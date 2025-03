Las drogas digitales nos tienen enganchados y esta psiquiatra ve una salida

NUEVA YORK.— Vivimos en una época en la que todo está disponible en cualquier momento. Solo con tu teléfono, puedes pedir comida, apostar en deportes, leer esta historia, ver porno, chatear con un amigo, chatear con un desconocido, chatear con un enorme modelo de lenguaje o comprar un coche. Anna Lembke dice que toda esa comodidad y abundancia nos están haciendo menos felices, y hay muchas investigaciones que la respaldan: en el mundo desarrollado, estamos más solos, más ansiosos y más deprimidos que nunca.

Lembke es psiquiatra y trabaja en la Clínica de Diagnóstico Dual de Medicina de las Adicciones de la Universidad de Stanford, donde atiende a pacientes con todo tipo de adicciones, desde los opiáceos y el alcohol hasta lo que ella llama “drogas digitales” que, según dice, nos ponen en un “estado de trance en el que perdemos la noción del tiempo”.

En su exitoso libro Generación dopamina, sobre la ciencia que hay detrás de la adicción, Lembke argumenta que nuestros cerebros están programados para buscar constantemente la estimulación, y que la vida moderna, con su interminable flujo de contenidos y cosas, hace casi imposible luchar contra ese impulso.

Al mismo tiempo, los avances científicos en las intervenciones médicas y los nuevos hábitos culturales, como la disminución del consumo de alcohol, son prometedores. Mi propia experiencia refleja esos cambios recientes. La adicción me viene de familia. En 2020, mi hermana, quien luchó contra el alcoholismo durante años, murió de insuficiencia hepática, algo que compartí con Lembke antes de que comenzara nuestra entrevista. Su “muerte por desesperación” me hizo cambiar mi propio comportamiento. Tras toda una vida de obesidad, empecé a tomar Ozempic, que redujo mi relación obsesiva con la comida. Y hace dos años, dejé de beber alcohol. Pero aunque me siento físicamente estupenda, perder peso y estar sobria no ha impedido que aparezcan otros comportamientos destructivos, como las compras por internet. Lembke conoce bien esta dinámica, tanto en su trabajo como en su vida personal. Cómo encontrar el equilibrio en un mundo que nos alimenta con tentaciones, dice, es una lucha para todos nosotros.

—Publicaste Generación dopamina en 2021 con la tesis de que la sobreabundancia de la cultura moderna nos tiene constantemente estimulados por la dopamina. Y creo que eso solo se ha acelerado desde entonces. En general, ¿has visto cosas en tu práctica que antes no estaban ahí?

—Para ponerlo en perspectiva desde mi asiento clínico de primera fila: a principios de la década de los 2000, observamos un aumento repentino de personas adictas a las mismas pastillas que sus médicos les recetaban para el dolor crónico y leve, lo que condujo a nuestra actual epidemia de opiáceos. Pero también llegaban hombres de mediana edad con una grave adicción a la pornografía en internet y a la masturbación compulsiva. Principalmente, hombres que habían podido consumir pornografía de forma razonablemente moderada y sin grandes perjuicios para sus vidas hasta la llegada de internet y, sobre todo, en la primera década de los 2000, antes de los smartphones. Y esa fue probablemente nuestra señal más temprana de las adicciones conductuales. Y después, hacia 2012 o 2013, empezamos a ver a un montón de adolescentes traídos por sus padres principalmente por trastornos relacionados con los juegos en internet. Más o menos en 2015, 2016, empezamos a ver las primeras señales de adicción a las redes sociales, a las compras en línea y un enorme aumento de la adicción a las apuestas virtuales. Y lo que yo diría que he visto principalmente en los últimos cinco años es una especie de adicción dispersa a internet. La gente tiene su droga preferida, ya sean las compras, las redes sociales, los videojuegos o la pornografía. Pero si eso no está disponible, cambiarán a otra cosa.

—Esa línea temporal es —y voy a decirlo así— muy sombría.

—Sí.

—¿Cómo defines la adicción?

—La adicción es el consumo compulsivo continuado de una sustancia o un comportamiento a pesar del daño causado a uno mismo y/o a los demás. Es importante destacar que no existe ningún escáner cerebral ni análisis de sangre para diagnosticar la adicción, y no existirá durante mucho tiempo, si es que alguna vez llegase a existir. Seguimos basando nuestro diagnóstico en lo que llamamos fenomenología, que son patrones de comportamiento que se repiten en individuos, temperamentos, culturas, periodos de tiempo, etc.

—¿Hay alguna diferencia entre las conductas adictivas y ser un adicto?

—Oh, interesante.

—Siempre he entendido que los adictos no pueden controlar su compulsión, y que las conductas adictivas son más bien hábitos que pueden moderarse o controlarse. Pero creo que lo que me dices sugiere que esa no es la forma correcta de pensarlo.

—Estas cuestiones son discutibles, y el uso del lenguaje es importante. Cuando utilizo el término adicción, hablo de una forma de psicopatología, que es un trastorno del espectro. Así pues, hay adicción leve, moderada y grave. Cuando vemos una adicción grave, todos la reconocemos. Es obvio, ¿verdad? La gente lucha, sufre, hay consecuencias increíbles como resultado de su consumo y, sin embargo, no pueden dejar de consumir sin una ayuda significativa. En el extremo menos grave, es mucho más difícil saber cuándo podemos pasar de un uso recreativo y adaptativo sano de una sustancia o conducta a un uso malsano y desadaptativo. Y a menudo es una cuestión de juicio. Y también tiene una base cultural. Así, por ejemplo, cuando pensamos en algo como la adicción al trabajo: vivimos en una cultura que celebra absolutamente la adicción al trabajo. Así que no lo identificaremos como un problema típico.

—Como ya hemos dicho, todos estamos muy vinculados con nuestros teléfonos. Y los teléfonos parecen la puerta de entrada a muchos de estos nuevos comportamientos adictivos. Las apuestas deportivas en línea se han disparado; el consumo de pornografía, como has dicho, ha aumentado aunque el sexo en sí haya disminuido. Leí un estudio que decía que en 2024, la Generación Z pasaría en promedio de seis a siete horas al día escroleando. Así que parece que se trata más de un problema sistémico que de un problema individual.

—Estoy de acuerdo al cien por ciento. Es un problema colectivo. Yo lo veo como parte del Antropoceno, que es un término que se ha acuñado para describir la era en la que vivimos ahora, cuando la acción humana está cambiando la faz del planeta por primera vez en la historia. El cambio climático se incluye a menudo en esta idea del Antropoceno. Pero creo que también deberían incluirse los factores de estrés de la sobreabundancia. En los países más ricos del mundo, tenemos más tiempo libre, más ingresos personales, más acceso a bienes de ocio que nunca. Y como resultado, todos nos esforzamos por saber qué hacer con todo ese tiempo y dinero extra. Y uno esperaría y pensaría que estaríamos entablando debates filosóficos profundos, ayudándonos unos a otros…

—Perdón, me estoy riendo.

—Pero en lugar de eso, lo que hacemos es pasar un montón de tiempo masturbándonos, comprando y viendo a otras personas hacer cosas en internet. Y lo que ocurre esencialmente es que gastamos cada vez más energía y creatividad invirtiéndolas en este mundo en línea, lo que significa que estamos drenando la energía y creatividad de nuestra existencia en la vida real. Así que cuando intentamos volver al mundo real, efectivamente es más aburrido, porque pasan menos cosas, porque no hay nadie.

—Has llamado a esto la paradoja de la abundancia, ¿verdad? Es decir, que cuanto más tenemos, peor estamos, porque nos bombardean todo el tiempo con cosas que producen dopamina, y eso de hecho nos hace sentir peor.

—Sí, exactamente. Me parece que hemos superado una especie de punto de inflexión de la abundancia, en el que hemos ido más allá de la satisfacción de nuestras necesidades básicas de supervivencia y ahora tenemos tanto acceso a tantas sustancias y comportamientos inductores de placer que puede que estemos cambiando la química de nuestro cerebro de tal modo que nos encontremos en un estado de déficit de dopamina. Ahora necesitamos seguir consumiendo estas drogas y comportamientos altamente estimulantes, no para estar colocados y sentirnos bien, sino para equilibrar la balanza y sentirnos normales.

—¿Ahora nos ves a todos como adictos?

—No, no nos veo así. Creo que todos luchamos con el control del apetito en el mundo moderno, pero sí creo que es importante utilizar el término adicción o, como lo define el DSM (Manual de Trastornos Mentales por su sigla en inglés), trastorno por consumo, para cuando hemos cruzado ese umbral hacia el daño a uno mismo y a los demás que, en cierto nivel, está fuera de nuestro control. Así que no quiero decir simplemente: “Todo el mundo es adicto”. Pero sí creo que el problema del consumo en exceso compulsivo se ha convertido en algo con lo que probablemente todos luchamos de una forma u otra.

—Tienes autoridad y experiencia en este ámbito, pero también formas parte de la era del Antropoceno, y eres una humana en este mundo y una madre. ¿Cómo gestionas esto para ti y para tu familia?

—Mi familia lucha con esto tanto como cualquier otra familia. Pero una cosa que hicimos y por la que estoy muy agradecida, y mis hijos también, es que no tuvimos ningún dispositivo en casa hasta que nuestra hija mayor empezó la secundaria. Cuando nuestra hija empezó la escuela, llegó a casa y dijo: “En realidad, no puedo funcionar como estudiante a menos que tengamos conexión a internet”, y nos dimos cuenta de que era cierto, con los horarios de la escuela en constante cambio, todas las tareas en línea; no había forma de participar en la vida de la secundaria sin conectarse a internet. Y esto fue hace ocho años. Así que nos conectamos a internet, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo.

—Solo quiero hacer una pausa aquí. ¿Ni siquiera tenías internet en casa?

—No teníamos internet en casa, y yo no tuve un smartphone, si puedes creerlo, hasta 2019, cuando me vi obligada a conseguir uno por el trabajo, para poder recetar sustancias controladas mediante Duo Security. Quiero hacer hincapié: no estoy juzgando a otras personas.

—Lo entiendo. Simplemente estoy asombrada.

—Tengo el tipo de trabajo que me permitió hacer eso. La mayoría de la gente no lo tiene.

—Voy a decirle a The New York Times que me voy a desconectar de internet, y no creo que me vaya a ir muy bien.

—Exactamente. Pero, ¿qué puedo decirte? Mis hijos tienen ahora entre 18 y 23 años. Han luchado en diversos grados con su tiempo en internet, pero lo que realmente agradezco es que tengan esa noción básica de que pasar demasiado tiempo en internet no es bueno. Las pasadas vacaciones de invierno decidimos ir al valle de Yosemite en familia. Habíamos tenido montones de vacaciones con los niños, siempre sin dispositivos, lo cual, por cierto, ahora es como ser ciego al viajar. Es literalmente como si no pudieras ver. Pero lo hemos hecho. Y dije: “¿Siguen dispuestos a viajar sin dispositivos?”. Porque hacía un par de años que no nos íbamos de vacaciones juntos. Y estaban entusiasmados. Y desde el momento en que subimos al coche y empezamos a conducir, sentí una clara diferencia en la calidad de la presencia de todos nosotros, incluso en el coche, y duró los tres días completos. Jugamos juegos de mesa, comimos juntos y lo más importante fue: nadie esperaba el final de la comida para ir a revisar su dispositivo, porque no había ningún dispositivo que revisar. Nos entretuvimos. Prolongábamos las conversaciones. Paseábamos después de cenar bajo las estrellas. Era tan diferente. Y me convencí aún más de que necesitamos espacios comunes sin internet. Necesitamos lugares donde nos reunamos —no todo el tiempo, sino parte del tiempo— y nadie esté conectado a internet ni pueda conectarse. Porque cuando se elimina la capacidad de elegir, cambia el estado de deseo.

—Imagino esta hermosa utopía en la que tenemos espacios comunes en los que no hay internet. Pero la forma en que se mueve nuestra sociedad es así: ahora tenemos dispositivos portátiles, como las gafas. Se habla de implantes en nuestras cabezas. Y está el auge de la inteligencia artificial. The New York Times acaba de publicar el perfil de una mujer que se enamoró de su novio IA. Parece como si muchas de estas tecnologías en realidad van en la dirección de empujarnos hacia una interacción aún mayor.

—Sí, creo que es cierto. Ahora recurrimos a estos dispositivos y a internet para satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales, sexuales y educativas. Cada necesidad que tenemos, en realidad ya no la necesitamos de otras personas. Y creo que es una perspectiva muy aterradora, porque significa que cada vez estaremos más aislados. Y al principio la preocupación era: “Oh, están satisfaciendo sus necesidades a través de otras personas en salas de chat o lo que sea, para bien y para mal”. Pero como señalas, ahora con la IA y los grandes modelos lingüísticos, ni siquiera se trata de personas reales. Es como esta amalgama de lenguaje recopilado que crea a una persona simulada. No sé. Es realmente aterrador.

—Aunque hemos visto el auge de las tentaciones, también hemos visto el auge de otras cosas para contrarrestarlas. Yo fui una de las primeras en adoptar el Ozempic, que forma parte de esa clase de fármacos conocidos como GLP-1. Había hecho de todo para perder peso, incluida la cirugía, pero esto fue lo primero que realmente me funcionó. Sé que no sabemos exactamente cómo funcionan estos fármacos, pero algo que estamos viendo es que parecen frenar otros comportamientos adictivos. Me pregunto qué opinas tú al respecto.

—Los datos aquí son realmente preliminares, y necesitamos mucha más investigación, pero hay claramente una señal de que los agonistas del GLP-1 pueden ayudar con la adicción al alcohol. En nuestra clínica tenemos pacientes a los que les han fallado todos los demás tratamientos, a los que les hemos recetado cosas como Ozempic y Mounjaro y hemos visto los beneficios. Se trata de personas que, literalmente, lo han intentado todo y han luchado durante años y años, y que ahora informan de una remisión sostenida del alcohol de una forma tan esperanzadora y maravillosa. Creo que hay algunos estudios que demuestran su beneficio en pacientes con adicciones conductuales como el trastorno del juego y la adicción al sexo. Quiero subrayar que no parecen funcionar para todo el mundo. Así que no es como una especie de cura milagrosa. Y eso es así en todos los ámbitos de nuestros tratamientos farmacológicos para todo tipo de adicciones.

—En tu libro, pareces escéptica ante las intervenciones médicas. Y un trasfondo de la conversación en torno a los GLP-1 es por cuánto tiempo deben seguir tomándose. ¿Animas a la gente a crear nuevos hábitos para intentar dejar la medicación, o no hay ningún problema, desde tu punto de vista, en seguir tomándolos a largo plazo?

—Sé que a menudo mi trabajo se interpreta como que soy escéptica respecto de las intervenciones médicas. Supongo que lo matizaría un poco y diría simplemente que he visto que nuestro sistema médico hace demasiado hincapié en recetar pastillas y realizar procedimientos, porque es más lucrativo y más rápido, y porque tenemos un sistema que no está bien preparado para tratar trastornos crónicos recurrentes y remitentes como la adicción y otros problemas de salud mental. Pero yo utilizo todo tipo de intervenciones médicas. Prescribo psicotrópicos y otros tipos de medicamentos todos los días de consulta. Así que lo que busco es un mayor equilibrio y el reconocimiento de que los psicotrópicos se recetan en exceso y que muchos pacientes experimentan una polifarmacia debilitante en la que toman 13, 14, 15 psicotrópicos diferentes, hasta el punto de que no queda nada claro qué funciona y qué no, y además hay interacciones entre fármacos, que pueden ser realmente peligrosas. Pero volviendo a los GLP-1: en realidad, no tengo ninguna opinión sobre si la gente debería tomarlos a largo plazo. Parece que cuando las personas dejan los agonistas del GLP-1, tienen, con la adicción a la comida, un resurgimiento del apetito, y corren el riesgo de volver a ganar peso. He visto informes de personas que ahora utilizan los agonistas del GLP-1 a intervalos, los dejan y vuelven a tomarlos durante breves periodos de tiempo si el peso empieza a aumentar de nuevo o la relación con la comida empieza a ser problemática de nuevo.

—Se está escribiendo mucho sobre la tendencia de sobriedad ocasional. Este es el otro lado del espectro: no es un cambio médico, sino cultural. ¿Crees que estos cambios producen resultados a largo plazo, o son solo modas pasajeras?

—Los cambios culturales pueden tener un gran impacto. Creo que lo estamos viendo con el alcohol. Cada vez más gente, sobre todo en los últimos dos o tres años, parece interesada en beber menos alcohol. Al margen del movimiento por la templanza y de la prohibición, se trata sin duda de una nueva tendencia. Creo que, como la mayoría de las cosas, tiende a ser una oscilación pendular. Solemos ir demasiado lejos en una dirección y luego demasiado lejos en otra. Pero, dada mi profesión y todos los terribles daños que he visto asociados al consumo de alcohol y drogas y a otras sustancias y comportamientos adictivos, me alegro de que haya más conciencia y de que la gente esté interesada en informarse sobre cómo divertirse juntos sin consumir sustancias. Sin embargo, sí tengo miedo de que el progreso en el ámbito de las drogas y el alcohol se deba a que la gente se está pasando a las drogas digitales. Espero que no sea así, pero sí tengo cierta preocupación.

—Es interesante la idea de que nos estamos alejando de las dosis de dopamina del mundo real por las dosis de dopamina del mundo digital.

—Exacto.

—¿Estamos en un juego de nunca acabar con nuestras adicciones?

—Es una buena pregunta. Y creo que, en cierto modo, lo estamos, lo que nos lleva a preguntarnos: “¿Qué pasa con la naturaleza humana? O, yo diría: “¿Qué tiene la vida moderna que nos hace tan vulnerables a estos problemas de adicción?”. Tengo algunas teorías. Totalmente especulativas.

—Cuéntame.

—Creo que esencialmente estamos luchando contra un narcisismo endémico, en el que nuestra cultura nos exige que nos centremos tanto en nosotros mismos que lo que se crea es esta profunda necesidad de escapar de nosotros mismos. Y creo que eso es lo que impulsa gran parte de nuestra búsqueda de intoxicantes como una forma de no tener que pensar en nosotros mismos durante, no sé, una bendita hora o dos. Y no es, digamos, toda la explicación, porque obviamente todo el argumento de Generación dopamina es que también vivimos en este mundo de abundancia con acceso constante, y el acceso en sí mismo es un factor de riesgo. Pero aunque creo que el acceso es importante, y la oferta es más importante de lo que le hemos dado crédito, tenemos que centrarnos en la parte de la demanda de esta ecuación. ¿Qué hay en nuestras vidas actuales que nos hace estar tan desesperados por intoxicarnos de una forma u otra? Y creo que es este obsesivo enfoque en uno mismo.

—Resulta extraño que lo diga una terapeuta, porque gran parte de nuestra cultura está inundada de este lenguaje terapéutico, en el que todos intentamos analizarnos y pensar en nosotros mismos y actualizarnos.

—Es cierto. Creo que podemos, como la mayoría de las cosas, llevarlo demasiado lejos y acabar haciéndonos daño con todo el tiempo que pasamos pensando en nosotros mismos. Ahora bien, dicho esto, una buena terapia nos lleva a un punto en el que podemos observarnos atentamente sin estar ensimismados.

—Esto nos lleva a cómo romper el ciclo de la adicción. Es algo en lo que pienso mucho, simplemente porque mi hermana murió a causa de su adicción, y fue uno de los catalizadores que me hicieron dejar de beber. Y son los dos caminos diferentes: yo tomé la sobriedad y a ella, con toda una vida de lucha, de intentar estar sobria, acabó venciéndola. ¿Qué has aprendido sobre por qué algunas personas pueden hacerlo y otras no?

—Es muy triste que la gente muera a causa de su trastorno mental, ya sea una adicción u otra cosa. Hay muchos factores de riesgo para la adicción. Hay factores de riesgo genéticos. La gente no viene al mundo con el mismo riesgo. Dicho esto, dadas todas las diferentes drogas, incluidas las que no existían antes, y el mayor acceso, creo que incluso sin riesgo genético, ahora todos corremos más riesgo que antes. Hay determinantes sociales de la salud que marcan una gran diferencia en cuanto a la capacidad de las personas para entrar en recuperación. También hay todo un elemento de mera imprevisibilidad. Yo solía pensar que cuando llegaba un paciente podía predecir si sería capaz o no de recuperarse. Hace tiempo que abandoné esa idea. Todavía hay muchas cosas que no sabemos.

—¿Qué te hizo convertirte en especialista en adicciones? ¿Hay algo en tu vida que te llevó a ello?

—El alcoholismo de mi padre fue un factor importante en mi infancia. Era cirujano. Pasaba largos periodos sin beber. Y luego tenía largos periodos en los que bebía grandes cantidades todos los días. Recuerdo llegar a casa de la escuela primaria con mi mejor amiga, Laura, y encontrarlo no en la hamaca, sino debajo de la hamaca, desmayado, y simplemente mirarla y decirle: “Vamos a tu casa”. Así que eso era una especie de espectro en mi infancia. Lo primero que hice con eso en la facultad de Medicina y en la residencia fue no querer tener nada que ver con pacientes adictos. Así que no tenía las herramientas, no sabía qué hacer. Al principio de mi carrera me especialicé en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, y en mi clínica traté a una joven con depresión. Sus padres pagaban los cuidados, y yo la veía semanalmente, y hablábamos en profundidad sobre su infancia. Hablaba de todas las conversaciones que había tenido con su madre. Yo le recetaba un antidepresivo. Y observé que a menudo se quedaba dormida en las sesiones y pensé: mmm, qué curioso. Me pregunto por qué tiene tanto sueño. Quizá tenga un metabolismo lento. Intentaba basarme en lo que había aprendido en la facultad de Medicina. Y entonces, un día, su hermano me llamó de improviso y me dijo que había tenido una volcadura en un accidente de coche. Le dije: “Dios mío. Es terrible. ¿Qué pasó?”. Y me dijo: “Bueno, ha estado consumiendo otra vez”. Y yo, literalmente, no entendí la estructura de aquella frase. Dije: “¿Consumiendo qué?”. Y él dijo: “Heroína. ¿No es eso por lo que la has estado tratando?”.

—Vaya.

—Sí, y ese fue el momento en que me di cuenta de que soy una mala psiquiatra. Realmente le estaba haciendo daño a los pacientes por mi ignorancia, y ese fue un gran punto de inflexión en mi carrera. Me di cuenta de que tenía que averiguar algo sobre la adicción o iba a ser una amenaza. Y lo irónico es que en cuanto empecé a preguntar a mis pacientes sobre las drogas y el alcohol, estaban ansiosos de hablar de ello. Y la mayoría de mis pacientes tenían problemas con las drogas y el alcohol. Y cuando empecé a tratar ese problema junto con sus otros trastornos psiquiátricos, mejoraron de un modo que nunca había visto antes. Y el trabajo era divertido. Era muy agradable. La gente se recuperaba. Su recuperación repercutió en sus cónyuges y en sus hijos y en sus padres y en sus trabajadores. Es el trabajo más gratificante.

—Así que hemos tenido una conversación muy amplia sobre todo tipo de adicciones y todas las luchas que tenemos. Y no quiero echarte esto encima, pero: ¿Qué se supone que debemos hacer?

—Lo que yo defiendo es intentar evitar consumir intoxicantes en grandes cantidades con demasiada frecuencia. No es que me imagine que nunca vamos a consumir intoxicantes. No seríamos humanos. Y es una parte profunda de nuestra cultura, y puede ser neutral o incluso beneficiosa. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el consumo excesivo de intoxicantes o con consumirlos con demasiada frecuencia. Y creo que, dado este mundo de abundancia, ahora tenemos que buscar intencionadamente cosas que sean difíciles. Dado que nuestras vidas se han vuelto tan fáciles, tan cómodas, tan sedentarias, nuestra configuración básica es un estado de consumo que, en última instancia, no es bueno ni para nuestro cuerpo ni para nuestra mente.

—Eso es algo que yo hice. Pero la otra cara de esto es que, aunque soy más feliz y estoy más sana, a veces también me pregunto si me estoy convirtiendo en una ameba. Que toda esta abstinencia me está convirtiendo en alguien que siempre dice no a la dopamina y al placer. ¿Oyes esa preocupación a menudo?

—Bueno, nunca he oído la analogía de la ameba [risas]. Aquí existe el riesgo de que todo empiece a sonar demasiado escolar, ¿verdad? ¡Esta mujer no quiere que hagamos nada! Creo que lo que defiendo es algo así como replantearnos cuando decidimos no darnos esos placeres. La cultura nos hace decirnos que nos estamos negando a nosotros mismos. Y creo que un replanteamiento potente es: no, en realidad estoy haciendo algo que es bueno para mí y que a largo plazo mejora mi vida. Eso es lo que veo clínicamente. Eso es lo que he experimentado en mi propia vida. Y creo que la gente está buscando, ¿sabes? Creo que la gente es más infeliz de lo que le gustaría y no sabe por qué.

Por Lulu Garcia-Navarro

Por The New York Times

