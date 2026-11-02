Las hipótesis sobre la intoxicación del grupo de turistas que llegó a Ezeiza tras bajar de un crucero en Ushuaia

Un grupo de más de diez pasajeros extranjeros tuvo que ser asistido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras presentar síntomas fuertes de intoxicación al bajar de un vuelo proveniente de la ciudad de Ushuaia. Los turistas volvían de un viaje en crucero en el que, según las principales hipótesis, habrían consumido alimentos en mal estado, lo que les provocó el cuadro de indigestión alimentaria.

Según pudo saber LA NACION por fuentes oficiales, se trata de turistas de nacionalidad francesa que habían descendido de un crucero en la ciudad fueguina y luego abordaron un vuelo de Aerolíneas Argentinas. A lo largo del viaje, empezaron a presentar síntomas gastrointestinales, lo que motivó que desde el avión se diera aviso a la terminal aérea y se solicitara asistencia médica.

Allí, los equipos sanitarios de Ezeiza desplegaron un operativo de contingencia que comenzó la noche del sábado y continuó hasta la madrugada del domingo, sin afectar la operatividad de la terminal. Por el momento, se desconoce cuál fue el crucero del que habían participado los afectados (entre 12 y 15 personas, sin una precisión exacta).

Los turistas venían de un crucero cuya empresa no fue informada Sylvain GRANDADAM - Gamma-Rapho

Fuentes aeroportuarias precisaron a este medio que algunos de los turistas manifestaron haber comido una hamburguesa en mal estado durante el último tramo a bordo del crucero. Al bajar del avión, los afectados fueron asistidos en el Sanity Care —el centro de salud que funciona en Ezeiza— y dos personas tuvieron que ser trasladas en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos de Ezeiza, según confirmó LA NACION. Hasta el momento, se desconoce su estado.

Desde Aerolíneas Argentinas, que trasladó a los pasajeros afectados, marcaron una hipótesis diferente y señalaron que los turistas franceses habrían comido unas viandas de sándwich de pollo previo al vuelo que abordaron en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas”.

“No hay indicios de que la contaminación haya sido causada por el servicio provisto durante el vuelo, ya que los pasajeros intoxicados eran parte de un grupo de turistas que habían recibido un mismo servicio de comidas en Ushuaia, y algunos integrantes de ese mismo grupo no abordaron el vuelo por ya tener síntomas en el propio aeropuerto”, remarcaron desde la aerolínea de bandera en un comunicado al que accedió LA NACION.

Los síntomas de los pasajeros —tanto de los que abordaron el avión como de los que quedaron en tierra— iban desde los más agudos, como vómitos y descomposturas, hasta sintomatología leve, como dolor de estómago y migrañas.

El incidente no afectó la operatividad del Aeropuerto de Ezeiza Télam

Respuesta oficial

Desde Tierra del Fuego, que tiene en Ushuaia uno de los principales puertos de cruceros antárticos y se presume que es uno de los que habían abordado los turistas afectados, no dieron precisiones ante la consulta de LA NACION.

La ministra de Salud provincial, Judit Di Giglio, aseguró que la gobernación no tuvo participación en el caso. “No intervinimos desde la provincia, ya que los síntomas empezaron o en el avión o en el crucero”, sostuvo, diferenciándose así de lo señalado por Aerolíneas Argentinas.

La funcionaria agregó que la intervención nacional que mantiene el control del puerto de Ushuaia —dispuesta por el Gobierno a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN)—tampoco avisó a las autoridades sanitarias provinciales. “Sanidad de Fronteras tampoco nos dijo nada. La información sugiere que sólo se trató de una intoxicación alimentaria, que están todos bien y no hay nadie grave”, finalizó Di Giglio.

En la misma línea, el director del Hospital Regional de Ushuaia, Carlos Guglielmi, indicó que el centro de salud no registró ni tuvo aviso de situaciones de gravedad ni cuadros de intoxicación severos que pudieran vincularse con el caso, que adquirió repercusión a nivel nacional al trasladarse los pasajeros a Buenos Aires.