciativa. “El objetivo es construir una red federal capaz de conectar miles de figuritas repetidas con chicos que, de otro modo, probablemente no tendrían acceso a completar un álbum”, detalla Destéfano.

No es la primera vez que se impulsa una acción de este tipo durante un mundial de fútbol. Ya durante Qatar 2022, esta comunidad de personas que trabajan en red logró completar y entregar más de 170 álbumes a hogares y comedores de distintas provincias argentinas. Este año, la campaña llegó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ahora busca dar un paso más: que la solidaridad llegue a todas las provincias argentinas.