Un millón de especies de animales y plantas se encuentran en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas si no se adoptan medidas urgentes. Así lo estableció un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). A su vez, la tasa global de extinción ya es de diez a cien veces mayor que el promedio en los últimos 10 millones de años y el 75% de los ecosistemas terrestres y el 66% del entorno marino están gravemente alterados por el ser humano.

Greg Zimmerman, el Director de Comunicación de Wyss Campaign for Nature, un proyecto del filántropo suizo Hanjsjörg Wyss que contempla la donación de 1000 millones de dólares para proteger por lo menos el 30% del planeta para 2030 y evitar la aceleración de la pérdida de biodiversidad, demostró en un informe que las cifras alarmantes publicadas por científicos aumentaron la demanda por áreas protegidas y esto permitió impulsar varios logros en materia de conservación.

En la última década más de 3 millones de m2 de tierra, un área equivalente al tamaño de India, recibieron protección permanente. Y a casi 22 millones de m2 del océano se les otorgó el estatus de área marina protegida. Hoy el porcentaje de tierra del planeta protegido ascendió a 15%, y el de los océanos alcanza casi el 8%.

El análisis que realizó Zimermman utilizó datos de encuestas públicas que se realizaron en 7 países que son, en parte, responsables por el reciente pico de expansión de áreas protegidas en el mundo: Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania y Reino Unido. ¿Qué tienen en común entre ellos? Sus ciudadanos expresan en las encuestas un enorme deseo de contar con medidas más fuertes para proteger la naturaleza.

Un yaguareté en el Parque Nacional Iberá en la Argentina, creado a fines del 2018 Fuente: Lugares - Crédito: Karina Sporring

Según el informe, la conexión entre el apoyo público para la conservación de la tierra y los océanos y las acciones de los funcionarios electos resulta evidente. Tan solo en 2018, en la Argentina se crearon cuatro parques nacionales y dos áreas marinas, un récord histórico en la creación de áreas naturales protegidas en nustro país. A la par, una encuesta de Elypsis encargada por The Conservation Land Trust (CLT), reveló en marzo de este año que el 91% de los argentinos quiere que sus líderes electos promuevan nuevas áreas protegidas y el 81% apoyaría un candidato que impulse la creación de parques nacionales.

En una entrevista exclusiva con LA NACION , Greg Zimermman explicó que "el apoyo popular tomó relevancia ahora porque la gente comenzó a experimentar en carne propia los impactos de la modernidad. Se dan cuenta que si no cambiamos la forma en que nuestras economías y sociedades están organizadas, corremos el riesgo de perder una gran parte de nuestro planeta". Y agregó: "La gente tomó conciencia que la degradación de la tierra y el agua es perjudicial para sus vidas y pone en riesgo el futuro de la humanidad".

El caso de Argentina no es el único. En 2015 menos del 1% del territorio marino de Canadá gozaba de protección permanente. Actualmente, casi el 14% de los océanos nacionales están protegidos. A su vez, en 2018 el país anunció una inversión de $1,35 miles de millones dólares canadienses para la conservación de la naturaleza. Al mismo tiempo, una encuesta realizada por Abacus Data para la Campaña Boreal Internacional, reveló que el 86% de los canadienses apoyan la protección y conservación de más áreas naturales y que el 96% lo considera importante porque asegurará su disponibilidad de agua potable y aire limpio en el tiempo.

Parque Nacional Sierra de las Quijadas en la Argentina

En coincidencia, ante la consulta sobre por qué priorizar la inversión en áreas protegidas por sobre otros rubros, Zimmerman manifestó convencido que "si no podés proveer recursos básicos entonces ni siquiera puede existir una comunidad. Entonces, si bien los parques nacionales no resolverán todo, son la herramienta clave y más económica para mitigar el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. La gente se está empezando a dar cuenta de esto y los gobiernos comenzaron a actuar".

Durante la Cumbre sobre la Acción Climática que se realizó el mes pasado en Nueva York, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas , Antonio Guterres también rectificó la importancia del rol activo de la sociedad en el cuidado del medio ambiente. "Tengo esperanza porque creo en la presión de la gente. Tarde o temprano todos los gobiernos caen en la influencia de la opinión pública. Necesito que la sociedad se comprometa en la acción climática".

Incendio en Amazonía durante Agosto de este año Crédito: DPA

Sin embargo, el reporte también alerta sobre dos países en particular en el que los funcionarios electos no responden al apoyo generalizado de mayor protección ambiental. Este es el caso de Brasil, donde un sondeo de agosto demostró que un 95% de los votantes están de acuerdo en que la Amazonía es "imprescindible para el orgullo nacional y la salud ambiental del país". No obstante, la deforestación allí se duplicó entre enero y agosto, y en lo que va del año ya hubo en la selva 78.383 incendios forestales, un 85% más que en el mismo período de 2018. Además, Jair Bolsonaro en la ONU, incluso sostuvo que "decir que el Amazonas es el pulmón del mundo no tiene sentido".

Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde según el reporte, los legisladores a nivel federal "han intentado eliminar las protecciones de las zonas naturales a lo largo de los últimos tres años" y dichas acciones son "profundamente impopulares, y actualmente objetos de litigio".

Pese a eso, Zimmerman se mostró optimista y manifestó que el próximo año será "absolutamente crítico" porque más de 190 países se reunirán en China durante la Convención sobre la Diversidad Biológica 2020 con el fin de adoptar medidas conjuntas para alcanzar por lo menos el 30% del planeta protegido. Además, "también se evaluará aumentar el financiamiento del manejo de las áreas ya reconocidas para que no sean solo parques de papeles".

Además, el Director de Comunicación resaltó el triunfo de la semana pasada: durante la Pre COP en Costa Rica, varios países entre ellos Francia, Finlandia y el Reino Unido lanzaron la coalición denominada High Ambition Coalition for Nature, una iniciativa ya anunciada por el presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada durante la Cumbre de Clima para comprometerse con la meta de conservación del 30%.