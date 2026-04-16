Una aerolínea lanzó cápsulas para dormir en clase económica de vuelos larga distancia

Los vuelos de larga distancia suelen ser bastante incómodos: muchas horas a bordo, hinchazón, falta de sueño, incomodidad, jet lag y poco espacio para estirarse. Con cada vez más viajeros, algunas aerolíneas buscan opciones para mejorar las opciones para sus clientes. Tal es el caso de Air New Zealand, que recientemente inauguró un sistema inédito en aeronaves: cápsulas para dormir en clase económica.

Con un sistema de camas denominado Skynest —similares a las que utilizan los trenes de larga distancia en Europa—, la aerolínea neozelandesa incorporará seis cápsulas ubicadas en el sector de clase económica y al lado de los asientos tradicionales.

En una primera instancia será únicamente en los vuelos denominados de “ultra larga distancia” del Boeing 787-9, en las rutas que conectan las ciudades de Auckland y Nueva York.

Así funcionarán las cápsulas de Air New Zealand. Air New Zealand

Tras posponer su lanzamiento en 2024 y 2025, Economy Skynest estará disponible para reservas desde el 18 de mayo de 2026 y para viajar desde noviembre de este año. Si bien no es precisamente económico, Air New Zealand sin duda intenta hacer más llevaderos los viajes de larga distancia. O, como dice la aerolínea, ayudar a los pasajeros a llegar “en un estado razonable”.

Cómo funcionan las cápsulas

Disponibles para los pasajeros mayores de 15 años de clase económica y económica superior en sesiones de cuatro horas por persona durante el vuelo, las cápsulas Skynest pueden reclinarse completamente, cuentan con cinturones de seguridad especialmente diseñados para camas y —además de colchón, almohada y ropa de cama limpia— brindan un servicio de puerto de carga USB, luz de lectura, tapones para los oídos, ventilación e iluminación ambiental.

Cada pasajero podrá reservar un solo uso por tramo de viaje fuera del horario de comidas, que se asigna por orden de llegada, por lo que conviene reservar cuanto antes. Pese a estar dentro del servicio en clase económica, cada bloque tiene un costo bastante elevado: entre 400 y 600 dólares extra, además del precio del pasaje.

Los pasajeros podrán reservar un único turno de cuatro horas con antelación. Air New Zealand

La aerolínea de bandera neozelandesa ya contaba con un servicio de confort para los pasajeros, denominado Skycouch. Este formato permitía que una fila especial de asientos de clase económica se convirtiera en una especie de “sofá cama” después del despegue.

Estos asientos especiales —ubicados en los aviones 777-300ER y 787-9— cuentan con un apoyapiés ajustable que se puede subir o bajar individualmente hasta la mitad para una reclinación o hasta el final para convertirlos en una cama completamente plana. Además, también incluye ropa de cama adicional, una funda para el asiento y un “kit Skycouch” con un cinturón de seguridad. Esta opción, a diferencia de las cápsulas, sí es apta para menores de edad. Los asientos Skycouch están disponibles en filas de máximo tres asientos.

Con la última implementación de las cápsulas Skynest, Air New Zealand busca llevar más lejos la experiencia y comodidad de los pasajeros.