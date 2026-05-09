Las impresionantes imágenes de la espuma que invadió las playas de Quequén tras el temporal

Una inmensa cantidad de espuma marina invadió varios kilómetros de las playas de Quequén, en la costa bonaerense, tras el fuerte temporal del viernes por la tarde, y sorprendió a vecinos y turistas que salieron en la mañana de este sábado de sus casas.

Con la lluvia que todavía persiste y las playas vacías, se viralizaron en las redes sociales imágenes de las olas que se convierten en una masa viscosa, densa y aireada.

Espuma en Quequén

Se trata de un fenómeno natural que involucra materia orgánica derivada de algas marinas, que se concentra en la costa y por acción de las olas y su movimiento se convierte en espuma.

En este caso, el ciclón extratropical agitó la materia orgánica presente en el mar. Entonces, cuando crecen muchas algas se rompen por el efecto de las olas: hay movimiento, entra aire y se forma espuma.

Esto hizo que la costa de Quequén, y algunos puntos de Necochea, parezca que la nieve invadió las playas.

Los posteos en redes, ante la sorpresa de los habitantes, no tardaron en aparecer y viralizarse.

Vista desde el Complejo La Hélice (Quequen-Necochea-Bs.As.-Argentina) la espuma del mar parece nieve. pic.twitter.com/Soi3OIJmup — Ali (@ali_nuevomundo) August 23, 2015

Otra foto de hoy de las playas de Necochea y Quequen cubiertas de espuma de mar pic.twitter.com/4bI0jxjPXh — #Gandalf #govegan (@PabloMexico28) August 27, 2014

Según publicó el medio Diario Necochea, este fenómeno no sólo sucedió por la agitación de las algas sino también por la fuerte y brusca crecida del mar y por las olas que alcanzaron los siete metros.

La Costa De Quequén Cubierta De Espuma Marina

Especialistas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) explicaron que el incremento en la frecuencia e intensidad de las crecidas tiene relación con el cambio climático, los fuertes vientos y los ciclones que alteral el comportamiento del mar.

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