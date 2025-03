Lanzaron un programa de becas para argentinos en Francia: cuáles son los requisitos

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Institut Français d’Argentine (IFA) y la Agencia Campus France (CF) realizaron un convenio y anunciaron un programa de becas para argentinos que deseen cursar estudios de posgrado en Francia. La convocatoria estará abierta hasta el 12 de marzo y el 17 del mismo mes se publicará la lista de los aspirantes preseleccionados. Los estudios en ese país corresponden al ciclo académico que comienza en septiembre del corriente año y tienen una duración de un año.

Según indicó el CFI a través de un comunicado, la iniciativa está dirigida a jóvenes de las provincias argentinas con manejo de francés o inglés, y con interés de formarse en instituciones de educación superior francesas sobre áreas relevantes para el desarrollo económico, social y sostenible de sus territorios. En tanto, las becas serán financiadas por el CFI con el aval de los gobiernos provinciales, la colaboración de la Agencia Campus France y el apoyo de la Embajada de Francia en Argentina.

Áreas de estudio

El CFI precisó que las becas se otorgan en las áreas de estudio indicadas a continuación, consideradas estratégicas para el CFI y los gobiernos provinciales.

Innovación tecnológica aplicada a los principales sectores productivos.

Sistemas de transporte y logística de cargas.

Energías renovables, ambiente y desarrollo sustentable.

Gestión de los recursos hídricos.

Gestión de gobierno.

Comercio exterior y relaciones internacionales.

Industrias culturales y creativas

Gestión turística

Entre los requisitos, el postulante deberá tener ciudadanía argentina (ser ciudadano argentino nativo o naturalizado); tener residencia en alguna de las 23 provincias argentinas; tener título universitario (duración de la carrera: cinco años como mínimo); tener siete puntos como mínimo de promedio académico (el promedio incluye los aplazos); tener muy buen dominio del idioma francés o inglés (dependiendo el idioma en que se dicte la maestría elegida).

Cabe recordar que los certificados válidos para el francés son el DELF/DALF y TCF, y los exámenes de inglés requeridos por cada universidad francesa pueden variar, por lo que los candidatos deberán informarse con anticipación y asegurarse de rendirlos a tiempo.

Explicaron, al mismo tiempo, que quienes resulten seleccionados deberán ser admitidos por una universidad francesa para hacer la maestría que hayan elegido. En caso de que el costo de la matrícula a la universidad supere lo estipulado por este programa de becas, los estudiantes deberán aportar fondos personales para cubrir la diferencia. Por último, tras finalizar los estudios para los cuales recibieron la beca, los becarios deberán regresar a la Argentina.

Las prestaciones de la beca incluyen: pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual, un programa de salud de emergencias, aranceles y matrícula de la universidad (total o parcial, dependiendo de la universidad). “En ningún caso está prevista la cobertura de pasaje o manutención de la familia del becario”, aclaró la CF y remarcó que las instituciones que patrocinan estas becas se reservan la potestad de cancelar las mismas en caso de que por razones de contingencia no se puedan ejecutar dentro del plazo estipulado. “El CFI y CF-IFA no se responsabilizarán de ningún financiamiento que no esté especificado”, sumó.

Paso a paso, cómo postularse

Los candidatos que quieran solicitar becas para hacer una maestría deberán completar el siguiente formulario en línea: https://forms.gle/6JDmmZ1pRCpi4rkA6. De no completar el formulario, la solicitud para la presente beca no se considerará válida.

Además, los candidatos deberán adjuntar la siguiente documentación en el mismo formulario, en archivos con formato pdf:

Copia del título de grado y certificado analítico de los estudios universitarios.

En caso de tener título de posgrado, presentar copia.

El certificado de francés o inglés que rindieron y mencionaron en la solicitud.

Una carta en español que incluya sus motivaciones para realizar estudios en Francia, la justificación de su proyecto académico y la proyección de reinserción laboral o profesional a su regreso a la Argentina, en términos de aplicar o implementar los conocimientos adquiridos con el posgrado al que desea postular (cuál es el proyecto, en qué institución, empresa u organización espera realizarlo).

Una carta de recomendación de un referente profesional o académico en español dirigida al Comité de Evaluación. Puede ser más de una carta y pueden ser referencias académicas, profesionales o laborales.

En caso de ser egresado de un programa formativo de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI, presentar certificado o diploma que lo acredite.

Un Currículum Vitae (CV) actualizado, en español.

El reglamento impreso, firmado y escaneado por el postulante.

LA NACION