Las autoridades neozelandesas dan por finalizada la búsqueda del joven argentino desaparecido

Después de diez días de intensa búsqueda en el Parque Nacional Mount Aspiring, en Nueva Zelanda, la policía local informó a la familia de Héctor Gastón Artigau que no hay posibilidades de encontrarlo con vida. Sus pertenencias fueron halladas en una zona con cascadas y aguas profundas de deshielo.

Héctor Gastón Artigau, de 21 años, oriundo de Pergamino, desapareció el jueves 6 de febrero mientras realizaba la caminata Rob Roy Glacier Track en el Parque Nacional Mount Aspiring. Sus últimos momentos fueron registrados por sus compañeros de travesía, los argentinos Blas Antonelli y Santiago Ponce, quienes indicaron que lo vieron por última vez a unos 600 metros del mirador superior del glaciar, cerca del río.

Una de las pasarelas del glaciar Rob Roy, en Nueva Zelanda, la zona donde desapareció el joven argentino Héctor Gastón Artigau Departamento de Conservación de Te Papa Atawhai

Tras días de operativos de búsqueda que incluyeron helicópteros, drones y equipos de rescate, la policía local subrayó que no se desentiende del caso, pero que, debido a la peligrosidad del terreno, no es posible continuar con la búsqueda activa.

«Ya no hay posibilidades de encontrarlo con vida», fue la comunicación que recibió la familia, según confirmó Andina Ibarra Kallenback, profesora de inglés del joven en su último año de estudios y colaboradora en la búsqueda. Por este motivo, las autoridades dispusieron el cese de los rastrillajes, aunque mantendrán una red de contención en caso de que el cuerpo emerja en el futuro. No obstante, advirtieron que esto podría no ocurrir.

Cámaras submarinas

El pasado viernes, el Escuadrón Nacional de Buceo de la Policía de Nueva Zelanda y el equipo de LandSAR de Wanaka utilizaron cámaras submarinas y tecnología avanzada para inspeccionar el área. Durante el operativo, localizaron una mochila azul y una zapatilla gris marca Salomon cerca del glaciar Rob Roy. “Fue encontrada una zapatilla y la mochila de Gastón fue hallada en una parte muy profunda del río, con una fuerte corriente interna”, confirmó Ibarra Kallenback.

Vista del Glaciar Rob Roy, en Nueva Zelanda, donde se perdió el joven argentino Héctor Gastón Artigau Departamento de Conservación de Papa Atawhai

En paralelo, la madre y el tío de Artigau llegaron el sábado por la noche a Nueva Zelanda para seguir de cerca la búsqueda. El lunes (hora local, con 16 horas de diferencia respecto de la Argentina), mantuvieron un encuentro con la policía local, acompañados por Blas Antonelli y Santiago Ponce, los dos argentinos que estaban con Artigau al momento de su desaparición.

Artigau, en la isla norte de Nueva Zelanda

En este encuentro, la policía, los voluntarios, los expertos y los pilotos explicaron detalladamente qué hicieron cada día durante la búsqueda. La profesora de inglés de Gastón publicó en sus redes un mensaje que le envió la traductora que acompaña al tío y a la madre del joven. “Explicaron todo: qué se hizo cada día, qué se recorrió en cada tramo, mostraron esquemas, videos, fotos, toda la documentación. Yo no tenía idea de lo que implica una búsqueda de esta magnitud”, expresó la traductora y psicóloga.

La frase de la traductora que acompañó a la familia en la reunión con la policía neozelandesa

Artigau había llegado a Nueva Zelanda a finales de septiembre de 2024 con el sueño de viajar, conocer el mundo, descubrir nuevas culturas y aprender inglés, según sus propias publicaciones en redes sociales. “Se viene, por lejos, mi año más importante, que sea lo que Dios quiera”, escribió en un tuit el 1° de enero, reflejando la ilusión con la que afrontaba esta etapa de su vida.

Se viene, por lejos, mi año más importante, que sea lo que dios quiera — Gastón (@Gaston_Artigau) January 2, 2024

Artigau residió primero en Papamoa y trabajó en empleos agrícolas de temporada en Te Puke, en la región de la Bahía de Plenty. Desde el 10 de diciembre de 2024, se desempeñaba en la recolección de cerezas en Leaning Rock Cherries, en Alexandra, en la región de Otago.

Sarah Mota Por

Temas Nueva Zelanda