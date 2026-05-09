Fuerte temporal en la Costa Atlántica: olas de 12 metros, inundaciones, evacuados y alerta por ciclón extratropical

Este viernes un fuerte temporal que incluyó tormentas con actividad eléctrica e intensas ráfagas de viento tuvo lugar en la costa de la provincia de Buenos Aires. En localidades como Necochea, Monte Hermoso, Miramar, Mar del Plata y Bahía Blanca rige alerta naranja por malas condiciones meteorológicas y las autoridades locales solicitaron a los ciudadanos mantenerse al resguardo en sus hogares.

El acumulado de agua llegó a 120 milímetros en muy pocas horas, lo que provocó la evacuación de varias personas, el corte de rutas y la suspensión de clases. Además, durante la madrugada del sábado se extendió una alerta por ciclón.

Temporal Necochea II

Según informó el medio Noticias de Necochea, luego de la tempestad la principal preocupación quedó centrada en la combinación de marea alta, fuerte oleaje, lluvias abundantes y viento sostenido del sector sur-sudoeste. Entre la madrugada y la tarde del viernes, las ráfagas de viento alcanzaron una velocidad de 95 kilómetros por hora. Y las mismas se replicaron en las primeras horas del sábado en combinación con el momento de pleamar: cuando el nivel del mar alcanzar su máximo.

Uno de los puntos más comprometidos por las inundaciones fue Ramón Santamarina, en Necochea. Allí, la Municipalidad consignó la evacuación de seis vecinos, quienes fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria Nº1, acondicionada especialmente para asistir a familias afectadas por el temporal.

Temporal Necochea III

El paso del temporal fue registrado por varios habitantes de las localidades balnearias, en donde se pudo ver la potencia del oleaje sobre la costa y el anegamiento de las calles interiores.

“El temporal nos generó bastantes complicaciones en varios sectores de la ciudad. Más de 20 ciudadanos se encuentran autoevacuados en casas de familiares o amigos”, señaló Augusto Fulton, director general de Defensa Civil en Necochea, en declaraciones a AM1270. “Por esto le pedimos a todos los habitantes que limiten la circulación por las calles”, agregó el funcionario.

El alerta naranja también impactó en las aulas. Se dispuso la suspensión total de las clases: esto incluyó el turno mañana en escuelas públicas y privadas debido a problemas edilicios y dificultades de acceso a distintos establecimientos educativos. Al mismo tiempo, se aguardaban definiciones sobre el funcionamiento del turno tarde.

Temporal en Necochea

Por otro lado, las inclemencias climáticas también interrumpieron la circulación por la zona. Personal de Gendarmería y de Vialidad Nacional se hicieron presente en dos conexiones neurálgicas.

La ruta nacional 228 presentó cortes en al menos tres sectores debido a la acumulación de agua sobre la calzada y la ruta nacional 85 fue cerrada preventivamente durante toda la tarde del viernes.

Inundación en Necochea

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre la agudización de la situación. Según el ente, durante las próximas horas en la zona costera bonaerense podría darse la combinación entre un sistema de baja presión ubicado sobre el océano Atlántico y el ingreso de aire de alta presión desde la Patagonia, generando una fuerte diferencia de presión atmosférica y acelerando las ráfagas de viento.

Buques extranjeros buscan refugio ante el ciclón extratropical

En diálogo con LA NACION, el jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina sostuvo que hasta el momento son alrededor de 170 buques de China, Vanuatu, Tanzania, Corea del Sur, Rusia y Liberia los que se encuentran en la zona y buscan refugio en los puertos nacionales, una cantidad que fue aumentando en las últimas horas.

“Esta situación nos complejiza muchísimo”, aseguró Fulton

Asimismo, explicó que la Prefectura designó un área específica “para que puedan abrigarse del temporal hasta el día 10″, mientras que recordó que -dentro de la zona económica exclusiva- "se encuentra prohibida la actividad de pesca, solo el transito y abrigo”.

Con el fin de controlar el movimiento de las embarcaciones, las autoridades realizan un control permanente de la posición, mediante sistemas informáticos, “verificando la transmisión de sus transpondedores AIS y complementando el monitoreo con una aeronave equipada con sensores especializados”.

El sur, afectado por vientos huracanados

La situación meteorológica para este fin de semana será complicada. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y vientos sobre gran parte del territorio.

En tanto en la costa de Chubut y de Río Negro se presentarán intensos vientos del sudoeste, con ráfagas de viento 50 y 70 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Asimismo, el ente emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur de la provincia de Buenos Aires, que traerá una baja en la temperatura con mínimas que rondarán los 8 °C y máximas de hasta 14 °C.

Durante la noche de esta jornada, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora en alta mar, acompañadas de olas de 12 metros de altura, que se extenderán a lo largo de todo el fin de semana en la Costa Atlántica.