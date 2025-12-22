La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para la candidatura de Rafael Grossi a la ONU

La Cancillería argentina presentó oficialmente la candidatura de Rafael Mariano Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al cargo de secretario general de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2027–2031. La candidatura fue lanzada un mes atrás y desde entonces el Gobierno argentino trabaja de lleno en la estrategia para conseguir los votos que consagren a Grossi a ese cargo. Para eso ya hay diálogos en curso con los diferentes países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Una primera parada para liderar el organismo internacional.

Para garantizar que la candidatura de Grossi tenga éxito, el Palacio San Martín creó una Unidad especial de Coordinación, en el que trabajarán tanto miembros de la Cancillería como del propio equipo de Grossi. Así lo pudo reconstruir LA NACIÓN de fuentes diplomáticas. “Hay que hablar con todos los interlocutores”, dijeron fuentes oficiales.

Si bien el apoyo oficial a Grossi evidencia un giro en lo relativo al vínculo de Milei con la ONU, un organismo al que suele cuestionar, desde el Poder Ejecutivo hacen referencia que “nunca estuvo en contra del multilateralismo.

“Es indispensable el apoyo orgánico de los países”, agregaron las fuentes oficiales consultadas sobre lo que significa el apoyo del país en cuanto a la candidatura de Grossi. La disposición de la Argentina es tal que el canciller Pablo Quirno está completamente dedicado al tema. Por ahora, desde el Palacio San Martín eluden decir con claridad con qué países ya se abrió el diálogo en busca de apoyo.

El proceso para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas se inició formalmente el 25 de noviembre pasado, cuando se pidió a los Estados miembros que propusieran candidatos para ocupar el cargo a partir del 1° de enero de 2027.

Grossi es hasta ahora el único candidato al cargo. El diplomático tiene 64 años y cuenta con una destacada trayectoria de más de cuatro décadas como funcionario del cuerpo diplomático argentino y, más recientemente, al frente de la conducción del OIEA. Al momento de su candidatura, en noviembre pasado, la Cancillería destacó que “su liderazgo fue reconocido al ser electo para un segundo mandato en 2023”. Y sostuvo que “sus principales logros estuvieron orientados a contribuir a la paz y seguridad internacionales mediante una gestión abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes”.

Quirno y Grossi JUAN MABROMATA - AFP

En la administración mileista están convencidos de la candidatura de Grossi y explican que ya hay “gestiones constantes” para conseguir los votos que lo consagren. Ven como una enorme ventaja la trayectoria de Grossi por su “reconocimiento internacional” y completan que su recorrido es lo que hace que “no haya que andar convenciendo”.

En el Gobierno destacan que Grossi habla con distintos líderes mundiales, que están en tensión o conflicto, como el ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenzky o el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jimping.

También que si bien hasta ahora nadie dice cómo votará, saben que, por ejemplo, el Reino Unido, “no tiene ninguna línea roja con Grossi”.

China saben que cumplirá un papel “indispensable” y en ese sentido se resalta que Grossi tiene diálogo con Xi Jinping porque ese país tiene una fuerte presencia nuclear.

Japón, India y Alemania son otros de los países que se consideran que “traccionan” votos a la hora de la votación. En tanto, señalan las fuentes oficiales que Grossi también tiene desde hace años vínculo con el grupo de países árabes.

Con Irán, que puso sobre Grossi una amenaza de muerte en junio de este año, el diplomático tiene diálogo con su canciller y también se considera que ese país mirará de cerca que hará Rusia, como para ir en el mismo sentido.

Este lunes, durante la presentación oficial de la candidatura de Grossi, Quirno dijo: “La decisión de proponerlo no es circunstancial, sino que surge de una reflexión profunda sobre el momento crítico que atraviesa el sistema multilateral y sobre el tipo de liderazgo que hoy necesitan las Naciones Unidas para recuperar eficacia y credibilidad; sin las cuales, su esencia queda despojada de sentido y mística”.

Grossi ha adquirido un perfil alto a nivel internacional por su rol al frente de la OIEA, donde tuvo que lidiar con temas urticantes como las centrales nucleares en Ucrania en medio de la guerra, el programa atómico de Irán y las pruebas de Corea del Norte.

Según un esquema rotativo no formalizado, esta vez le correspondería a América Latina designar al reemplazante del portugués António Guterres. Por esa razón, Grossi podría llegar a tener una rival fuerte en la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y en la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, quienes también se postulan para el cargo. Hay una fuerte presión internacional para que la próxima secretaria sea una mujer.

Sin embargo, hasta ahora ningún otro país postuló candidatura. La elección está prevista que sea a mediados del año próximo.