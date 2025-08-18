Las imágenes de los animales del Aquarium de Mar del Plata que desataron la polémica

El cierre del Aquarium de Mar del Plata, tras tres décadas de funcionamiento, desató una polémica que terminó en denuncias. El intendente Guillermo Montenegro presentó una denuncia penal por supuestas situaciones de maltrato y falta de cuidado a los animales que permanecen en el predio. La denuncia se originó tras la viralización de imágenes que sugerían un posible descuido, especialmente en el área de los delfines, protagonistas centrales de los espectáculos que ofrecía el Aquarium tiempo atrás. La situación generó preocupación entre los defensores de los animales y exigieron una investigación exhaustiva para determinar si existió negligencia en el cuidado de los ejemplares.

Las fotos de los animales del Aquarium que generaron polémica

Las fotografías que se difundieron a través de redes sociales mostraban aguas turbias en los piletones donde se encuentran los delfines. Esto generó alarma y acusaciones de falta de higiene y cuidado. Según la empresa responsable, Dolphin, las imágenes fueron tomadas por intrusos, registrados por cámaras de seguridad. El intendente Montenegro, tras ver las imágenes, citó una publicación en su cuenta de X y planteó que “existiría una situación de maltrato punible cometida contra delfines que se encuentran en el predio de referencia”.

Alejandro Saubidet, biólogo y director científico del Aquarium, rechazó las acusaciones y aseguró que los animales se encuentran en buen estado de salud. Explicó que el color verdoso del agua se debe a la presencia de microalgas, un fenómeno natural causado por la temperatura del agua, que se mantiene a 20 grados. “Son microalgas que se generan y es por la temperatura, que se mantiene a 20 grados”, explicó a LA NACION. Saubidet añadió que el agua cristalina que se veía durante los espectáculos era producto de un tratamiento especial para mejorar la visibilidad durante los shows.

Inspección tras la denuncia, reubicación en marcha y un futuro incierto

La denuncia del intendente Montenegro por presunto maltrato animal desencadenó una serie de acciones en el ex Aquarium de Mar del Plata. La Dirección de Zoonosis municipal realizó una inspección ocular para evaluar el estado de los animales, mientras que la empresa Dolphin emitió un comunicado para reafirmar su compromiso con el bienestar animal y sostener que se suministran diariamente 160 kilogramos de alimento balanceado, pescado y frutas. Si bien la mayoría de los animales que residían en el Aquarium fueron reubicados en otros centros similares, debido a que nacieron y se criaron en cautiverio, diez delfines, varios lobos marinos, lémures y pingüinos aún permanecen en el predio.

El futuro de los delfines es su traslado a alguno de los parques que la empresa Dolphin administra en otros puntos del mundo. Este traslado requiere planificación y coordinación logística, especialmente si se realiza a nivel internacional. Se evalúa la posibilidad de un traslado aéreo directo desde Mar del Plata, aunque también se considera la opción de transportar a los animales por tierra hasta Buenos Aires y luego vía aérea a su destino final, que podría ser alguno de los 21 parques que la firma posee en Centroamérica, el sur de Estados Unidos e Italia.

Los controles en el Aquarium tras su cierre

Según la empresa, aun después del cierre se mantienen controles de organismos nacionales y provinciales que supervisan, avalan y autorizan el movimiento de los animales a nuevos destinos. “El agua en donde se encuentran los delfines se calefacciona constantemente a 20ºC y se controla permanentemente mediante análisis químicos y bacteriológicos, como se hizo siempre en nuestras instalaciones”, dice el comunicado al que accedió LA NACION. Además, hay 24 empleados que permanecen en el establecimiento al cuidado de los animales, entre ellos entrenadores, profesionales de la salud y personal técnico encargado del mantenimiento de las calderas, filtros y demás equipamientos.

